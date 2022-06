Angela Merkel justifica su política hacia Rusia

Guerra en Ucrania

La ex canciller alemana Angela Merkel llega a una charla sobre "los temas desafiantes de nuestro tiempo" con el autor Alexander Osang en el teatro Berliner Ensemble en Berlín, Alemania, el 7 de junio de 2022. REUTERS/Annegret Hilse

La excanciller alemana defendió el martes su política frente a Rusia y dijo que no tiene que "excusarse" al haber abogado por la diplomacia y el comercio para tratar de evitar una guerra en Ucrania.

Con Pascal Thibaut, corresponsal de RFI en Berlín

La canciller Merkel, que gobernó Alemania durante dieciséis años hasta el pasado otoño boreal, no se libra de estos debates. Su primer discurso desde la elección de su sucesor, Olaf Scholz, era muy esperado.

"No tengo nada de qué disculparme", dijo. En su primera entrevista desde que dejó el cargo hace seis meses, Angela Merkel habló largo y tendido sobre la invasión de Ucrania y la política rusa que ha llevado a cabo durante 16 años. La responsabilidad de los socialdemócratas, empezando por la del ex canciller Gerhard Schröder, es objeto de debate en Alemania; la de Angela Merkel también.

Desde la invasión rusa de Ucrania, la ex jefa de gobierno de centro-derecha fue acusada de haber incrementado la dependencia de Europa respecto a la energía rusa, especialmente promoviendo la construcción del gasoducto Nord Stream 2 pese a las reservas de sus socios europeos y estadounidenses.

El gasoducto, que debía duplicar la capacidad de suministro de gas ruso a Alemania, fue finalmente suspendido desde la agresión rusa a Ucrania, sin haber entrado en funcionamiento.

Alemania practicó durante mucho tiempo la política de la mano tendida hacia Rusia, bajo la premisa de que el comercio llevaría a una democratización progresiva del país.

"No pensé que Putin cambiaría gracias a nuestras relaciones comerciales", aseguró Merkel.

Pero para ella era evidente que Rusia sería "siempre un vecino de Europa, que no se puede ignorar totalmente", añadió en la entrevista realizada por un periodista del semanario Der Spiegel en un teatro de Berlín.

Aunque era imposible un acercamiento político "era pertinente tener al menos relaciones comerciales", puntualizó.

"Y no voy a excusarme" por la línea política seguida en los últimos años, concluyó la ex canciller.

Merkel justifica su política hacia Ucrania

La ex jefa de gobierno dijo que nunca se había hecho ilusiones con Vladimir Putin. La ex canciller defendió su negativa a permitir el ingreso de Ucrania en la OTAN en 2008: "El país no estaba anclado en la democracia, Putin lo habría utilizado como pretexto para la agresión.

Merkel también defendió los acuerdos de Minsk tras la anexión de Crimea: "Un compromiso que no era óptimo, pero sin el cual Putin probablemente habría continuado su invasión de Ucrania". La excanciller dijo que siempre había querido defender los intereses de Kiev y denunció enérgicamente la invasión rusa y elogió el valor del Presidente Volodimir Zelensky.

Aunque la política de su sucesor, Olaf Scholz, es muy criticada en Alemania y en otros países, Angela Merkel dijo que confiaba en la política exterior del actual canciller.

Merkel condenó sin reservas la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "Es una ruptura brutal del derecho internacional para la que no hay ninguna excusa", señaló.

Aseguró adem160s que era consciente desde hace varios años de la amenaza que representaba el presidente Vladimir Putin sobre Ucrania.

