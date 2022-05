Finlandia y Suecia formalizan su solicitud de ingreso en la OTAN

Guerra en Ucrania

via REUTERS - LEHTIKUVA

Este miércoles Finlandia y Suecia formalizaron su pedido de adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al entregar oficialmente la carta de solicitud al jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg, en Bruselas. Un gesto que da inicio a un complejo proceso de aprobación que por el momento enfrenta las resistencias de Turquía, miembro clave de la alianza.

Anuncios Lee mas

Entrevista con Teivo Teivainen, profesor de Política Mundial en la Universidad de Helsinki

RFI: En Finlandia, buena parte de la clase política siempre ha sido reticente al ingreso en la OTAN, la decisión de hoy es un cambio muy significativo...

Teivo Teivainen: Ha sido un gran cambio y hay sectores —incluso en el partido de la primera ministra—, de los verdes y también de la izquierda, que dicen que no les gusta la OTAN ni entrar en la OTAN. Que la política exterior estadounidense o turca no les agrada, pero Putin no nos deja otra alternativa, es optar por un mal menor. Otros dicen que hay que ingresar en la OTAN porque es una comunidad de valores democráticos compartidos, y así ingresaremos en la familia a la cual pertenecemos. Son dos puntos de vista frente a la OTAN. Pero desde ambos sectores, hay prácticamente unanimidad sobre la necesidad de solicitar la membresía en la OTAN, ahora.

RFI: Sin duda se trata un giro histórico.

Teivo Teivainen: Un giro histórico para Finlandia, pero quizás más para Suecia, que también solicita la membresía. Y para la OTAN porque su frontera directa con Rusia va crecer mucho, casi mil trescientos kilómetros. También el peso del norte de Europa va a cambiar en la OTAN con la entrada de Suecia y Finlandia.

RFI: ¿Es qué esta nueva frontera entre la OTAN y Rusia, puede transformarse en un punto de fricción?

Teivo Teivainen: Obviamente es una posibilidad. Por ahora se estima que no hay muchas posibilidades de que a través de esa frontera, vengan tanques y soldados, porque Rusia está ocupada haciendo la guerra en Ucrania. Un ataque convencional en dicha frontera, no es muy factible a corto plazo, a largo plazo podría llegar a serlo. Es probable que Rusia instale más armamento cerca de esa frontera y podrían haber tensiones. También se habla de guerra híbrida. Por ejemplo Rusia podría traer miles o decenas de miles de emigrantes de países del sur, Irak, Siria, etcétera, y mandarlos a través de la frontera hacia Finlandia para crear un problema migratorio. Ya se ha visto en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Hay varios temas nuevos respecto a esa frontera, pero en general, la gente que vive allí dice que por el momento no está tan preocupada.

RFI: Finlandia, un país relativamente pequeño, cinco millones y medio de habitantes, dispone de un ejército y equipamiento militar importante que seguramente vendrán a reforzar las capacidades de la OTAN.

Teivo Teivainen: Exactamente, para la OTAN tiene un significado estratégico el aporte de Suecia y Finlandia en la defensa colectiva de los países bálticos que son mas pequeños: Estonia, Letonia, Lituania. Son países aún mas pequeños, con fuerzas armadas pequeñas y que han estado un poco aislados geográficamente de los países de la OTAN. Se supone que la principal responsabilidad externa de Finlandia, en la defensa colectiva de la OTAN, será de ayudar en la defensa de Estonia y otros países bálticos.

RFI: ¿Cual es el ambiente actualmente en Finlandia, existe preocupación?

Teivo Teivainen: Existe alguna preocupación respecto al período en que estamos entrando, tras anunciar que estamos solicitando la membresía en la OTAN, antes de la entrada plena cuando se supone que tendríamos mayores garantías sobre una defensa colectiva. Se piensa que pueden haber acciones por parte de Rusia, como atacar vía internet, sistemas bancarios y causar problemas. Por otra parte, alguna gente puede hacer provisión de agua y alimentos, pero pánico no hay. En los medios internacionales se ha hablado de que hay pánico en Finlandia, pero los finlandeses suelen decir que el único pánico es que los supermercados dejan de vender cerveza a las nueve de la noche, y hay pánico para llegar al supermercado antes de las nueve, es un pánico que se repite cada fin de semana. Hay algo de preocupación pero hablar de pánico es exagerado.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo