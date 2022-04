Guerra en Ucrania: se multiplican las denuncias de violaciones

Guerra en Ucrania

Cada vez salen a la luz más casos de violaciones y torturas en Ucrania, en su mayoría perpetradas por las fuerzas rusas contra civiles ucranianos en las zonas ocupadas. Desde la retirada de las tropas, ya se han documentado cientos de casos, según el presidente Volodymyr Zelenski.

[Los testimonios pueden herir la sensibilidad de los lectores].

Por Clea Broadhurst y Jad El Khoury, enviados especiales de RFI

Con su pasaporte kazajo en la mano, Konstantin pudo pasar por los puestos de control rusos en las ciudades asediadas alrededor de Kiev. Gracias a ello, pudo extraer a más de 200 personas de siete pueblos diferentes. Sollozando, nos dice que algunas de ellas quedarán grabadas en su memoria. Este es el caso de una joven que pudo esconderse en su coche cuando se detuvo frente a su casa.

"Vi sus ojos, su mirada, estaba tan agotada. Sólo me dijo dos palabras: ‘Sálvame’. No era grande y tenía 15 años. Me contó que había estado como prisionera, en un sótano, y que allí estaba el cadáver de su madre, asesinada delante de sus ojos. Los soldados rusos la violaban todos los días, eran muchos. Y cuando se desmayó, le echaron agua fría en la cara y siguieron violándola. Los soldados le dijeron que no daría a luz a un bebé ucraniano, porque después de eso no querría volver a acostarse con un hombre”.

Konstantin también recuerda la violación en grupo de dos hombres de Donetsk, que abandonaron la región durante el conflicto en 2014. Figuraban en una lista, los soldados rusos los encontraron. "Dos hombres, uno de 22 años y el otro de 26, fueron violados porque los rusos les dijeron que eran traidores porque habían abandonado su patria para unirse a los nacionalistas. Y por eso había que castigarlos", informa Konstantin. El más joven de los dos era sólo un adolescente, no fue él quien decidió abandonar Donetsk. Los rusos decidieron que seguía siendo responsable. Lo violaron aún más.

Aliona Krivuliak es psicóloga de La Strada, organización ucraniana de derechos humanos. Explica que desde el principio de la guerra estaba preparada para recibir este tipo de testimonios.

"El primer testimonio que recibimos fue el 4 de marzo, en Jersón. Una mujer nos contó que ella y su hija habían sido violadas en una reunión, una delante de la otra, por soldados rusos. En 2014 ya tuvimos este tipo de testimonios durante el conflicto en el Donbás. Sabíamos que ahora habría nuevos casos", dice la psicóloga. Es difícil imaginar la magnitud real de este tipo de delitos en Mariúpol, por ejemplo. Y no dudamos de que habrá aún más casos en la región de Kiev.

Según ella, las víctimas aún no están preparadas para hablar de lo que les ocurrió. Pero la psicóloga señala que cada vez son más los que están dispuestos a declarar.

