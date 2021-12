Alemania: El 'Rey Olaf', discreto sucesor Angela Merkel a la Cancillería

Alemania pasa una página de la historia con la salida de Angela Merkel, el miércoles 8 de diciembre, después de 16 años. Por tercera vez en la historia del país desde el final de la guerra, un socialdemócrata, Olaf Scholz, se convierte en canciller al frente de una coalición que asocia al SPD, los ecologistas y los liberales.

Por Pascal Thibaud, corresponsal de RFI en Berlín

Cuando Lars Haider se fue de vacaciones con su familia tras las elecciones del 26 de septiembre, su cuñado, diplomático, le preguntó al redactor jefe del diario Hamburger Abendblatt qué libros podía recomendarle para conocer mejor al nuevo canciller. Una breve búsqueda en Internet resultó infructuosa. Nunca se ha escrito un libro sobre Olaf Scholz. El periodista de Hamburgo, que ha estado en estrecho contacto con el futuro canciller en la ciudad en la que creció y que dirigió de 2011 a 2018, se puso inmediatamente manos a la obra. El libro de Lars Haider, “Olaf Scholz, el camino al poder”, se publica esta semana con motivo de la elección del nuevo canciller.

La anécdota es reveladora. Olaf Scholz, de 63 años, tiene una larga carrera política a sus espaldas y, sin embargo, su trayectoria no ha inspirado ninguna biografía ni ningún otro libro. Al igual que Angela Merkel, se sabe muy poco de su vida privada. El futuro canciller nació en Osnabrück, al oeste de Alemania, el 14 de junio de 1958, pero es oriundo de Hamburgo, ciudad en la que sus padres, activos en la industria textil, se instalaron cuando él era un bebé. Fue el primero de su familia en seguir estudios terciarios y en encarnar el modelo meritocrático promovido por el Partido Socialdemócrata. Sus dos hermanos menores siguieron su ejemplo. Uno de ellos dirige ahora un hospital en el norte de Alemania, y el otro una empresa dedicada a las nuevas tecnologías.

Olaf Scholz se afilió al SPD a los 17 años. Siempre lleva su libreta roja de afiliación al partido en su maletín. Como muchos en las Juventudes Socialdemócratas, estaba muy a la izquierda en los años 80 y abogaba por "superar la economía capitalista". A principios de 1984, junto con otros dirigentes de las Juventudes Socialdemócratas, se reunió con altos cargos del régimen comunista de Alemania Oriental.

Este compromiso con el SPD se reflejó en primer lugar en su carrera profesional. A diferencia de otros políticos, Olaf Scholz tuvo en primer lugar un "trabajo real" y ejerció de abogado. A menudo defendió a los empleados amenazados por los despidos y tras la reunificación de los comités de empresa del este del país cuyas empresas van a ser desmanteladas y privatizadas. Durante la última campaña electoral, mencionó a menudo esta tarea para destacar su compromiso social y su conocimiento de la antigua RDA.

"Scholzomat"

Olaf Scholz, ministro de Finanzas y vicecanciller, candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas, en un acto de campana en Berlín el 27 de agosto de 2021 Markus Schreiber POOL/AFP

La carrera política de Olaf Scholz comenzó cuando otro socialdemócrata, Gerhard Schröder, llegó al poder en 1998. El recién elegido miembro del Bundestag asumió el liderazgo del SPD de Hamburgo y se incorporó a la dirección del partido, siendo su Secretario General de 2002 a 2004. Olaf Scholz se dio a conocer al gran público como defensor de las profundas reformas sociales de Gerhard Schröder. Fue entonces cuando le apodaron "Scholzomat", en alusión a su forma de repetir las mismas frases una y otra vez como un robot. El futuro canciller se complace en no responder a las preguntas de los periodistas o en dar una respuesta que no corresponde a la pregunta. Y remata a sus interlocutores con un escueto "sí" o "no" a una pregunta sobre un tema complejo.

Este estilo, así como su defensa de las reformas de Schröder y su tardía pertenencia al ala derecha del SPD, han convertido a Olaf Scholz en el miembro menos querido del Partido Socialdemócrata, que le castiga regularmente en los congresos con una puntuación mediocre en la reelección de la dirección.

Esto también explica por qué no fue seleccionado en 2005 cuando se formó el primer gobierno de gran coalición dirigido por Angela Merkel. Pero fue más tarde, con la canciller demócrata-cristiana, cuando Olaf Scholz adquirió la estatura nacional que acabaría ganando la cancillería. Fue Ministro de Asuntos Sociales entre 2007 y 2009. Al principio, Merkel no apreció su faceta de dador de sermones. Pero su estilo es similar: sobriedad, sin trucos, una retórica despojada, sin acentos líricos, pragmatismo por encima de todo y un formidable dominio de los temas durante las negociaciones. Junto con la Canciller, Olaf Scholz puso en marcha medidas masivas a favor de la jornada reducida contra la crisis iniciada en 2008, que al final permitieron a Alemania evitar un aumento significativo del desempleo.

Cuando Olaf Scholz regresó al poder en Berlín en 2018 al formarse un nuevo gobierno de gran coalición, asumió la cartera de Finanzas y se mostró inicialmente como el fiel heredero de su antecesor, el tesorero democristiano Wolfgang Schäuble, defensor del rigor presupuestario. Este posicionamiento ha vuelto a convertir a Olaf Scholz en la bestia negra del ala izquierda del SPD, que ha aceptado una nueva gran coalición a regañadientes. Los éxitos del nuevo ministro como alcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018, con resultados que harían soñar a su partido, la construcción masiva de viviendas o las guarderías gratuitas, no son suficientes para convencer a las bases del SPD. Cuando Olaf Scholz se presentó a las primarias para el liderazgo de su partido en 2019, sufrió un amargo fracaso. Él y su compañero se clasificaron para la segunda ronda, pero fueron derrotados por un dúo más izquierdista apoyado por las Juventudes Socialdemócratas. Al igual que los disturbios en el G20 de Hamburgo en 2017 que empañó la imagen de Scholz, se recuperó de la adversidad donde otros habrían tirado la toalla.

Unos meses después de su fracaso en el liderazgo del SPD, el nuevo Olaf Scholz estaba despegando. Con la pandemia, el Ministro de Finanzas, campeón de la estabilidad presupuestaria, rompió la alcancía y gastó miles de millones para apoyar la economía alemana. Junto con París, contribuye a la puesta en marcha y al éxito del plan de recuperación europeo en la primavera de 2020; Alemania rompe un tabú y acepta las deudas comunes de la UE. Está comprometido con un impuesto sobre las transacciones financieras y ha logrado un éxito en el G20 este año con un acuerdo sobre los tipos impositivos mínimos para las multinacionales.

Estas medidas y la falta de otro candidato con la misma competencia y estatura llevaron al SPD a designarlo como su candidato a canciller a principios del verano de 2020. Algunos ironizan a la luz de las dramáticas encuestas: ¿necesitan los socialdemócratas un candidato a la cancillería? Los Verdes veían cómo los pronósticos les eran cada vez más favorable. Un duelo entre los conservadores y los ecologistas parecía ser la única opción creíble. Antes del verano, el SPD no despegaba y se le atribuía un 15% en las encuestas. Los caricaturistas dispararon sin piedad; otros sintieron casi lástima.

Olaf Scholz sin embargo no dejó de creer. Puso en marcha una estrategia a largo plazo. Estableció una estrategia a largo plazo: imponerse en su cargo de Ministro de Finanzas, desde donde tiene una visión general de la maquinaria gubernamental. Además, empezó a forjarse un perfil internacional en Europa y fuera de ella. Estaba convencido de que, en la recta final, cuando los alemanes se dieran cuenta de que el eterno canciller cedía las riendas, el juego cambiaría. Los democristianos perderían la ventaja de tener a Angela Merkel. El candidato que han elegido no fue convincente. Olaf Scholz es el sucesor perfecto del Canciller en cuanto a su estilo y modo de gobierno. No dudó en jugar con eso, fotografiándose en la famosa pose que le gusta hacer a Angela Merkel, sujetando sus manos en forma de diamante. Un cartel del SPD proclama sobre Olaf Scholz "Puede ser la canciller".

Similitudes y diferencias con Merkel

La canciller Angela Merkel pasa junto a Olaf Scholz antes de una rueda de prensa que dieron el 2 de diciembre de 2021 en Berlín John MacDougall Pool/AFP

La apuesta funcionó, incluso más de lo que el propio partido esperaba, ya que terminó en cabeza el 26 de septiembre. Los democristianos sufrieron una derrota histórica. Es cierto que los Verdes están avanzando respecto a 2017, pero su histórico ascenso en las encuestas en primavera se desinfló como un suflé. Una coalición entre el SPD, los Verdes y los Liberales resultó posible y permitió la elección de Olaf Scholz el miércoles.

Si los paralelismos con Angela Merkel en cuanto a estilo son sorprendentes, Olaf Scholz no es un clon de la versión socialdemócrata de la canciller. Su predecesor solía ser más bien un moderador; Scholz, al que llamaban "Rey Olaf" en Hamburgo, dirige sus equipos con mano de hierro y exige una disciplina ejemplar. Las disputas dentro de la coalición deben resolverse entre bastidores, no en los medios de comunicación. La frustración de los periodistas alemanes durante las negociaciones de las últimas semanas ilustró esta nueva forma de hacer las cosas. Y si Olaf Scholz es un pragmático como Angela Merkel, pretende, más que la canciller saliente, actuar y no sólo reaccionar; quiere presentar con su nueva coalición un proyecto de modernización del país para la década actual más que una gestión profesional.

