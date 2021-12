Biden amenaza a Putin con el gasoducto Nord Stream 2

EE.UU. aseguró este martes que el futuro del gasoducto ruso Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico, estará en juego si Rusia invade Ucrania, y citó conversaciones con el Gobierno alemán al respecto.

"Si Vladímir Putin quiere ver gas fluyendo a través de ese gasoducto, puede que no quiera asumir el riesgo de invadir Ucrania” aseguró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda de prensa después de la cumbre en la que Biden amenazó a Putin con "fuertes medidas" que Estados Unidos tomaría en consonancia con sus aliados europeos, y la Casa Blanca precisó que está en juego precisamente el futuro del gasoducto ruso Nord Stream 2, que aún no ha comenzado a operar y que tiene como objetivo transportar gas de Rusia a Alemania. Estados Unidos ha hablado sobre la posibilidad de suspensión del gasoducto con los Gobiernos entrante y saliente de Alemania, el de Angela Merkel y el del nuevo canciller desde hoy, Olaf Scholz, en una muestra según fuentes diplomáticas estadounidenses del interés de Biden por coordinar lo más estrechamente posible su respuesta con la de sus aliados europeos que no lo tienen nada fácil en este asunto. Europa está atravesando una dura crisis energética, con precios de la luz al alza, arrastrados por el mercado del gas, que vive actualmente una época convulsa. En este contexto, Rusia ha aprovechado, como en ocasiones anteriores, para hacer valer sus intereses a través de su política energética, impulsando el polémico gasoducto.

Nord Stream 2 es un gasoducto que pretende duplicar la capacidad del ya existente Nord Stream 1. Precisamente Nord Stream 1 comenzó a construirse en 2006 y se terminó en 2012, permitiendo a Rusia llevar el gas del noroeste de su territorio directamente hasta Alemania atravesando el mar Báltico

La situación ha vuelto a poner de manifiesto dos de las grandes carencias de la Unión en el ámbito energético: su dependencia de las importaciones y su falta de consenso interno para una política energética comunitaria. En su lucha contra el Nord Stream 2 la UE ha encontrado un aliado algo inesperado dada su posición geográfica, si bien prácticamente tradicional ya en los enfrentamientos con Rusia: EE. UU. Ya durante el mandato de Obama Estados Unidos mostró su rechazo al proyecto, argumentando que permitiría a Rusia extender su influencia en Europa del este. Ahora, Moscú ve como la Comisión Europea no considera favorable al gasoducto para sus intereses y la posición alemana no es tan favorable como en ocasiones anteriores. Desde lo ocurrido con Crimea, Merkel dio un giro a la política alemana, reconociendo ya en 2018 que Nord Stream 2 no era simplemente un proyecto comercial y avisando de que Alemania propondría más sanciones a Rusia si esta aprovechaba el Nord Stream 2 como arma contra Ucrania

