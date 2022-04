¿Cuál es la diferencia entre el genocidio y el crimen de guerra?

Ucrania

Trabajadores municipales transportan bolsas para cadáveres en la ciudad de Butcha, no muy lejos de la capital ucraniana, Kiev, el 3 de abril de 2022.

El descubrimiento en la ciudad ucraniana de Bucha de fosas comunes y de decenas de cuerpos abandonados en las calles ha reabierto el debate sobre si Rusia está cometiendo crímenes de guerra o incluso un genocidio en Ucrania. Dos nociones muy diferentes que hay que definir cuidadosamente. Responden dos expertos en derecho internacional.

Anuncios Lee mas

Bombardeos contra hospitales, escuelas e incluso teatros que se habían convertido en refugios: la invasión rusa en Ucrania está dejando un reguero de civiles muertos en acciones que políticos e investigadores ya no dudan en calificar de crímenes de guerra.

Pero ¿qué engloba específicamente esta noción? “Se trata de la violación de los Acuerdos de Ginebra de 1948. Es decir, todos los crímenes que se comenten durante un conflicto armado, sea internacional o no sea internacional”, apunta el experto en derecho internacional, Víctor Rodríguez Cedeño. “En este caso de Ucrania, por supuesto, estamos ante un conflicto, una agresión armada que se ha convertido en un conflicto internacional y ahí se están cometiendo crímenes que están definidos en el Estatuto, acto por acto. Es decir, en el marco del conflicto los asesinatos, los traslados forzados de personas, la violación, los abusos sexuales, las deportaciones. Todos estos elementos, los ataques a la población civil, son los actos constitutivos de crímenes de guerra, según el Estatuto de Roma que recoge el derecho internacional en general”, detalla Rodríguez Cedeño.

Tras el descubrimiento de los cuerpos en Bucha, el gobierno de Ucrania no dudó en acusar a Rusia de estar cometiendo genocidio contra su pueblo. Para Sophie Tonon, abogada y experta en derecho internacional, hay que ser muy cuidadoso. “Yo diría que crímenes hay [en Ucrania], más allá de todo objetivo militar. Después, es un estudio preciso de juntar pruebas, de analizar esas pruebas, que va a permitir hablar precisamente de crimen de guerra, o de crimen de lesa humanidad o de genocidio y que va a permitir la apertura de un juicio. El genocidio tiene como base el deseo de destruir un grupo humano, que sea nacional, étnico, racial o religioso. Lo que se apunta es la destrucción, que sea parcial o total. Hay que manejar esas nociones con mucha precisión, sobre la base de las pruebas, y el gran problema, en ese caso, son las pruebas,” señala Sophie Thonon.

¿Cómo se investigan los crímenes de guerra?

Las dos principales instituciones que juzgan a criminales de guerra en el mundo son la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, “ni Ucrania ni Rusia son parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto, no estarían sometidos a la jurisdicción de la Corte [Penal Internacional]”, apunta Víctor Rodríguez Cedeño. “Ucrania sí aceptó la jurisdicción por los crímenes cometidos en Crimea y en Dombás. Ahora, el fiscal ha iniciado una investigación, para lo cual va a solicitar cooperación a las autoridades ucranianas y a las autoridades rusas, que no la van a dar, evidentemente. Nos encontramos un problema de soberanía. Rusia dirá que no son estado parte, por lo tanto, ‘ni cooperamos ni nos interesa’. Pero el procedimiento va a seguir hasta que se va a determinar quiénes son los responsables. Los autores principales que busca la Corte son siempre la cadena de mando. Las autoridades militares, civiles y policiales de más alto rango. Estamos hablando de Putin, de Lavrov, del ministro de Defensa, de los militares Esos serían los responsables según la investigación que se va a llevar a cabo. Pero también se abre la posibilidad, en otras partes, de la aplicación de la jurisdicción universal contra los presuntos autores de estos crímenes que, se entiende y es la realidad, los dirigentes políticos y militares de Rusia”, detalla Rodríguez Cedeño.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo