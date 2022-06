Reino Unido celebra con pompa y boato el jubileo de platino de una reina cansada

Reino Unido

Los británicos se preparan para cuatro días de grandes festejos por los 70 años de reinado de Isabel II, afectada por problemas de salud pero deseosa de impulsar la monarquía en un momento de transición marcado por las crisis.

Un reportaje desde Londres de nuestro corresponsal, Daniel Postico

Estamos en The Mall, la avenida londinense que lleva al Palacio de Buckingham, donde se celebran los principales eventos del jubileo de platino de Isabel II, los 70 años en el trono. Esta celebración demuestra el fervor que despierta la monarquía británica no solo en Reino Unido sino en todo el mundo.

Para Keir Claremont, un británico de unos sesenta y cinco años, la reina es un símbolo. “Ella significa mucho para la mayoría de los británicos, pienso y espero. Ha demostrado una fantástica fortaleza, voluntad y poder en tiempos muy difíciles desde la Segunda Guerra Mundial cuando era una joven princesa y durante todo su reinado en estos setenta años. Espero que tenga un día maravilloso”.

Sin embargo, después de los últimos escándalos que han manchado la Casa Real, el de pederastia del príncipe Andrés, y el cisma de Enrique y Meghan Markle, la percepción de la monarquía ha cambiado.

La última encuesta de Ipsos Mori dice que el 22% de los británicos quiere que la monarquía desaparezca, un 7% más que hace un año. Por segmentos de edad, los más devotos monárquicos son los mayores de 55 años, con un 87% de apoyo, como este señor de 65 años, Joe Smith. “Espero que la monarquía está por cientos de años porque es única. Dios salve a la reina”.

Entre los más jóvenes, el apoyo roza el 67%. Buscamos a gente joven, veinteañeros, para saber su opinión. Elon Murphy está en Trafalgar Square, asombrado por la multitud. “La monarquía es un grupo de gente que vive en esa casa y para seros sinceros, no conecto con ellos. Nunca he visto a la monarquía como el fenómeno que mucha gente ve. Es cierto que tienen poder y ha habido mucha controversia con ellos en los últimos tiempos. Pero no es algo que intente incorporar en mi vida”.

Un poco más allá hablamos con Michael Callum, que está haciendo skating. “Para mí es algo que está allí. Por supuesto que es parte de la historia, pero por lo que se refiere a mi vida, no conecto con ellos”.

No sería fácil abolir la monarquía, que es el sistema que impera en el Reino Unido desde el siglo X. Haría falta una votación popular y otra parlamentaria. Pero este pensamiento no pasa por la cabeza de los cientos de miles de personas se han acercado a la avenida de The Mall para ver a la reina.

