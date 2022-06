Francia

Francia: segunda vuelta de elecciones legislativas en medio del abstencionismo

Elecciones legislativas en Francia

El 12 de junio pasado, el 52,4% de los electores no se desplazó para votar pese a la importancia de los comicios: elegir a los 572 diputados (cinco ya fueron electos) que formarán mayoría presidencial o dar paso a una cohabitación, no vista desde la época del presidente François Mitterand, y hacer así contrapeso a Emmanuel Macron. En los últimos veinte años, el número de abstencionistas no ha dejado de crecer.