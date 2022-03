'Frenesí del azúcar': los precios de los alimentos se disparan en Rusia

Rusia

En Rusia, el importante debilitamiento del rublo, las restricciones a las operaciones bancarias y la retirada de las empresas occidentales del mercado ruso de bienes y servicios han elevado los precios de los alimentos y han hecho desaparecer algunos de ellos. El gobierno afirma que no hay escasez de alimentos. Pero los rusos compran trigo sarraceno, sal y azúcar.

Por Guelia Pevzner.

"En la aplicación de mi teléfono, Pyaterochka tiene azúcar granulado a 69 rublos. Lo pedí. Si lo consigo, te lo haré saber". "Y yo compré 10 kilos por 59. Ayer". Estos mensajes de los moscovitas en las redes sociales del 15 de marzo muestran que la guerra desatada por Rusia en Ucrania no afianzó la confianza de los rusos en los mensajes del gobierno sobre los alimentos. A pesar de las garantías de que no habrá escasez, los habitantes del país prefieren abastecerse de alimentos por si acaso.

Pánico alimentario

Los medios de comunicación regionales rusos informan de que el azúcar, los cereales (principalmente el trigo sarraceno) y la sal están desapareciendo de los comercios, lo que supone una importante señal de pánico alimentario. "Los supermercados de Vladivostok siguen apurando el azúcar y otros productos esenciales. En la cadena de tiendas Sambury, situada en la calle Dalpresse y Chernyakhovskogo, se pueden ver las estanterías vacías en las que se encontraban estos productos. Algunos artículos de estos supermercados también son difíciles de encontrar. Por ejemplo, el trigo sarraceno y la sal. La tienda filial de la cadena, Blizkiy, en la calle Voropaeva, también carece de azúcar", informan desde Vladivostok.

La cadena francesa de hipermercados Auchan, que ha decidido permanecer en Rusia a pesar de las sanciones, ha impuesto restricciones a la venta de determinados productos. Estos días era posible comprar 10 kg de azúcar, 10 botellas de aceite vegetal, 10 kg de harina, tres paquetes de sal y 10 cajas de pasta en Auchan o Ataka, las tiendas hermanas de la cadena.

Medidas

Las autoridades intentan rectificar la situación, sobre todo para limitar la subida de precios. El 14 de marzo, el jefe del gobierno ruso firmó una resolución sobre la prohibición temporal de las exportaciones de cereales a los países de la Unión Económica Euroasiática, así como de azúcar a terceros países en general. El primer ministro Mikhail Mishustin también sugirió la posibilidad de utilizar el fondo estatal si los precios suben más de un 10% respecto al precio medio. Y el Servicio Federal Antimonopolio (FAS) ha abierto una línea telefónica para quejarse de las subidas de precios.

Al mismo tiempo, el partido Rusia Unida informa en su Instagram que "Rusia es totalmente autosuficiente en productos alimentarios clave, los productos lácteos, las verduras y las frutas se producen suficientemente en el país, y las sanciones no afectarán al suministro de alimentos". En la televisión, como en la época soviética, se vuelven a escuchar las palabras "aumentar el rendimiento de la leche" y "mejorar la calidad". Sin embargo, los rusos siguen comprando alimentos por adelantado.

Restauración pública

En el ámbito de la restauración pública, la salida de Rusia de grandes cadenas de comida como McDonald's ha generado entusiasmo entre algunos usuarios de las redes sociales que creen que ahora se abre el camino para las empresas nacionales.

Sin embargo, Mikhail Goncharov, fundador de la cadena de comida rápida Teremok, estima que los empresarios rusos no podrán suplir la falta de McDonald's. Escribió al respecto en su Facebook: "Por supuesto, nadie ocupará el lugar de McDonald’s en Rusia, ya que nadie más en Rusia tiene actualmente un negocio similar en términos de complejidad y sistema. Tampoco pasará por la sencilla razón de que la factura media y el precio de una comida en un Mac siempre han sido extremadamente bajos. [...] Teremok y otros representantes de la empresa rusa no han sido creados como competidores de McDonald’s, simplemente porque no podemos hacer lo mismo que ellos".

Piensos y fertilizantes

La razón del aumento de los precios de los alimentos no hay que buscarla únicamente en la retirada de las marcas de alimentos occidentales, explican los medios de comunicación rusos. Los piensos, los abonos, el transporte y los envases se encarecen o desaparecen. Los productos rusos dependen del uso de equipos, materiales e ingredientes extranjeros. En Udmurtia, por ejemplo, los residentes preocupados por el aumento de los precios se preguntaban por qué la leche local era más cara: "¿Estamos importando leche de Estados Unidos?". Según explica el Ministerio de Agricultura de la región, el precio se ve afectado por el coste de los piensos, los medicamentos veterinarios, la electricidad, el combustible, los materiales de construcción y los abonos minerales.

"La sustitución de importaciones sería una buena idea para las empresas nacionales. Pero sólo cuando no está bajo sanciones. La idea se hizo popular en Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. Y, efectivamente, a lo largo de los años se ha conseguido aumentar la cuota de productos nacionales. Pero incluso entonces, esto se hizo en detrimento del consumidor y en beneficio de las grandes explotaciones agrícolas. Ante la falta de competencia, la calidad de los productos cayó en picado en comparación con los productos extranjeros, y los precios subieron en todas partes. Al mismo tiempo, no hubo ‘revolución’ con las importaciones. En el sector alimentario sólo ha disminuido un tercio", explica a RFI el investigador de la cocina rusa y soviética Pavel Syutkin.

"Hoy en día, la opinión pública rusa está tranquila por la gran parte de la producción de alimentos en el país. Sin embargo, en general, la estrategia de sustitución de importaciones ha fracasado, como reconocen los expertos independientes. (…) Formalmente, los productos ‘rusos’ se fabrican con equipos importados, que dependen en gran medida del suministro de piezas de recambio, consumibles y embalajes", añade el experto.

Los rendimientos de la leche

Olga Syutkina, coautora, destaca la similitud de la situación con la época soviética, "con déficit de productos bajo la total hipocresía de las autoridades". "Sin embargo, esta semejanza no puede ser completa: puede haber intentos de congelar los precios con el inevitable lavado de los bienes comercializables y la escasez. También habrá un oficio especial para funcionarios, agentes de la ley, etc. No cabe duda de que también se reactivarán los ‘comedores’ de la nomenklatura para los ministros, diputados y sus empleados con productos de calidad occidental comprados en secreto", dice.

La diferencia, en su opinión, es que hoy la economía rusa es mucho más dependiente de las importaciones: "Hoy en día no hay casi ninguna categoría de bienes de consumo que sea independiente de las importaciones. Esto significa una dramática primitivización de la producción, una reducción de la gama, que retrocederá cada vez más a los tiempos soviéticos más lúgubres en términos de calidad y cantidad", concluye.

