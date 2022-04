Ucrania: Guterres conmocionado por los ataques a Kiev durante su visita

Guerra en Ucrania

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra "a salvo" pero "conmocionado" tras los atentados que sacudieron Kiev este 28 de abril, hiriendo al menos a 10 personas, mientras él visitaba la capital ucraniana.

Misiles rusos cayeron en Kiev el jueves por la noche por primera vez desde mediados de abril y en medio de una visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no hubiera conseguido evitar la guerra en Ucrania.

Guterres se encontraba en el despacho del primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, cuando los cohetes cayeron sobre Kiev. Un "shock" para el equipo de la ONU que lo acompañó, pero "no una sorpresa". Y, ante la televisión portuguesa, el jefe de la diplomacia mundial quiso restar importancia a la situación.

"Kiev es una ciudad sagrada"

"No creo que sea importante que el secretario general esté presente o no. Lo importante es el atentado en sí, y esto me impactó, porque Kiev es una ciudad sagrada tanto para los ucranianos como para los rusos. Creo que esta ciudad, que es extraordinariamente bella, de gran importancia histórica, que tiene un patrimonio cultural, debe ser salvada. Así que, naturalmente, me sorprendió", dijo Guterres.

Antonio Guterres habla con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev, el 28 de abril de 2022. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

"Por la noche, el enemigo disparó sobre Kiev. Dos golpes en el distrito de Shevchenkovsky", "en los pisos inferiores de un edificio residencial", tres personas fueron hospitalizadas, dijo el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

"Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones internacionales, sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos por humillar a la ONU y todo lo que la organización representa", comentó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en un vídeo poco después.

Una coincidencia difícil de creer

Para algunos diplomáticos de la ONU, la coincidencia es difícil de creer y mostraría una falta de respeto de Moscú hacia la institución, informa nuestra corresponsal en Nueva York, Carrie Nooten. También establecen un paralelismo con el ataque ruso a Lviv, cuando Joe Biden estaba de visita a pocos kilómetros, en el lado polaco, en marzo.

Unas horas antes, este jueves, Joe Biden reiteró el apoyo de su país a Ucrania frente a las "atrocidades y agresiones" y pidió al Congreso 33.000 millones de dólares adicionales. Estados Unidos "no ataca" a Rusia, sino que "ayuda a Ucrania a defenderse" y ya ha entregado diez armas antitanques por cada vehículo blindado ruso, aseguró el presidente estadounidense.

También recuerda otro episodio, en el que Antonio Guterres había intentado ser mediador en Libia, en 2019, un intento que no resultó debido a un atentado. Un paralelismo que no es necesariamente un buen augurio.

