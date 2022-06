Ucrania: 'La guerra ha fortalecido a la OTAN, pero ha debilitado a la Unión Europea'

GUERRA EN UCRANIA

Una quinta parte del país, más de ocho millones de exiliados, miles de víctimas y miles de millones de euros en pérdidas es el resultado de 100 días de guerra en Ucrania, y el conflicto está lejos de resolverse. Por ahora es la OTAN sale reforzada, en tanto que la UE y la ONU no disponen de las armas políticas para terminar la guerra. María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, juzga que el conflicto ha evolucionado de manera peligrosa.

RFI: Todo parece indicar que Putin quiere la anexión a Rusia del conjunto de la región del Donbás. ¿Está ganando la guerra?

- Es un conflicto que se está “cronificando” a medida que pasan las semanas, donde no hay tampoco una posición clara de hasta dónde se está dispuesto a llegar por parte de los actores que están en el conflicto, ni de todos los demás que están alrededor, también presentes de una forma indirecta. Es cierto que quizá el primer plan de ataque de Rusia sobre Ucrania no se ha cumplido, pero lo cierto es que está localizando el conflicto en el Donbás, en el sur, en esa unión del Donbás a Crimea, y parece que se está haciendo fuerte, lo que está contribuyendo a la “cronificación” del conflicto.

RFI: El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo que hay que prepararse para 'una guerra de desgaste, prolongada'. ¿Vamos a una agravación de la crisis?, ¿hay riesgo de extensión de la guerra, de la utilización de armas más letales y mortíferas?

- No sé si extensión, pero sí que se va agravando en cuanto que hay una escalada en el tipo de armas que se están utilizando, y que eso está contribuyendo también en otros actores internacionales a llevar a cabo un rearme mundial. Por lo tanto, sí que estamos ante una fase más peligrosa del conflicto, primero por esa escalada y aumento de la tensión en el tipo de armas que se están utilizando, y por otro lado porque las partes no tienen claro qué es lo que quieren a la hora de sentarse a negociar. Por lo tanto, parece que de momento es mucho más importante la fase militar que la fase diplomática. Cuando portavoces del Kremlin o del presidente Zelensky hacen declaraciones a propósito de ese proceso negociador, no parece que las partes tengan claro qué considerarían una victoria, y dónde y cuándo estarían dispuestos a sentarse a negociar y bajo qué condiciones.

RFI: ¿De qué dependerá diplomáticamente esa negociación? Tanto el presidente Zelensky como otros actores internacionales han dicho que a final de cuentas el final de la guerra pasará por una negociación diplomática...

- Parece que eso es lo que declaran, el problema es las condiciones que impongan en esa negociación diplomática y qué concesiones están dispuestas a hacer, primero las dos partes que están en el conflicto, y después los demás que de una u otra forma están también de forma indirecta presentes en ese conflicto, y que en algunos casos tienen mucho que decir. Por lo tanto, parece que las dos partes están dispuestas a conseguir más victorias a través de la fase militar. Probablemente si se produce un mayor estancamiento, o se modifican las condiciones del conflicto -porque realmente es un conflicto que está debilitando tremendamente a la Unión Europea, no tanto a la OTAN. Por lo tanto, si se modifican también algunos aspectos de los actores directos e indirectos que están participando se puede acelerar o no esa faceta de negociación. Pero estamos desde luego ante un escenario de mucha incertidumbre

RFI: ¿En qué debilita a la Unión Europea este conflicto?

- Primero, hay una debilidad económica manifiesta. Es un conflicto que está fortaleciendo la relación trasatlántica y a la OTAN, pero no tanto a la Unión Europea, ni siquiera a la política de defensa de la Unión Europea. Por otro lado, dentro de la OTAN, como es lógico, está llevando a cabo un protagonismo del flanco Este, pero ¿dónde quedamos los países del Sur? Porque nuestro flanco no es el flanco Este, es el flanco Sur. En ese sentido marca una división considerable entre unos estados y otros. Además, esa unanimidad que hubo en las primeras medidas, las primeras sanciones que la Unión Europea adoptó respecto a Rusia, se va rompiendo. Rompiendo la unanimidad en cuanto a la posición a adoptar con respecto a la dependencia del gas y el petróleo, y eso va debilitando a los estados europeos y por consiguiente también a la Unión Europea. Por lo tanto, es verdad que Putin ha hecho un gran favor en fortalecer a la OTAN, pero el conflicto está, desde mi punto de vista, debilitando a la Unión Europea, que tampoco está fortaleciendo cuáles son sus principios y cuál es su estrategia de defensa. No está marcando realmente cuál es su agenda en temas de seguridad y defensa.

RFI: La OTAN se está reforzando al mismo tiempo que la ONU aparece cada vez más debilitada; una vez más ha sido incapaz de ofrecer una salida política. ¿Qué significa eso?

- Olvidamos casi siempre que la ONU es la suma de voluntades de los Estados que la forman. Por sí misma no es nada, no tiene capacidad, no tiene autonomía para un cierto tipo de cuestiones. Es verdad que la ONU no es sólo el Consejo de Seguridad, es mucho más. Si hemos vista la salida de civiles de Mariúpol, o de la acería de Mariupol ha sido gracias a la mediación de las Naciones Unidas, pero es verdad que hay otro tipo de medidas que están completamente mediatizadas por los cinco Estados que tienen derecho de veto permanente en el Consejo de Seguridad. Si esos cinco estados están divididos, si no están dispuestos a llegar a algún acuerdo, la ONU no puede hacer nada más a la hora de mediar en un conflicto, Hemos visto cómo en la Asamblea General el voto está muy dividido entre los países que condenan y los que no condenan la agresión militar, quién está con Ucrania y quién con Rusia. Salvo la representación de más alto nivel, la ONU no puede hacer nada que los Estados no quieran hacer. En ese sentido no es la ONU la que falla, son los Estados que forman la organización.

