Ucrania: Seguir movilizado en el Donbás mientras la guerra se prolonga

Guerra en Ucrania

En el este de Ucrania, la ofensiva lanzada hace más de una semana avanza lentamente. Los bombardeos son intensos, pero las fuerzas rusas se instalan con dificultad, pueblo tras pueblo. Nuestras enviadas especiales se reunieron con una unidad de la Defensa Territorial del Donbás.

Con nuestras enviadas especiales en el Donbás, Oriane Verdier y Aabla Jounaïdi.

En un camino de tierra en los alrededores de Slaviansk, nos esperan tres hombres con traje militar. El jefe de la unidad es un ex fotógrafo de paisajes. “Aquí hay mucha gente que apoya a los rusos, es decir, a los separatistas. Se sabe que Slaviansk es predominantemente separatista. Esta gente ya ha entregado todas las posiciones del ejército a los rusos, pero nosotros seguimos intentando pasar desapercibidos”, explica.

“Hacerse amigo de su arma”

A lo lejos, se oye el sonido de los disparos. Es sólo un entrenamiento, dice Ruzlan, el único con formación militar. “Un soldado tiene que aprender a hacerse amigo de su arma. Cuando comencé mi servicio militar, durante meses viví y dormí con mi arma”, cuenta.

Las fuerzas de Defensa Territorial están formadas por civiles para apoyar al ejército convencional. Aquí, todos vienen del Donbás y dicen que están dispuestos a morir por su tierra.

Pero ante un frente estático, es difícil mantener a las tropas motivadas, explica el jefe de la unidad: “No se puede decir que estén aburridos, pero hay personas que actualmente están en primera línea, participando en intensos combates. Todos hemos venido a luchar, y ahora mismo sólo estamos patrullando la ciudad. Así que intento motivar a mi unidad todo el tiempo”.

No obstante, las tropas rusas han realizado dos avances al noreste y al noroeste de Slaviansk. Desde el 24 de febrero, todo el mundo intenta tener en cuenta que la situación puede cambiar en cualquier momento.

Evacuar a los civiles del frente

Algunos civiles siguen intentando huir. Se están organizando evacuaciones, especialmente en las zonas que las fuerzas prorrusas amenazan con tomar de forma inminente. Vlad Savchenko es un voluntario que está organizando algunas de estas evacuaciones en las ciudades y pueblos del Donbás. Desde hace un mes, pasa sus días en las carreteras, en su minibús. Las carreteras son más peligrosas que nunca en el norte de la región, donde los rusos estrechan el cerco.

“Hoy hemos evacuado a personas de Severodonetsk y de un pueblo cercano a Lyssychansk. También hemos evacuado a varias personas en Lyman y Popasna, donde la situación es terrible. Hoy, en mi pequeña furgoneta, he evacuado a 11 personas, la mitad de ellas niños”, narra.

Vlad Savchenko delante de su camioneta. © Aabla Jounaïdi

“La gente de los pueblos no se va a ir inmediatamente. Esperan a ver. En las ciudades, se alojan en sótanos y refugios. No sé qué esperan. Una mujer me dijo ‘tengo un techo sobre mi cabeza, no estoy segura de encontrar uno en otro lugar’. Les aseguro que mi propia familia está en Polonia y que se les ha dado un lugar donde alojarse y algo para vivir”, añade.

Con su equipo de 30 voluntarios, Vlad Savchenko asume que actúa por razones humanitarias, pero también a favor del ejército ucraniano: “Algunas personas no quieren irse. Pero para el ejército, sería mucho más fácil si todos se fueran. No tendrían que preocuparse por los civiles y se concentrarían en combatir al enemigo. Si no te vas a tiempo, estás acabado. En Rubizhne, la ciudad está en parte en manos de los ucranianos y en parte de los rusos. Hay peleas callejeras. Para muchos civiles que han decidido quedarse, me temo que su única salida es en bolsas negras”, enfatiza.

El miércoles, Kiev reconoció un avance de las tropas rusas en la región. Esto es probablemente una señal de que habrá que organizar nuevas evacuaciones para Vlad Savchenko.

