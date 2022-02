‘One Ocean Summit’: Decepcionadas, las ONG denuncian un ‘blue washing’

La Cumbre 'One Ocean Summit de Brest' llegó a su fin, con la presencia de una veintena de jefes de Estado, físicamente o a distancia. Este viernes por la mañana, un pequeño grupo de activistas medioambientalistas liderados por Greenpeace repitió su mensaje de alerta ante las decisiones que se esperan en esta cumbre, que abre un año de grandes reuniones sobre la preservación de los océanos

Por Géraud Bosman-Delzons y Jeanne Richard, enviados especiales a Brest

Un centenar de activistas de un lado, dos gendarmes del otro. La concentración, organizada por un pequeño grupo de ONGs, entre las que se encuentran Greenpeace y Pleine Mer, fue menos brillante que el sol que iba saliendo poco a poco sobre el puerto de Brest. Pero los mensajes básicos, elaborados antes del One Ocean, se repitieron incansablemente: no a la sobrepesca, no a la explotación de las profundidades marinas por sus recursos minerales.

Al final de una alfombra roja desplegada en el suelo, una estatua de Emmanuel Macron parodiado como el rey de la hipocresía. A sus pies, Gaëlle, que vino con su familia. "Quería que nos manifestáramos y estuviéramos presentes para demostrar que no estamos de acuerdo con esta política antisocial y antiambiental. Estamos explotando la naturaleza, el medio ambiente, el planeta sin pensar en el mañana. En consecuencia, estoy muy preocupada por el futuro de mis hijos”, asegura. Su hijo Ronan, de 14 años, también se ha movilizado con un cartel de "Salvemos nuestros océanos": "Los océanos son uno de los mayores ecosistemas de nuestro planeta y si no conseguimos protegerlos, habrá muchos desastres. No sé qué esperar y estoy un poco preocupado por el futuro, así que tenemos que hacer algo al respecto”, dice.

Más adelante, los activistas sostienen pancartas para denunciar el "lavado azul" del presidente Emmanuel Macron.

Mucho "bla, bla, bla" denunció también François Chartier, responsable de los Océanos en Greenpeace, que considera que esta cumbre es decepcionante. En su opinión, se evitaron cuidadosamente temas importantes, especialmente la cuestión de la explotación de los fondos marinos y sus recursos mineros estratégicos. A este respecto, denuncia la duplicidad de Francia, una confusión al amparo de la investigación. "Estos contratos de exploración de los fondos marinos, emitidos por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, son utilizados [por Francia] como licencias de exploración minera para evaluar yacimientos. El gobierno lo presenta como misiones científicas. En realidad, entendemos que las licencias de exploración están destinadas a preparar la explotación. Apoyamos la investigación científica pública, que no está destinada a actividades industriales sino al conocimiento”, subraya.

Greenpeace apoya, al igual que otras ONG, pero también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Parlamento Europeo y las grandes empresas, la necesidad de una moratoria de las exploraciones en aguas profundas.

Otra manzana de la discordia, "olvidada" en la cumbre de Brest: la pesca artesanal... y la pesca a gran escala. “Ni un solo pescador artesanal fue invitado a la cumbre", afirma Thibault Josse, coordinador de la asociación Pleine Mer, que reúne a ciudadanos y pescadores artesanales. “Sin embargo, los científicos nos dicen que la sobrepesca es el impacto más importante sobre la biodiversidad marina en la actualidad. Sin embargo, este es un tema olvidado en la cumbre”, se queja.

Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre de los océanos en Brest, abogó poco después por un acuerdo en la OMC contra las ayudas públicas a la sobrepesca y la pesca ilegal, tema que se debate en la Organización Mundial del Comercio.

