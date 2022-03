Zelenski advierte que todo acuerdo con Rusia será sometido a referendo

Ucrania - Rusia

Cualquier "compromiso" en las negociaciones con Rusia de cara a poner fin al conflicto será sometido a referéndum en Ucrania, declaró este 22 de marzo el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista con un medio público regional ucraniano. Se dijo dispuesto a discutir sobre la península de Crimea y el Donbás.

Anuncios Lee mas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que todos los temas estarían sobre la mesa si Vladimir Putin acepta dialogar sobre la guerra, tras advertir que su país estaría "destruido" antes de rendirse. Precisó que cualquier acuerdo será sometido a referéndum.

"Se lo expliqué a todos los grupos de negociación: cuando hablen de todos esos cambios, que pueden ser históricos (...), llegaremos a un referéndum", declaró a Suspiln, un portal de información ucraniano. "El pueblo deberá pronunciarse sobre algunas formas de compromiso. Y [los compromisos] surgirán de nuestras conversaciones" con Rusia, añadió.

"No somos aceptados" en la OTAN

Zelenski se refirió al asunto clave de la OTAN, organización a la que su país no podrá adherir, como reconoció recientemente. "Nosotros los comprendimos ya. No somos aceptados, porque ellos [sus Estados miembros] tienen miedo de Rusia. Es todo. Y debemos calmarnos y decir: 'Ok, [se requerirán] otras garantías de seguridad'", subrayó.

"Hay países de la OTAN que quieren ser garantes de la seguridad [de Ucrania] [...], que están dispuestos a hacer todo lo que la Alianza debería hacer si fuéramos miembros. Y pienso que es un compromiso normal", añadió Zelenski.

Rusia afirma que quiere la garantía de que Ucrania no entrará nunca a la OTAN, organización creada para proteger a Europa de la amenaza de la Unión Soviética a comienzos de la Guerra Fría y que después se fue extendiendo, con la incorporación de nuevos miembros, hasta las puertas de Rusia.

"Todas las cuestiones", incluyendo Crimea y el Donbás

A casi un mes del inicio del conflicto, ha habido poco avance en las conversaciones entre las dos partes, por lo cual Zelenski ha urgido hablar directamente con Putin. Insistió en que una reunión con Putin, "en cualquier formato", es crucial para terminar con la guerra.

"Si tengo esta oportunidad y Rusia tiene el deseo, podríamos abordar todas las cuestiones", dijo a los periodistas. "¿Resolveríamos todo allí? No, pero existe la posibilidad de que podamos parcialmente al menos detener la guerra", agregó.

Zelenski dijo que estaría dispuesto a discutir sobre la península de Crimea, ocupada por Rusia, y las áreas separatistas prorrusas de la región de Donbás (este), aunque insistió en que considera que deben ser devueltas a Ucrania.

Con la AFP

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo