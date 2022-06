Los habitantes de Lisichansk enfrentan la presión del avance de las tropas prorrusas

Guerra en Ucrania

Las fuerzas rusas siguen avanzando en el este de Ucrania. Las tropas bombardean continuamente Severodonetsk y varias ciudades cercanas, formando un cerco cada vez más estrecho en la región de Luhansk. Los habitantes de la región viven bajo una presión constante.

Con Sébastien Németh y Jad El Khoury, enviados especiales de RFI a Lisichansk

La familia vive en una casa aislada. Su pueblo está casi desierto. Y alrededor, las fuerzas rusas están reforzando su control. Ludmila y su familia están atrapados: "No tenemos dónde ir y no tenemos suficiente dinero. Si nos vamos, tenemos miedo de no poder volver nunca. Vivimos aterrorizados y todo está cortado, el gas, la electricidad, el agua. Y no queda casi nada en las tiendas del pueblo. Sobrevivimos en parte con las verduras de la huerta”, explica a RFI.

Cada día, los rusos ganan terreno y las bombas se acercan. Lo que más le preocupa a Carina son sus hijos: "Los niños tienen miedo. Nos preguntan qué son esos ruidos, qué es la guerra, por qué están aquí los rusos. Intentamos explicárselo, pero es difícil que lo entiendan”, cuenta.

Un coche abandonado en una calle de Lyssychansk. © Jad El Khoury/RFI

"Si los rusos toman este territorio, seguiré siendo ucraniano”

En un pueblo vecino, Viktor Nikolaievitch está cortando leña como de costumbre. Este viudo vive solo. Y para él, la mudanza está descartada a pesar del peligro. "Nunca me iré. Aunque me den un piso en Estados Unidos, prefiero quedarme aquí. Si los rusos toman este territorio, yo seguiré siendo ucraniano y esta tierra será siempre ucraniana”, asegura.

100 días de guerra

Rusia controla una quinta parte del territorio ucraniano cuando se cumplen este viernes cien días de guerra con combates especialmente cruentos en la región oriental del Donbás y la estratégica ciudad de Severodonetsk, objetivos prioritarios de Moscú.

Justo antes de llegar a los cien días de este conflicto, que va para largo según los países occidentales, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconoció que las tropas invasoras controlan un 20% de su territorio.

Si antes de la guerra, las fuerzas rusas o prorrusas controlaban 43.000 km2 del país, incluyendo la península de Crimea y un tercio del Donbás, ahora retienen casi 125.000 km2, reconoció ante el Parlamento de Luxemburgo.

Desde el 24 de febrero, han avanzado en el este y en el sur, sobre todo a lo largo del litoral del mar Negro y del mar de Azov, y ya controlan un corredor costero estratégico que conecta el suroeste de Rusia con Crimea.

