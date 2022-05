'El ejército ruso sigue mostrando debilidades en el este de Ucrania'

Ucrania

RFI entrevistó a Julien Théron, profesor de conflictos y seguridad internacional en Sciences Po – París, sobre la intensa ofensiva rusa en el este de Ucrania. 'Ucrania no está perdiendo la guerra', explica este experto, si bien reconoce el avance del ejército ruso en el este de ese país. Entrevista de Cléa Broadhurst.

RFI. La ofensiva rusa se centra en la región oriental del Donbás, una cuenca minera controlada parcialmente desde 2014 por separatistas afines al Kremlin. El presidente Zelensky ha declarado que las fuerzas rusas han convertido el Donbass en un infierno. Numerosas ciudades llevan varias semanas acosadas por bombardeos rusos. De acuerdo con el ministro ruso de Defensa, sus tropas están "cerca de completar" la liberación de Lugansk, una de las dos regiones junto con Donetsk que conforman esta cuenca minera. Si cae la ciudad de Sievierodonetsk, ¿sería el principio de una victoria para Rusia?

No, no creo. Es cierto que sería un avance notable de Rusia porque esa ciudad ha sido el foco de una embestida rusa durante mucho tiempo y también es un punto de resistencia mayor de los ucranianos. Pero la caída de esta ciudad en manos de los rusos no es lo que cambiará por completo la situación en el este de Ucrania.

RFI. ¿Por qué son tan importantes las ciudades gemelas de Sievierodonetsk y Lyssychansk, en el corazón del Donbass?

Porque esas localidades se encuentran en la punta extrema del territorio controlado por los ucranianos. Es un territorio que forma una especie de triángulo que Rusia intenta cerrar. De alguna manera los rusos intentan ir cerrando triángulos. Primero, hubo el intento de cerrar un gran triángulo entre Jarkiv y Zaporiya. Ahora los rusos intentan rodear las zonas donde están los ucranianos, a los que somete. Esto es una técnica bastante clásica de la época soviética. Este avance constituiría un combate frontal en la primera línea del punto extremo del triángulo. Por tanto, es una dimensión importante, pero esto no significa que Ucrania esté perdiendo la guerra, aunque la batalla sea difícil.

RFI. ¿Cuáles son los puntos débiles de los ucranianos en esta región?

El primer punto débil es la masa militar. Aunque los ucranianos utilicen técnicas y tácticas que les permiten afrontar la asimetría, sigue habiendo, en realidad, una asimetría numérica entre los ucranianos y los soldados rusos, sobre todo en cuanto a los batallones que participan en el Donbass.

Los rusos atacan regularmente en la retaguardia, por lo que también hay cuestiones logísticas difíciles de manejar para los ucranianos.

También está la cuestión del armamento. Occidente está suministrando mucho armamento, incluso armamento pesado. Pero se hallan ante el problema del transporte de esas armas. Además, los ucranianos tienen que ser entrenados con mucha rapidez para que aprendan a manejar ciertos sistemas de armas. Todo esto plantea un gran problema.

Pero también hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano ha logrado entrenar a muchos batallones de defensa territorial compuestos por civiles. Poco a poco éstos comienzan a estar bastante curtidos, pues están combatiendo en el frente. Esto se ha notado, sobre todo, en el caso en Jarkiv y también en el este de Ucrania.

Toda la población está inmersa en el corazón de los combates y esto es una garantía de éxito. Por eso insisto, no cabe duda del avance actual del ejército ruso, pero esto no es una señal de cuál será el resultado general de los combates.

RFI ¿Y cuáles son las debilidades del ejército ruso?

Los efectivos son casi tan numerosos como al principio. En un momento dado, pensamos que el nombramiento del general Dvornikov iba a cambiar de manera fundamental la situación. Se pensaba que este general ruso iba a unificar el frente, a mejorar los llamados sistemas de "mando y control", es decir, el control y el mando de las tropas. Incluso que iba a desarrollar un cierto número de sistemas más tecnológicos.

En realidad, vemos que las cosas no están funcionando muy bien para ellos. Las tropas rusas siguen sin motivación, siguen bajo el fuego ucraniano, especialmente en esta región. Varias decenas de vehículos blindados rusos han sido impactados por la artillería ucraniana, lo que significa que están sometidos al nivel tecnológico de los sistemas de armas occidentales.

Así que podemos concluir que muchos de los puntos débiles del ejército ruso que vimos al principio del conflicto siguen estando presentes hoy en día.

