Donbás: El batallón Karpatska Sich se enfrenta a los rusos en el frente noroeste

En el este del Donbás, el ejército ucraniano lucha contra el ejército ruso, que lanza todas sus fuerzas contra las ciudades de Severodonetsk y Lisichansk, y gana terreno poco a poco. En el frente noroeste, las tropas ucranianas lograron impedir el avance ruso. Nuestros corresponsales especiales están en el frente con el batallón Karpatska Sich, uno de los muchos batallones nacionalistas creados en 2014 en la época de la revolución de Maidán. Con más de 600 hombres, se compone de voluntarios integrados en el ejército ucraniano.

Con nuestros enviados especiales en el Donbás, Sébastien Nemeth y Jad El Khoury.

Izium es una ciudad ahora controlada por los rusos, en un frente a la vez estable e intenso. El batallón Karpatska Sich y otros han logrado detener el avance del enemigo en esta zona de llanuras, colinas y campos. La fuerza tiene una base en la retaguardia donde los hombres vienen a descansar cada 15 días antes de volver al frente.

En el frente con el batallón Karpatska Sich, el 1 de junio de 2022. © Sébastien Németh/RFI

Bombardeo constante

Para llegar a las posiciones del batallón, hay que recorrer 25 km con un nivel de peligro máximo. Los rusos bombardean constantemente y utilizan sus drones para detectar vehículos en movimiento. Varias veces uno tiene que parar y esconder el coche en una zona boscosa para evitar ser vistos o porque los rusos están bombardeando las posiciones del batallón.

Los soldados ucranianos están dispersos en la región, sobre todo con tanques T72 discretamente posicionados en varios lugares estratégicos. Los rusos están cerca, a unos 2 km al norte.

Con el batallón Karpatska Sich, en el Donbás, el 1 de junio de 2022. © Jad El Khoury/RFI

Pero para este comandante de pelotón, no es cuestión de rendirse a pesar del poder del enemigo. Compara el conflicto actual con una guerra de independencia: "Utilizan la artillería contra nosotros, los tanques, los morteros, todo tipo de cohetes, en definitiva todo lo que pueden. Pero estamos en nuestra tierra. Todos estamos motivados para proteger a nuestras familias y a nuestro país. En 1991, nuestro territorio simplemente se separó de la URSS. Pero ahora estamos en una verdadera lucha por la libertad, para convertirnos en una nación, un país y una tierra libres", afirma.

Combatientes de Latinoamérica

La Karpatska Sich está compuesta principalmente por voluntarios, que tomaron las armas en 2014 cuando comenzó el conflicto en el Donbás. Desde febrero y el comienzo de la ofensiva rusa, estos hombres han recibido armas de Occidente, pero también refuerzos de combatientes extranjeros.

El escudo del batallón Karpatska Sich. © Jad El Khoury/RFI

RFI pudo hablar con voluntarios de Sudamérica, Perú, Brasil y Colombia. Todos ellos dicen estar conmocionados por el ataque ruso, el despliegue de fuerza contra Ucrania, las víctimas civiles y las exacciones.

"He luchado contra las FARC, pero nunca he visto tal nivel de poder con una artillería tan pesada. Mi familia dice que estoy loco por venir aquí, pensando que esta no es mi guerra", cuenta un combatiente colombiano, y añade que un conflicto en el que se cometen tales atrocidades debería ser asunto de todos.

En el campamento del batallón Karpatska Sich, el 1 de junio de 2022. © Jad El Khoury/RFI

