Los partidos franceses intentan seducir a los electores en aplicaciones de citas

La popular aplicación de citas, Tinder, se ha asociado con una ONG de derechos civiles para animar a los jóvenes franceses a votar en las elecciones presidenciales de abril. Los partidos políticos también invaden la aplicación de ligue para convencer al electorado. Pero algunas de estas iniciativas se topan con las reglas de uso.

A partir de este jueves y hasta el 8 de abril, todos los usuarios de entre 18 y 25 años de la aplicación Tinder en Francia verán aparecer un anuncio para incitarles a votar. El mensaje “Si ligas cerca de casa, entonces ¡vota cerca de casa!” aparecerá entre los perfiles de los usuarios inscritos y redirigirá a la página web de la organización civil 'A Voté' (‘Ya votó’), que centraliza todos los pasos a seguir para sufragar en las elecciones presidenciales de 2022.

La organización ciudadana, no partidaria, 'A Voté' creó un anuncio en forma de "Swipe Video Card", una especie de minivídeo en 4 partes.

En Francia, aunque la inscripción en el padrón electoral es automática, muchos jóvenes no están debidamente registrados, principalmente porque han cambiado de domicilio. En 2017, 7,6 millones de ciudadanos franceses no estaban bien inscritos en las listas electorales. Se estima que el 51% de los jóvenes de 25 a 29 años no están correctamente registrados, según la socióloga Céline Braconnier.

Los jóvenes, que representan casi el 50% de los usuarios de Tinder, se ven especialmente afectados por la abstención, ya que al estar mal registrados "tienen tres veces más probabilidades de abstenerse", advierte la ONG en un comunicado.

Por ello, la app de citas más utilizada del mundo ha querido dar a la organización la oportunidad de "ayudar a las generaciones más jóvenes a reconocer que juntas tienen voz", explica Ben Puygrenier, portavoz de Tinder en Francia.

"Hay que acercar la democracia a los jóvenes, donde se forman las opiniones y se debate", dicen los copresidentes de la ONG, Flore Blondel-Goupil y Dorian Dreuil.

Tinder ha apoyado otras iniciativas en el pasado (sobre el consentimiento, por ejemplo) y en otros países, para las elecciones en Estados Unidos en 2020 o en Alemania en 2021.

Tras el récord de abstención en las elecciones regionales y departamentales francesas de 2021, han surgido varias iniciativas digitales para incentivar a los jóvenes a actualizar sus datos electorales.

Los candidatos también están en Tinder

Recientemente, las juventudes por Macron (‘JAM’, por sus siglas en francés) utilizaron sus cuentas en sitios de citas para animar a sus "matches" a votar, pero Tinder amenazó con prohibir estos perfiles, que según ellos fueron creados únicamente para hacer campaña política. Los activistas anunciaron también que harán campaña en Grindr y Bumble, otras aplicaciones ligues.

Partidarios del candidato ecologista Yannick Jadot también anunciaron que crearán cuentas con una foto del aspirante presidencial para captar la atención de usuarios de las aplicaciones y redirigirlos al sitio de campaña.

Captura de pantalla de una publicidad electoral a favor del candidato Yannick Jadot en la aplicación de encuentros Tinder:

Fuente: AFP y prensa francesa.

