Los ucranianos temen por su vida tras la invasión rusa

Ucrania - Rusia

Tras semanas de amenazas, Rusia lanzó en la madrugada de este jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos en todo el país, incluida la capital, Kiev. Los civiles temen por su vida, aunque Rusia afirma que sus objetivos son militares.

Anuncios Lee mas

Con nuestro corresponsal en Kiev Xavier Colás, y la AFP.

Los ucranianos se han despertado sobresaltados por el anuncio del presidente Vladimir Putin de que daba comienzo a una intervención militar en el este de Ucrania. Pero las tropas rusas han actuado mucho más allá. A estas horas hay informaciones sobre bombardeos en la región del norte, en Járkov, también al sur, en Mariúpol, incluso en algunos puntos estratégicos desde el punto de vista militar en el oeste.

En Kiev, muchos vecinos han decidido tomar el coche y abandonar la ciudad con sus familias para estar a salvo, pero ahora mismo no está claro hacia dónde huir y hay enormes atascos en las afueras de la ciudad. Otros residentes hacían la cola en los supermercados para acumular provisiones. Para muchos el ataque fue una sorpresa. "No me lo esperaba. Hasta esta mañana pensaba que nada pasaría", dijo a la AFP Nikita, de 34 años.

El gobierno ucraniano ha decretado la ley marcial y ha llamado a todos los reservistas, cualquier persona, han dicho, que sea capaz de empuñar un arma para que marchen a defender su país y a parar a Rusia.

Los civiles no tienen "nada que temer", afirma Rusia

Mientras tanto, el ejército ruso anunció que los separatistas prorrusos del este de Ucrania a los que apoya estaban logrando avances territoriales frente al ejército ucraniano. El general Igor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, dijo en declaraciones a la televisión que los rebeldes avanzaron tres kilómetros en la región de Donetsk y un kilómetro y medio en Lugansk.

Konashenkov aseguró que el ejército ruso no tenía como objetivo las ciudades ucranianas, sino sólo "las infraestructuras militares, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación" con "armas de alta precisión". "La población civil no tiene nada que temer", dijo.

Ucrania informó por su parte de la muerte de más de 40 soldados y una decena de civiles en el bombardeo. "Sé que más de 40 militares murieron y varias decenas resultaron heridos. También hay una decena de civiles muertos", dijo Oleksiy Arestovich, un consejero del presidente Volodimir Zelenski, a la prensa.

Ruptura de las relaciones diplomáticas

Zelenski anunció en un discurso a la nación la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú. "Hemos roto los lazos diplomáticos con Rusia", dijo, pese a que las relaciones se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014.

A pesar del deterioro de la seguridad y la situación política en los últimos ocho años, más de tres millones de ucranianos viven en Rusia, por lo que la continuidad de los servicios consulares se consideró entonces una prioridad. Rusia empezó el miércoles a evacuar a los diplomáticos de sus embajadas y consulados en Ucrania.

Lituania dijo el jueves que impondría el estado de emergencia en su territorio tras el ataque aéreo y terrestre del ejército ruso a Ucrania. Al igual que Polonia, Lituania solicitará "la activación del artículo 4 de la OTAN", que prevé la celebración de consultas de emergencia si un miembro de la alianza se ve amenazado.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo