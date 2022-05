‘En Ucrania estamos asistiendo a actos genocidas letales y no letales’

Guerra en Ucrania

"Existe un riesgo grave e inminente de genocidio en Ucrania", afirma un informe realizado por más de 30 destacados juristas y expertos internacionales. Es el primer informe independiente sobre el tema. También revela que Moscú ya está violando la Convención sobre el Genocidio. Emily Prey, del New Lines Institute for Strategy and Policy, una de las autoras del informe, habló con RFI.

Por Oriane Verdier

RFI: ¿Cuáles son los hechos que llevan a las conclusiones del informe sobre "un riesgo inminente de genocidio"?

Emily Prey: Rusia ha cometido dos violaciones de la Convención sobre el Genocidio. La primera es la incitación al genocidio. Esto significa esencialmente que Rusia, desde los niveles más altos del Kremlin hacia abajo, está llevando a cabo una campaña de propaganda para incitar al genocidio, presentando a Ucrania y al pueblo ucraniano como una amenaza existencial para Rusia. Esto permite y condiciona que el pueblo ruso acepte y tolere, incluso aliente, las atrocidades que se cometen porque las considera medidas defensivas.

El segundo delito es la intención de destruir el grupo ucraniano, hay varias acciones que Rusia ya está realizando en esta dirección. Han recurrido a la violencia sexual y a la violación. Destruyen los sitios del patrimonio cultural. Han trasladado por la fuerza a más de 100.000 niños ucranianos, lejos de sus familias, fuera de Ucrania a Rusia. Hay ataques deliberados contra los refugios y los corredores humanitarios. Todo esto demuestra que detrás de las acciones de Rusia en Ucrania hay una intención de destruir el grupo nacional ucraniano.

Estos dos puntos nos dan motivos razonables para concluir que hay un genocidio en curso. Lo que podemos concluir sin ninguna duda es que existe un grave riesgo de genocidio. Y quiero dejar claro que esto no disminuye los crímenes que están ocurriendo y que están siendo perpetrados por las fuerzas rusas en este momento, porque un riesgo grave de genocidio es siempre una violación de la Convención sobre el Genocidio y siempre desencadena el deber de prevención de otros Estados signatarios en virtud del derecho internacional.

RFI: Dentro de la propaganda rusa, existe la idea de que el pueblo ucraniano y el ruso son uno. Esto hace que sea aún más difícil imaginar un genocidio en curso contra un pueblo.

Emily Prey: En realidad, los diferentes tipos de genocidio se dividen en cinco ejes. Sólo uno de ellos es letal y se refiere a los asesinatos en masa. Los otros cuatro no son letales. Es posible destruir un grupo en su totalidad o en parte, por ejemplo, impidiendo los nacimientos o separando a los niños de sus familias. Así, en Ucrania, estamos asistiendo a actos genocidas tanto letales como no letales.

RFI: La cuestión de la violencia sexual se mencionó especialmente cuando se descubrieron las atrocidades cometidas en Bucha. ¿Han podido demostrar que se trataba de una práctica sistemática?

Emily Prey: Sí, hay un patrón de violencia sexual y se deriva de la incitación al genocidio. Hay informes de soldados que amenazan explícitamente con "violar a todas las putas nazis". Este tipo de propaganda que proviene de Rusia permite a las fuerzas rusas considerar a los ucranianos que encuentran como infrahumanos. Por eso cometen estos crímenes atroces. Pero los delitos sexuales a menudo no se denuncian correctamente o no se denuncian en absoluto. Así que nunca sabremos el número total de víctimas de la violencia sexual en esta guerra.

En nuestro informe, hay una sección que hemos dedicado a la violencia sexual y a la violación, y muestra cómo la violación puede ser una prueba de intención genocida. Así, por ejemplo, el mes pasado la comisaria de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Lyudmila Denisova, denunció que soldados rusos retuvieron a un grupo de mujeres y niñas ucranianas en un sótano durante 25 días y las violaron repetidamente, diciéndoles: "Os violaremos hasta que no queráis tener más contacto sexual con otro hombre para evitar que tengáis hijos ucranianos". Este es un ejemplo muy claro.

Cada día que los líderes mundiales se demoran en tomar medidas más contundentes contra Rusia y Putin es un día más en que las fuerzas rusas tienen la oportunidad de cometer los crímenes más atroces e incalificables contra el pueblo ucraniano.

RFI: ¿Qué medidas deben tomar los Estados signatarios? ¿Actuar significa ir a la guerra?

Emily Prey: Es realmente importante recordar que la Convención sobre el Genocidio trata de la prevención, no sólo del castigo, algo que la gente suele olvidar, y nos encontramos en una situación única en la que estamos viendo cómo se desarrolla un genocidio potencial ante nuestros ojos. Las pruebas están ahí y los Estados tienen la capacidad de detenerlo, por lo tanto de impedirlo. Deben hacer todo lo posible para proteger a los ucranianos amenazados, lo que podría significar la apertura de más corredores humanitarios, la apertura de sus fronteras, la acogida de más refugiados y la ayuda para establecer salvaguardias sobre el terreno. Las sanciones podrían ser más selectivas, la suspensión de todo el comercio con Rusia, la suspensión de las compras de gas y petróleo y el fin de todas las relaciones con Rusia. Hay muchas cosas que los Estados pueden hacer sin ir a la guerra y la Convención sobre el Genocidio no pide a los Estados que vayan a la guerra. Hay muchas opciones y esperamos que este informe aporte las pruebas necesarias para que los Estados utilicen esas opciones.

RFI: Su instituto ha trabajado en otros genocidios, como el de los uigures en China. ¿Qué le hace pensar que los Estados harán más por Ucrania que por los uigures?

Emily Prey: De hecho, países de todo el mundo han hecho muchos esfuerzos en favor de los uigures, pero como saben, no estamos en guerra con China, por lo que los periódicos no hablan tanto de ello. Varios países utilizaron nuestro informe como prueba de que se estaba produciendo un genocidio en China, lo que constituye el primer paso de la acción. Estados Unidos, en particular, ha impuesto sanciones selectivas a altos cargos del Partido Comunista. Una ley sobre el trabajo forzado impide ahora la importación de productos fabricados en condiciones de esclavitud a Estados Unidos. También trabajamos por vía diplomática. Por supuesto, esto no es suficiente. En el caso particular de China y los uigures, el dinero y el poder son fundamentales. China ha paralizado la ONU comprando el silencio de muchos países e intimidando y amenazando a otros.

Pero en lo que respecta a Rusia, realmente hemos visto a la comunidad internacional unirse de una manera bastante sorprendente para apoyar a Ucrania. Algunos países apoyan a Rusia, pero la gran mayoría está detrás de Ucrania. Y estamos viendo cómo se desarrolla la guerra en tiempo real en las redes sociales y en los medios de comunicación. Podemos ver todo lo que está sucediendo. No es un secreto. No importa lo poderosa que sea Rusia, no es nada comparado con lo que podemos ver claramente que hacen las fuerzas rusas en Ucrania. Y, de nuevo, espero de verdad que este informe pueda ser utilizado como prueba por los Estados cuando cumplan con su deber, según el derecho internacional, de prevenir y castigar el genocidio.

