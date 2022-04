‘Aquí, la misión de los rusos era matar civiles’: Bucha, un cementerio a cielo abierto

Guerra en Ucrania

Decenas de cuerpos sin vida de civiles han sido descubiertos en Bucha, ciudad de las afueras de Kiev ocupada por las fuerzas rusas desde hace un mes. Recién liberadas, las tropas ucranianas vieron el horror. Testimonios recogidos por RFI en el lugar.

Por Vincent Souriau y Sami Boukhelifa, enviados especiales de RFI a Bucha

El comandante Stanislav Poloukhin ordena a su chofer que se detenga. En el suelo, los cuerpos de dos civiles. Uno de ellos está decapitado. El cráneo casi momificado yace a los pies del cadáver. Una mandíbula sin dientes. Algunos mechones de pelo gris. No tiene más cara. El horror. ¿Cuándo? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Por qué puede ocurrir algo así? El comandante no puede explicarlo.

“No sé qué ha podido pasar aquí", dice. “Sólo puedo ver que estos dos cadáveres han estado aquí durante un tiempo. Al menos dos o tres semanas, diría yo... Quizás más. Mira su estado. No sé cómo murieron. Una mina quizás... De hecho, no lo sé en absoluto".

Bucha era una posición de tiro para los rusos, desde allí golpearon el frente de Irpin durante semanas, pero el propio municipio de Bucha apenas fue tocado: las carreteras son transitables, los edificios están en pie. Uno se ve obligado a preguntarse qué pasó con los civiles que estaban tirados en la calle.

Periodistas junto a una fosa común en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 4 de abril de 2022. Rusia se enfrenta a una nueva oleada de condenas tras la aparición de pruebas de lo que parecen ser asesinatos deliberados de civiles en Ucrania. (AP Photo/Rodrigo Abd) AP - Rodrigo Abd

El lunes 4 de abril, nuestros enviados especiales vieron media docena de cadáveres en las calles de Bucha. Cuerpos a veces quemados, con miembros perdidos. Otros abandonados al borde de la carretera. Como la de un hombre de unos sesenta años, muerto en medio de la calle con sus compras esparcidas a su alrededor. Otros dos cuerpos fueron encontrados cerca de un cráter de proyectil, con las cabezas arrancadas. Fue imposible establecer las circunstancias de sus muertes, pero ambos fueron víctimas civiles. Ninguno de ellos llevaba uniforme, sino ropa de civil: zapatillas deportivas, pantalones, una chaqueta o un abrigo de invierno.

Consternado, el comandante volvió a ponerse en marcha. Un paisaje desolado. Una ciudad aplastada por los combates. Se expresa la ira, la amargura, una mezcla de sentimientos. El odio. Stanislav, Slava como le llaman sus hombres, habla abiertamente: "Los odio, odio a Putin y a su ejército. Y toda esa gente que quería esta guerra contra Ucrania. Quiero que esta guerra termine. ¿Quiero vengarme? Por supuesto que sí. Pero no deseo las mismas atrocidades al pueblo ruso. Los rusos son inocentes. En cierto modo, son prisioneros en su propio país”.

Tanya Nedashkivs'ka, de 57 años, llora la muerte de su marido, asesinado en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 4 de abril de 2022. AP - Rodrigo Abd

"Le dispararon así, sin razón alguna"

El comandante Stanislav y sus hombres se reúnen con civiles, en su mayoría ancianos. Supervivientes del horror, traumatizados. Mykola Zakharchenko es uno de ellos. Él testifica: aquí, los rusos ejecutaron gente a sangre fría. "Vi a una mujer junto a nosotros, un poco más arriba de la calle, intentaba esconderse, quería entrar en una casa... Y bang”.

Otro día, llegaron los rusos y "volaron todos los coches y un tractor con una bazuca", dice. “Había alguien cocinando su comida en un fuego exterior, tiró un leño al fuego y le dispararon así, sin motivo. Debía tener 70 años”.

Uno de sus vecinos, que salió de su refugio subterráneo, fue blanco de los rusos. Le dispararon en la pierna. Luego "lo dejaron en el suelo", continúa Mykola Zakharchenko. "He visto todo esto con mis propios ojos. Vi a un hombre entrar en su garaje y le dispararon con una bazuca. Yo estaba allí cuando recogimos sus restos. Llenamos cuatro bolsas de plástico y las enterramos”. Como no podía ir al cementerio, tuvo que cavar la tumba en el jardín.

También dice que tuvo que utilizar una excavadora para trasladar los cuerpos de varias personas para enterrarlos en un pozo excavado detrás de la línea de ferrocarril. Cuerpos pertenecientes a residentes que murieron por causas naturales, y aquellos "fusilados por los rusos".

El cuerpo de una persona, que según los residentes fue disparado por soldados rusos, yace en la calle en Bucha, Ucrania, el 3 de abril de 2022. REUTERS - STRINGER

300 cuerpos esparcidos por la ciudad

Natalia Stepanenko, residente en Bucha, también relata escenas de horror. Se atrincheró en su casa con su familia y no salió durante un mes. Desde su pequeña ventana vio llegar los tanques rusos. “Estábamos atrapados como rehenes", dice. “Intenté ir con mi vecino, pero su casa acababa de arder... Me cogió en brazos, me dijo que no le quedaba nada... Y cuando giré la cabeza, vi todos esos cadáveres en el suelo..."

A su alrededor, los impactos perforan el suelo. “Fue el bombardeo", dice. “No paraba y nos fuimos a esconder al sótano. Así es como sobrevivimos a todas las bombas y los disparos... Y junto a nosotros, en la casa de al lado, estaban estos soldados chechenos que se divertían todas las noches”.

No hay un recuento definitivo del número de muertos encontrados en Bucha, pero la morgue está desbordada. Sergei es un sepulturero voluntario. Dice que ha encontrado unos 300 cadáveres en la ciudad, de los cuales sólo tres llevaban uniforme de soldado.

"Hay cadáveres por todas partes. En los automóviles, en los apartamentos, pero la mayoría los juntamos en la calle. Aquí, la misión de los rusos era matar civiles. Gente que no hacía más que caminar por la calle fue abatida a pie o andando en bicicleta. A los rusos no les importaba nada, disparaban a todo el mundo”, describe.

Cadáveres de cinco hombres, en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS - MARKO DJURICA

Preguntado sobre si entre los 300 muertos había militares, Sergei responde: “Solo tres soldados, todos los demás eran civiles”. “De los cinco cadáveres encontrados hoy, cuatro tenían las manos atadas. Los cuerpos tenían marcas de tortura”, explica Sergei.

Para enterrarlos, había que cavar fosas comunes detrás de la iglesia del pueblo. Estas son tres trincheras donde se entierran las bolsas de cadáveres. Una solución transitoria, explica el sacerdote de la iglesia. Todos los fallecidos serán exhumados para ofrecerles una ceremonia religiosa y un entierro digno. Antes, precisa Sergei, los cadáveres serán examinados por un forense.

Ira Gavriluk sostiene a su gato mientras camina junto a los cuerpos de su marido, su hermano y otro hombre, que fueron asesinados fuera de su casa en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 4 de abril de 2022. AP - Felipe Dana

