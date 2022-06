Shevchenko: El estigma del paso de los rusos, tras la liberación por los ucranianos

Guerra en Ucrania

En el sur de Ucrania, cerca de la línea del frente, el ejército ucraniano ha logrado algunos avances y ha liberado varias localidades. Entre ellas el pueblo de Shevchenko, donde los habitantes se sienten aliviados, pero están consternados por el desastre que han dejado los rusos.

Con nuestros enviados especiales en Shevchenko, Sébastien Németh y Jad El Khoury.

Frente a la escuela, se ve un enorme cráter de varios metros. Un profundo estigma del paso del ejército ruso que bombardeó el pueblo y se instaló allí temporalmente antes de ser rechazado.

"Ucrania siempre será Ucrania"

"Es un bombardeo con cohetes Tochka-U. No sé qué pretendían los rusos. Tal vez pensaron que estábamos allí, pero esto es una escuela. Hemos recuperado el pueblo, nos sentimos felices y amargados al mismo tiempo. Porque cuando los rusos se van, no dejan más que destrucción", cuenta Dimitro, un soldado ucraniano.

Los ucranianos hablan de "paz rusa" cuando el ejército ruso pasa y deja atrás un campo de ruinas. Escuchando las noticias en su vieja radio, un anciano, Mikolai Ivanovich, sacude la cabeza al ver los daños y rompe a llorar al recordar su patria finalmente liberada: "Estamos contentos. Ucrania siempre será Ucrania. Ucrania fue y será. Yo nací aquí. Mis padres nacieron y fueron enterrados aquí. Dondequiera que la muerte te encuentre, debes permanecer cerca de tus padres", afirma.

"No sé si la guerra terminará"

Cojeando debido a una pierna herida, Mikolai Sergueievich muestra un cohete detrás de su casa. El anciano no sabe si ha explotado y dice que le repugna esta arma. "Váyanse a casa. Dejen nuestra tierra. Seguiremos siendo fuertes y no entregaremos Ucrania a Rusia. No sé si la guerra terminará, ni si nuestros pueblos podrán ser amigos alguna vez", dice, dirigiéndose a los rusos.

Mikolai Sergueievich muestra un cohete detrás de su casa. © Sébastien Németh/RFI

Shevchenko está a sólo unos kilómetros de la línea del frente y los proyectiles siguen cayendo allí a veces. Pero el ejército ucraniano dice que está preparando un gran contraataque para liberar todo el sur del país.

