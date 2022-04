'Sí, hubiéramos preferido que América Latina decretara sanciones contra Rusia’

Ucrania

RFI entrevistó a Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con América Latina, sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué piensa la eurodiputada checa sobre el hecho de que ningun pais latinoamericano haya decretado sanciones contra Moscú?

"Claro que hubiéramos preferido que los países latinoamericanos nos hubieran seguido en las sanciones que los occidentales hemos decretado contra Rusia. Por supuesto".

Así responde la eurodiputada Dita Charanzova cuando le preguntamos si no está decepcionada por la ausencia de sanciones por parte de los países latinoamericanos contra Rusia tras su invasion a Ucrania.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con América Latina aclara que "es importante destacar que la mayoría de los países de America Latina han condenado la guerra en Ucrania", si bien expresa su deseo de que "pronto las condenas serán respaldadas por acciones concretas".

Al cabo de dos meses de guerra en Ucrania, da la impresión de que América Latina no formara parte del bloque occidental. ¿Qué piensa la eurodiputada Charanzova?

"Es lamentable. Ningún país de América latina salió en la lista de países extranjeros 'no amistosos' con Rusia por la invasión rusa a Ucrania. En esa lista si figuran todos los aliados occidentales. Observamos una división en la región: los tradicionales aliados de Moscú, como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua.

Pero hay que reconocer también que la mayoría de los países por lo menos condenaron a Rusia por la invasión votando por ejemplo a favor de la resolución de la OEA y de la ONU.

A pesar de no sancionar a Rusia, lo que estamos intentando conseguir es que terceros países, aquellos que no han sancionado a Rusia, por lo menos no ayuden a Rusia directamente o indirectamente reduciendo el efecto de las sanciones o que reduzcan su dependencia de Rusia.

En cuanto a las dictaduras que apoyan abiertamente a Rusia, no es sorprendente, pero tenemos que estar atentos. Hemos visto un creciente interés de Putin en Nicaragua y en Venezuela. Por eso es muy importante seguir apoyando a las fuerzas democráticas de esos países", sostiene también la eurodiputada.

Cuando Rusia se preparaba para invadir a Ucrania, el presidente Fernández afirmó en Moscu, donde se encontraba de visita, que "Argentina iba a convertirse en la puerta de entrada de Rusia a Sudamérica".

¿Piensa usted que Rusia sigue teniendo varias puertas abiertas para entrar en América Latina?

"Conocemos cuales son los lugares donde los rusos tienen las puertas abiertas en América latina. En el caso de ciertos países, espero que éstos se las hayan cerrado, especialmente después de todos los crímenes de guerra que estamos viendo cada día cometidos por Rusia en Ucrania", subraya Charanzova.

Aprovechamos también para preguntarle a la eurodiputada sobre la reelección de Macron frente a Le Pen. En Francia se habló mucho de los lazos de la candidata ultraderechista con Putin y el gobierno ruso, en particular la deuda millonaria del partido de Le Pen con un banco ruso cercano al Kremlin.

"La reelección de Macron es una excelente noticia para Francia, para Europa y para todos los que defendemos los derechos humanos », dice Charanzova.

"La guerra en Ucrania hizo que el triunfo de Macron fuera mas importante que nunca. Como usted ha dicho, Le Pen esta financiada por los bancos rusos, también tiene vínculos fuertes con el Kremlin. Gracias a la elección de Macron, Francia y Europa van a continuar fortaleciendo sus alianzas con los países democráticos para hacer frente a las amenazas totalitarias. La guerra en Ucrania no solo es una guerra europea sino que tiene un impacto geopolítico a nivel mundial".

