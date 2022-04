Masacre de Bucha: ¿crimen de guerra o genocidio? Análisis de abogado de la CPI

Guerra en Ucrania

El descubrimiento de fosas comunes en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, este sábado, generó indignación internacional. El abogado Rodrigo Faucz, que es uno de los tres brasileños cualificados para actuar ante la Corte Penal Internacional (CPI), estima que un juicio en La Haya sería una respuesta a los "gravísimos crímenes" que podrían haber ocurrido en la región.

Por Taíssa Stivanin

Las imágenes de decenas de cadáveres en las calles de varias ciudades cercanas a Kiev, retomadas por las fuerzas ucranianas, han despertado una conmoción mundial. Según las autoridades ucranianas, cerca de 300 cuerpos han sido enterrados en fosas comunes.

El lunes, varios líderes mundiales pidieron la creación de una comisión internacional de investigación. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que en Bucha hubo "crímenes de guerra" que serán "reconocidos como genocidio". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por un juicio por las violaciones cometidas durante el conflicto y pidió más sanciones contra Rusia tras la masacre.

Términos como "crimen de guerra" o "genocidio" se utilizan en situaciones dramáticas como la de Bucha, pero ¿hay alguna diferencia entre ellos? "A veces hay cierta dificultad para distinguir entre crimen de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio", explicó en una entrevista con RFI Brasil el abogado Rodrigo Faucz, calificado para actuar en la CPI, el tribunal penal más importante del mundo.

El genocidio, dice, tiene como objetivo la destrucción parcial o total de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, siendo el homicidio cometido en este contexto. "El asesinato también está incluido en el crimen contra la humanidad, pero en el caso de un ataque más generalizado", subraya. El principal ejemplo es el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que provocó la muerte de unos seis millones de judíos.

El abogado penalista Rodrigo Faucz Pereira e Silva , uno de los tres brasileños cualificados para actuar ante la Corte Penal Internacional de La Haya. © Archivo personal

El término genocidio, por cierto, no existía antes de 1944, y apareció precisamente durante el Tribunal Militar internacional creado en Nuremberg para juzgar los crímenes nazis después del conflicto. Fue utilizado por primera vez por el abogado polaco Raphael Lemkin para describir la política de Hitler de eliminar a los judíos. Las Naciones Unidas establecieron en 1948 la Convención para la Prevención y la Sanción de los Delitos de Genocidio, que también puede incluir los crímenes de guerra.

Crímenes de guerra

La masacre de Bucha, en principio, podría ser considerada un crimen de guerra porque violó los derechos humanos, explica el abogado brasileño. La definición aparece en la Convención de Ginebra, una serie de tratados internacionales firmados entre 1864 y 1949 con el objetivo de limitar las consecuencias de las guerras en la población civil. Durante este periodo, se celebraron varias reuniones entre naciones para determinar las reglas en tiempos de conflicto. Dos de las reuniones tuvieron lugar en La Haya, en Holanda, sede de la Corte Internacional.

Según el abogado penalista brasileño que actúa en la CPI, los primeros elementos disponibles demuestran que, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se estaban violando varias disposiciones de la Convención de Ginebra. Entre ellos, "la comisión de homicidios dolosos, torturas, actos crueles, destrucción y toma de rehenes". El Convenio también establece que los individuos pueden ser juzgados y condenados individualmente por estos delitos, y el hecho de obedecer órdenes superiores no les exime de esta responsabilidad.

Ucrania permite que la CPI juzgue los actos cometidos en su territorio, a diferencia de Rusia, que no es signataria. El 8 de marzo, el Tribunal celebró su primera audiencia sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Ucrania, pero los representantes rusos boicotearon la sesión para discutir la apertura de las investigaciones. "El fiscal de la CPI, Karim Khan, ya ha anunciado que está investigando y que tiene competencia para juzgar a funcionarios, generales y al propio presidente ruso, Vladimir Putin. Pero no sabemos si esto tendrá algún efecto práctico, ya que el juicio no puede celebrarse sin la presencia del acusado", dice el abogado penalista brasileño.

Fosa en la que están enterrados dos hombres supuestamente ejecutados por las fuerzas rusas, según los habitantes de Bucha, el 3 de abril de 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

"Crímenes muy graves" en Ucrania

"Se trata de un intento de la CPI de responder, en teoría, al número de crímenes extremadamente graves que pueden haber ocurrido en esta región. Más aún en un contexto de guerra, en el que la información no siempre es coherente. Incluso debido a este conflicto, es necesario que haya una investigación independiente y seria para poder identificar efectivamente lo que ocurrió y el contexto de estas muertes y violaciones", añade Rodrigo Faucz.

Para él, es inaceptable que, en 2022, siga habiendo "tantas violaciones graves de los derechos humanos y cometidas intencionadamente". El abogado destaca la importancia de tener una respuesta adecuada. "Es necesario llevar a cabo una adecuada investigación y, posteriormente, los juicios, de manera imparcial, garantizando todos los derechos para los acusados, de manera que se legitime un eventual castigo si es el caso".

Según la presidenta de Amnistía Internacional en Francia, Cécile Coudriou, la organización ya ha iniciado la investigación en la ciudad ucraniana, que parece compleja: "Tenemos un equipo de investigadores especializados en tecnología digital, que pueden verificar y autentificar las fotos y los vídeos. También tenemos, en paralelo, otro equipo en Ucrania, que podrá comprobar estos testimonios. Si las acciones se confirman, pueden calificarse de delito", explicó en una entrevista con RFI.

Sin embargo, "para hablar de genocidio, debe existir la intención de destruir, de forma planificada, metódica y sistemática una nación o un grupo, en su totalidad o al menos en parte", reflexiona. "Creemos que todavía es demasiado pronto para emplear este término, aunque compartimos la emoción que sienten hoy los ucranianos y el mundo entero, que está siguiendo esto a través de los medios de comunicación", dijo. "También hemos visto estas imágenes, pero es importante mantener cierta distancia. Para que la verdad salga a la luz y la Justicia haga su trabajo, la investigación y las pruebas deben hacerse a fondo y sin errores. Debemos ser, al mismo tiempo, reactivos", dijo.

El cadáver de una persona yace frente a su casa en Bucha, el 4 de abril de 2022. AP - Felipe Dana

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que su equipo sobre el terreno aún no podía verificar las cifras o los detalles comunicados por las autoridades ucranianas. Sin embargo, llamó la atención sobre las fotos y videos disponibles, "incluyendo imágenes de cuerpos con las manos atadas a la espalda".

