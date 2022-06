Histórica huelga ferroviaria en Reino Unido amenaza con extenderse a otros sectores

Reino Unido

La red ferroviaria británica está afectada por una movilización que podría durar toda la semana, y que es anunciada como la mayor de los últimos 30 años. Los sindicatos exigen mejores salarios y garantías para el futuro de sus puestos de trabajo frente a la automatización.

Con nuestra corresponsal en Londres, Emeline Vin.

Este martes 21 de junio, pocos son los trenes que circulan en Reino Unido. Una huelga masiva que también es anunciada para el jueves y sábado. Desde hace días, los transportistas recomiendan a los pasajeros que eviten los viajes no esenciales.

"La gente se va a hartar"

"Tomé el autobús porque el metro también está cerrado, pero había muy poca gente. No es tan malo para mí. Tuve que levantarme una hora antes, pero la huelga no me afectó mucho, estoy bastante contento", dice Tom, que tuvo que ir a trabajar.

La huelga y las reivindicaciones por mejores salarios y condiciones de trabajo son bastante comprendidas por los pasajeros. "Recientemente, las cosas se han complicado. Los precios suben, todo se encarece, y ahora las huelgas... La gente se va a hartar. Este verano va a ser agitado", afirma Joel, un joven que acusa al gobierno de no escuchar a los trabajadores.

"No queremos perturbar la vida de la gente"

"No queremos perturbar la vida de la gente, pero nos enfrentamos a miles de recortes de puestos de trabajo, y no tenemos garantías de que las partidas serán voluntarias... La industria nos dice que todos los mostradores del país van a cerrar, que la semana laboral va a pasar de 35 a 40 horas…", explica Mick Lynch, líder del sindicato Ferrocarriles, Mar y Transporte.

También exigen aumentos salariales según la inflación, una demanda que será difícil de conseguir. "El personal ferroviario siempre ha tenido buenas condiciones salariales. Y creemos que podemos hacer funcionar los trenes de forma más eficiente con menos personal. Eso no significa que vayamos a echar a nuestros empleados: el ferrocarril es uno de los sectores más fáciles para conseguir puentes", estima Peter Hendy, director de Network Rail, el propietario de la red ferroviaria del país.

Otros sectores

El Gobierno, que fija los límites salariales, se niega a intervenir en las negociaciones entre las empresas ferroviarias, privadas, y los sindicatos, pero denuncia la movilización.

El movimiento amenaza con extenderse a otros medios de transporte, como los autobuses, y más allá de esta semana, ya que otros sindicatos del transporte han llamado a sus miembros a votar también una huelga.

Incluso podría extenderse a otros sectores como la educación, la sanidad, Correos, o incluso los abogados.

