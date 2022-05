Tres meses de conflicto en Ucrania, con miles de muertos y el Donbás de escenario principal

Guerra en Ucrania

Este martes 24 de mayo se cumplen tres meses del inicio de la guerra en Ucrania, la "operación especial" deseada por Rusia y que debería haber durado sólo unos días. Pero parece que la guerra va a durar, como señalan cada vez más expertos. Una guerra muy violenta sobre el terreno que se concentra en la región del Donbás.

Con nuestros enviados especiales, Sébastien Nemeth y Anissa El Jabri, y agencias.

La guerra en Ucrania cumple tres meses este 24 de mayo, con pocas esperanzas de que las tropas ucranianas logren conservar toda la región del Donbás, aunque siguen resistiendo.

Primero Severodonetsk, luego Lisichansk

Las fuerzas ucranianas se enfrentan a dificultades en el este, especialmente en la región de Lugansk, donde Rusia dice estar a punto de tener el control total. Severodonetsk, un punto crucial en la batalla por el Donbás, es bombardeado sin descanso, "24 horas al día", según el gobernador de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai.

Muchos expertos comparan la situación de Severodonetsk con la de Mariúpol, con un escenario apocalíptico tras varias semanas de asedio. Los barrios de la ciudad se han convertido en montones de escombros, con edificios destruidos por los misiles. "Utilizan la táctica de la tierra quemada, con la destrucción deliberada de la ciudad, el bombardeo aéreo, los lanzacohetes múltiples, los morteros o los tanques que disparan contra los edificios", dice Gaidai.

Según la gobernación, en el intento de tomar puntos importantes en el este, "todas las fuerzas rusas se concentran en las regiones de Lugansk y Donetsk". Gaidai indica que Moscú está trasladando unidades de la región de Jarkiv en el norte, soldados que participaron en el asedio de Mariúpol en el sureste, milicias de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk, tropas chechenas y unidades movilizadas en Siberia y el Lejano Oriente ruso.

"No sabemos nada"

"La toma de las ciudades será en este orden: primero Severodonetsk, luego Lisichansk. Luego Kramatosk y Sloviansk", dijo un comandante prorruso a RFI, en Rubizhne. "Creo que ocurrirá pronto. Para ser más precisos, en unas pocas semanas como máximo", aseguró.

Raros son los civiles que deambulan por las calles de Rubizhne. Cuando llegan las cajas de ayuda humanitaria de una ONG rusa, la gente sale rápidamente de sus sótanos y refugios, afirmando estar completamente desconectada del mundo.

La única fuente de información, según un residente, son algunos soldados "a los que se les escapa una o dos palabras de vez en cuando". "No sabemos nada. La radio y la televisión no funcionan, no tenemos internet. No sabemos nada de lo que ocurre en Mariúpol o Lisichansk", dice su esposa. "Creo que en todas las ciudades debe ser igual. Tomaron Rubizhne y deben estar en Severodonetsk porque quieren que el Donbás sea parte de Rusia. No tenemos nada bueno que esperar", reitera.

Técnica de la época soviética

Para Julien Théron, profesor de conflictos y seguridad internacional en Sciences Po de París, la conquista de Severodonetsk y Lisichansk es importante porque están situadas "en la punta del territorio ucraniano". Explica que Rusia ha utilizado una técnica "clásica" desde la época soviética de "dominar territorios en forma de triángulo".

"Las fuerzas rusas han intentado cerrar un gran triángulo entre Jarkiv y Zaporijia. Rusia quiere rodear las zonas donde están los soldados ucranianos. Y este avance [en Severodonetsk y Lisichansk] es un combate frontal en la punta del triángulo", explica.

Por su parte, el experto en geopolítica Ulrich Bounat señala que Moscú ha pasado de intentar una invasión total de Ucrania al principio de la guerra a aspirar a una conquista parcial del territorio. "Por eso los esfuerzos de Rusia se concentran en esta zona, mientras las fuerzas ucranianas también resisten. El poder de los bombardeos rusos es tan importante que, al devastar las ciudades, avanzan, pero todavía lentamente", señala.

Pero la conquista de la región por parte de Rusia aún no debe considerarse segura: "Podemos ver que, en los distintos batallones de defensa territorial, los civiles entrenados por el ejército ucraniano están bien preparados y comprometidos en el frente. Gran parte de la población se ha sumergido en el centro de los combates y es una estrategia exitosa. Hay avances rusos, por supuesto, pero esto no augura una victoria por el momento", valora.

Pérdidas de ambos lados

Después de tres meses de conflicto, se cree que Rusia ha perdido casi el mismo número de soldados que tras nueve años de guerra en Afganistán, según el Ministerio de Defensa británico en su actualización diaria sobre la situación en Ucrania. Fuentes occidentales estiman que entre 12.000 y 15.000 soldados rusos han perdido la vida en los últimos tres meses. Estas cifras podrían minar el apoyo de los rusos a su presidente Vladimir Putin.

Mientras que en el lado ruso las autoridades restan importancia a las pérdidas, en el lado ucraniano también es difícil obtener cifras. Hace más de un mes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski habló de entre 2.500 y 3.000 soldados muertos y más de 10.000 heridos. Estas cifras no tienen en cuenta a los civiles que murieron durante los combates y los bombardeos.

"Tengo esperanza"

A orillas del Mar Negro, los cañones de defensa antiaérea son un recordatorio constante de que el conflicto nunca está lejos. Antonina Lyshinska, de 20 años, cree que el ejército ucraniano ganará. "Creo que la política debe venir después de la parte militar. Hemos logrado detener a los rusos en muchos lugares. Y nuestro ejército está ganando. Por supuesto que hay retos, pero sigo siendo optimista", dice la joven.

Muchos ucranianos han huido a Odesa, donde la guerra ha sido menos destructiva. Kiril, de 40 años, es de Mykolaiv, y sólo sueña con volver a su ciudad natal: "Espero volver antes del final del verano, para encontrar una vida normal, para reconstruir, para volver al lugar donde crecí. Prefiero una solución diplomática. No quiero que la gente muera. Los políticos tienen que encontrar una salida. Por desgracia, demasiada gente se ha visto afectada y nada volverá a ser lo mismo".

Otros vienen de más lejos, como Tania Kalujna, que huyó de Donetsk en 2014. Toda su familia fue asesinada, pero ante la tragedia ella sigue siendo positiva: "Ninguna guerra es eterna. Excepto la que existe entre el bien y el mal. Así que tengo esperanza. Soñaba que un día volvería a casa, a Donetsk, en tren. Y que la ciudad sería liberada y en Ucrania. Tengo la esperanza de que algún día este sueño se haga realidad". Mientras los combates se suceden en varios frentes, el sueño de Tania parece aún muy lejano a la realidad.

