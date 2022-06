La candidatura ucraniana a la UE es sobre todo un "gesto político", según un experto

La Unión Europea concedió oficialmente el estatuto de candidata a Ucrania, en plena guerra con Rusia; "Es un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania y la UE", tuiteó el presidente Volodimir Zelenski, agregando que el futuro de su país se encuentra en el seno de la UE.

En un claro gesto de apoyo a Ucrania, que desde hace cuatro meses resiste a la invasión rusa, los 27 miembros de la Unión Europea reunidos en Bruselas le acordaron el jueves pasado el estatuto de candidato oficial, junto a Moldavia. Un momento histórico, como lo subrayaron los líderes europeos, pero sobre todo un gesto político, sin olvidar, como explica a RFI Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano de España, que el ingreso en la UE nunca ha sido sencillo.

Ignacio Molina : La entrada en la Unión Europea siempre ha sido algo complicado, pero parece que resulta más difícil porque ahora el ordenamiento jurídico europeo, que es necesario adoptar para formar parte de la Unión Europea, es mucho más largo y también porque los países candidatos ahora están más lejos de converger con los llamados criterios de Copenhague. Entrar en la Unión Europea es muy complicado cuando estamos hablando de países con los problemas económicos, políticos y jurídicos, que pueden tener los que quieren entrar ahora mismo. Y en el caso de Ucrania, en plena guerra, lo que se ha decidido es que empiecen negociaciones y queda mucho camino por delante.

RFI: ¿Cuales son los llamados criterios de Copenhague que debe cumplir los países candidatos?

Ignacio Molina : El primero es un criterio muy político. El país tiene que ser una democracia y ser una democracia no consiste solo en celebrar elecciones. Tiene que haber división de poderes respeto al Estado de Derecho, protección de las minorías, etc. Todo esto no es fácil para Ucrania, donde los índices que miden la calidad democrática están muy atrás de la media europea. El segundo es un criterio económico: tiene que tener un sistema productivo, una economía de mercado suficientemente competitiva como para resistir la competencia y las exigencias que implican formar parte de un mercado interior, el más importante del mundo, el de la Unión Europea. Cualquier empresa europea puede invertir. Hay libre circulación de todos los sectores productivos: bienes, servicios y también trabajadores. El tercer criterio es un criterio jurídico. La Unión Europea tiene un acervo que se calcula se calcula en 130.000 páginas de derecho, que todo país desde el primer minuto que se convierte en estado miembro tiene que cumplir. Tiene que haberlo transpuesto a su propio ordenamiento. Medio ambiente, salud pública, protección al consumidor… esa es la parte más jurídica y técnica.

RFI: Problemas y obstáculos que hoy, debido a la situación que vive Ucrania, se ha optado por dejar de lado, pero que no por ello han desparecido...

Ignacio Molina : Sí, hay algo de eso. Las reticencias no se pueden expresar en público. Algunos países, como Portugal o Dinamarca, dijeron: "tal vez no habría que tener tanta prisa", pero finalmente se llegó a esta conclusión después de que el Parlamento y la Comisión Europea dijeran que sí y la mayor parte de los estados miembros. Nadie ha querido aguar la fiesta. Esto tiene mucha importancia sin duda, pero es más simbólico que real. Estamos ahora un poco obligados a no decir en voz alta todas estas "pegas" para no aguar la fiesta, pero están ahí y cuando llegue el momento de analizarlo, este ingreso de Ucrania en detalle, estas "pegas" saldrán otra vez a flote. Lo de hoy tiene gran importancia, pero política, simbólica, que no es poco en el contexto de una guerra, más que practica.

