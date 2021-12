El euro cumple veinte años y pocos lo cuestionan

Veinte años después de su creación, el euro pareciera cumplir las promesas de Adenauer, De Gasperi, Schuman y Monnet, los padres fundadores del proyecto europeo. Dos décadas más tarde, ningún líder político propone abandonarla aunque la moneda común no esté eximida de reproches y nuevos desafíos.Entrevistado Jose Carlos Diez, economista de la Universidad de Alacalá

El primero de enero de 2002, los europeos pudieron por primera vez utilizar euros contantes y sonantes, calculando mentalmente el equivalente en francos, dracmas o liras, un ejercicio ya inconcevible por las nuevas generaciones.

Los estudios científicos muestran que la adopción del euro no provocó el aumento de preciso que los consumidores denunciaban. Christophe ARCHAMBAULT AFP/File

Al comienzo, múltiples voces exigieron su abandono en diferentes rincones del continente pero hoy en día, ni los mas fervientes antieuropeístas osan reclamarlo. El debate parece estar definitivamente cerrado y es el mejor testimonio de un balance largamente positivo.

"Creo que el euro cumplió el objetivo de los padres fundadores de la Unión Europea, aunque es un instrumento no un fin en sí mismo. Preparar también la transición hacia una unión fiscal, que es la etapa en la que estamos ahora con la emisión de deuda ; y luego avanzar en la unión politica, algo complejo de conseguir. Pero cada vez ese centro europeo va a tener más influencia y el euro esta cumpliendo esa misión. Se ha avanzado pero tal vez de manera traumática, porque la crisis de 2008 no se gestionó bien, dejando en evidencia que no se puede tener una unión monetaria, sin una armonización fiscal. Pero durante la pandemia se ha reaccionado bien y se han dado pasos definitivos." Explica Jose Carlos Diez a RFI.

Una moneda creíble

La credibilidad presupuestaria de cada uno de los 19 países de la Eurozona reposa hoy sobre un zócalo común, esa moneda, que se ha convertido en la segunda gran divisa internacional después del dólar y una suerte faro en el proceso de globalización.

Gráfico que muestra la evolución del valor del euro en dólares desde la puesta en circulación del euro el 1 de enero de 2002 Sylvie Husson AFP

El euro garantizó a los particulares una protección de sus ahorros y una relativa estabilidad a los consumidores porque si bien muchos lo acusan de haber generado una subida de precios, todas las estadísticas lo desmienten.

La crisis de 2008, que marchitó el encanto de los primeros días, marcó sin duda la mayor crisis existencial del euro, que quedó contra las cuerdas pero logró sobrevivir.

En 2012, las palabras de Mario Draghi (presidente del Banco Central Europeo), afirmando que el BCE haría “todo lo posible para salvar el euro” marcaron otro hito decisivo. Un logro no solo de "super Mario" sino también de la canciller alemana Angela Merkel, quien apostó por salvar a la moneda común.

Un largo camino

Pero el camino del euro está lejos de haber terminado. Quedan muchas nuevas etapas por delante, como la coordinación de políticas fiscales, planes comunes de reactivación, o la creación del euro digital. Cómo dice un célebre tango, veinte años no es nada.

Gráfico que muestra las ampliaciones sucesivas de la zona euro desde su creación en 1999 Sylvie Husson AFP

Para este aniversario, el BCE anunció su intención de rediseñar los billetes en circulación. Según las palabras de la presidenta Christine Lagarde, "es hora de actualizar el aspecto de nuestros billetes para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos".

El BCE anunció un futuro rediseño gráfico de los billetes del euro "para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos". ANDRE PAIN AFP

La francesa afirmó que estos billetes "han llegado para quedarse" debido a su demanda y se consideran también como un "símbolo intangible" de la Unión Europea, incluso en tiempos de crisis.

