Mélenchon, tercer candidato de la elección, busca reunir a la oposición

ELECCIONES EN FRANCIA

Emmanuel Macron fue reelecto el domingo pero casi un tercio de los votantes se abstuvo o votó en blanco, como una señal de desinterés o desprecio. Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda que quedó en tercer puesto de la primera vuelta, escogió centrarse en las legislativas. RFI estuvo en su cuartel general de campaña el domingo 24 de abril.

Con el enviado especial de RFI, Aurélien Devernoix.

Al entrar a la sala de prensa del cuartel general del movimiento de izquierda La Francia Insumisa este domingo electoral, su fundador Jean-Luc Mélenchon dio un grito sarcástico de alivio: la candidata de extrema derecha no fue elegida.

Mélenchon, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, escuchó con atención el discurso de derrota de Marine Le Pen. Es una buena noticia, dijo el excandidato, así como la puntuación de Emmanuel Macron. “Es el presidente reelegido con el peor resultado de la Quinta República. El 12 y el 19 de junio son las elecciones legislativas, se puede vencer a Emmanuel Macron y elegir otro camino", recordó aquel que había llamado a votar masivamente por su movimiento en los comicios parlamentarios, para “elegirlo primer ministro”.

Reagrupar a la izquierda

Las elecciones presidenciales dejaron un sabor amargo para la izquierda francesa. Jean-Luc Mélenchon tiene esperanza de reunirla de nuevo.

Hay que actuar rápido, reconoció Paul Vannier, responsable de las negociaciones del excandidato. "Todavía tenemos unos días para llegar a un acuerdo, pero no queremos precipitarnos. No se trata de un acuerdo electoral, no buscamos una coalición de izquierdas. Queremos consolidar una estrategia y todavía tenemos algunos puntos que aclarar entre nosotros”, explicó a RFI.

Entre los puntos negociados con los ecologistas y los comunistas se encuentran el tema de las pensiones y el del futuro de Europa. Además, han discutido sobre el reparto de circunscripciones para las elecciones legislativas. No descartan que se sumen elementos del partido socialista, que obtuvo este 2022 el peor resultado de su historia.

