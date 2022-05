UE busca un acuerdo para superar bloqueo húngaro al embargo del petróleo ruso

Guerra en Ucrania

Embajadores de los países de la Unión Europea (UE) realizaban el lunes un esfuerzo de última hora para persuadir a Hungría a aceptar un embargo al petróleo ruso, a apenas horas de una cumbre que puede exponer las grietas en el bloque.

Con Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas, y AFP

Los líderes europeos tratarán este lunes de superar las reticencias de Hungría para aprobar las sanciones al petróleo ruso.

Aunque el primer ministro del país, Viktor Orbán, pidió que no se hablará del asunto, se pone en duda que la cuestión no planee durante todo el encuentro.

La última propuesta pasaría para que haya un embargo a todo el petróleo ruso que llegue por mar, pero no por oleoducto, justo lo que pedía Viktor Orbán. Hungría, sin salida al mar, tiene un solo oleoducto que depende enteramente de Rusia. Así se conseguiría que, al menos de momento, se dejara de importar dos terceras partes del crudo de Rusia. Aun así, hay dudas de varios países porque consideran que sería injusto que algunos países dejen de depender de Moscú, y otros no.

Durante la reunión, conectarán con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y no es un líder que suela callar sus críticas, por lo que no se descarta que lea la cartilla a Budapest, y no sería la primera vez.

Otro de los temas que se tratará es la propuesta de confiscar los bienes de oligarca rusos que intentar eludir las sanciones europeas. Una propuesta polémica, ya que algunas legislaciones nacionales no permiten la confiscación de bienes.

Con el dinero recaudado, se espera que pueda ayudar en el fondo de 9.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania, y que hoy se quiere también aprobar.

Pedidos de excepciones

Hungría, un país sin salida al mar, importa el 65% del petróleo que consume desde Rusia a través del oleoducto Druzhba y, junto con Eslovaquia y la República Checa, han solicitado una excepción a la prohibición de importación.

Diplomáticos dijeron que se ha otorgado un retraso de dos años al embargo a los países afectados, pero que Budapest quiere al menos cuatro años y casi 800 millones de euros en fondos europeos para adaptar sus refinerías.

Un funcionario de la UE dijo a la AFP que la última solución de compromiso excluiría el oleoducto Druzhba del embargo "por el momento" y solo impondría sanciones al petróleo enviado a la UE mediante busques cisterna.

Reforzado por su reciente reelección, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, envió inclusive una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que expresó de forma explícita su deseo de que la cuestión del embargo petróleo sea discutida en la cumbre.

Además, la UE aún no ha aprobado el plan húngaro de recuperación pospandemia, a causa de las agrias diferencias entre Bruselas y Budapest por la calidad democrática y el estado de derecho en ese país.

Todavía con la esperanza de encontrar una solución, los funcionarios de la UE intentan insistir en que el problema es técnico y no sobre las diferencias políticas entre Orban y sus socios de la UE.

Pero un alto diplomático de la UE advirtió que los ánimos estaban a prueba por las sospechas de que los negociadores estaban yendo demasiado lejos en sus esfuerzos por aplacar a Orban.

