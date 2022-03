'Estoy lista para luchar': los civiles convertidos en soldados se preparan para defender Odesa

Ucrania

Por el momento, la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, no ha sido afectada por la guerra. Pero en la ciudad, los residentes se preparan para un posible ataque del ejército ruso, que está cada vez más cerca.

Con nuestros enviados especiales en Odesa, Clea Broadhurst y Jad El Khoury.

Se han levantado barricadas en algunas de las principales vías de la ciudad, y se están asegurando los edificios con la ayuda de civiles que se han convertido en soldados, voluntarios o no.

Elena, una psicóloga, se unió a las filas el segundo día: “La mayoría de nosotros no podemos quedarnos en casa, nos volvemos locos. Nuestro sentimiento es que tenemos que aceptar lo que es inaceptable. Mi alma no es lo suficientemente grande para contenerlo todo. Tengo que hacer algo para seguir adelante”, cuenta.

Natalia, profesora de biología, es una voluntaria: “Estoy lista para luchar, sabe. El miedo ya ha desaparecido. Sólo quiero liberar mi tierra de aquellos que creen que pueden liberarnos sin nuestro consentimiento”, explica.

Obstáculos antitanques en las calles de Odesa, el 7 de marzo de 2022. REUTERS - ALEXANDROS AVRAMIDIS

Jorah tiene 19 años y unos días antes de que los rusos llegaran al territorio, compró su equipo para la guerra: “En agosto, el ejército ruso empezó a entrenar cerca de nuestra frontera, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que nos depararía el futuro. Así que me he estado preparando para este momento durante seis meses. Tengo miedo, por supuesto, pero ese es el riesgo que tengo que correr por la libertad de mi patria”, afirma el joven.

Si la cercana ciudad de Mikolaiv cae, todos están dispuestos a tomar las armas para defender su tierra.

