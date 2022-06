‘La guerra actual es una guerra de artillería’, dice a RFI ministro de Exteriores ucraniano

Entrevista exclusiva

Mientras comienza la cumbre de la OTAN en Madrid, Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, concedió una entrevista exclusiva a RFI. En el plano militar, reconoce que la pérdida de Severodonetsk en el Donbás es una derrota, pero afirma que "no significa haber perdido la guerra". Espera sobre todo que Ucrania reciba pronto más armas pesadas de sus socios occidentales.

Anuncios Lee mas

RFI: Un ataque aéreo ruso destruyó un concurrido centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania, el 27 de junio. Los líderes del G7 condenaron y calificaron el atentado de horrible. ¿Cuál es su reacción?

Dmytro Kuleba: Apreciamos la condena del G7 a este bárbaro ataque que es, en esencia, un acto terrorista, porque mata a civiles. Así que agradecemos los discursos, pero estaríamos aún más agradecidos si las condenas verbales fueran seguidas de acciones como el aumento de los envíos de artillería a Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia. Es la mejor manera de evitar que Rusia siga matando a civiles y de derrotarla en el frente militar.

RFI: El Kremlin acaba de decir que Rusia detendrá su ofensiva en cuanto Ucrania se rinda. ¿Cómo responde usted?

Dmytro Kuleba: Creo que estas palabras del Kremlin son la mejor respuesta a las preguntas que están surgiendo en muchas capitales del mundo sobre el estado de las negociaciones con Rusia. Así es como Rusia ve el proceso de negociación. Rusia no quiere negociar, quiere que Ucrania capitule y se rinda. Es una posición clara que todos deberían tener en cuenta. Nuestra respuesta es sencilla: resistimos y no nos rendimos.

RFI: ¿Cuándo cree que es el momento de negociar?

Dmytro Kuleba: Cuando vemos que Rusia quiere negociar y que quiere hacerlo de buena fe.

RFI: Y ahora no es el momento...

Dmytro Kuleba: No es el caso ahora. Se necesitan dos para negociar. Por el momento, uno de los protagonistas, Rusia, es claramente partidario de la guerra y no de las conversaciones.

RFI: Vladimir Putin apuesta por el hecho de que los países occidentales se están cansando de Ucrania. Durante la cumbre del G7, Joe Biden dijo que esto no ocurriría. El G7 habló de solidaridad con Ucrania "durante el tiempo que sea necesario". ¿Se lo cree?

Dmytro Kuleba: Para Occidente, cansarse de apoyar a Ucrania sería cansarse de sí mismo, porque pertenecemos a Occidente, lo hemos comprobado recientemente cuando hemos obtenido el estatuto de candidato a la Unión Europea. No es sólo una guerra emprendida por Rusia contra Ucrania, es la guerra del régimen autoritario ruso contra el mundo democrático y, por lo tanto, debemos estar hombro con hombro en esta batalla. Si Putin gana en Ucrania, cosa que no va a suceder, pero si asumimos que Rusia gana, las consecuencias repercutirán en todo el mundo. Es una cuestión de principios: tenemos que impedir que gane para evitar un peligroso precedente. Es alentador pensar que los líderes occidentales comparten nuestra opinión y han prometido apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.

RFI: ¿Qué dice del posible ingreso a la OTAN?

Dmytro Kuleba: El ingreso en la OTAN está previsto en la Constitución ucraniana. En segundo lugar, la OTAN ha demostrado que es el mecanismo de seguridad más eficaz en el espacio europeo, pero para que Ucrania se incorpore a la OTAN no basta con su voluntad, sino que la OTAN también debe quererlo. Recientemente hemos visto que se ha tomado una decisión histórica sobre el ingreso en la Unión Europea, pero en lo que respecta a la OTAN, desde el comienzo de la guerra, la organización nunca ha dado un paso hacia la integración.

RFI: Vimos que Usted y el presidente Zelenski han pedido armas pesadas durante semanas y semanas. ¿Han recibido suficientes armas o compromisos para continuar la lucha?

Dmytro Kuleba: Apreciamos todas las armas que se nos han entregado, y especialmente cuando se trata de armas pesadas como los obuses de 155 mm, cohetes y otros armamentos. Pero otra realidad de la guerra es que siempre nos faltan municiones y necesitamos más compromisos de los países para suministrarnos las armas pesadas que he mencionado.

RFI: La invasión rusa entró en su quinto mes el pasado viernes. Ahora es un momento muy difícil para el ejército ucraniano. En el Donbás, Rusia conquistó hace unos días Severodonetsk y entró en Lisichansk. ¿Cuál es la estrategia militar de Ucrania ahora?

Dmytro Kuleba: Haber perdido Severodonetsk no significa haber perdido la guerra. Aunque, por supuesto, lamentamos esta derrota. Nuestra estrategia es simple: mantener nuestras líneas a condición de recibir la cantidad necesaria de armas de nuestros socios y producir algunas armas nosotros mismos. Tenemos que lograr un equilibrio con Rusia, al menos en términos de artillería, porque la guerra actual es en cierto modo una guerra de artillería. La guerra es una cuestión de heroísmo y resistencia, y los militares ucranianos lo están demostrando. Pero la guerra también tiene que ver con las matemáticas y, por tanto, con el número de armas que se tienen. Así que tenemos que mejorar este equilibrio.

RFI: ¿Cuánto tiempo puede esperar para estas entregas de armas?

Dmytro Kuleba: En realidad, no podemos esperar. Las necesitamos lo antes posible, semana tras semana. Pero eso no significa que vayamos a rendirnos o dejar que los rusos rompan nuestras líneas. La simple verdad es que cuanto más se espere a recibir suministros de armas pesadas, más soldados ucranianos morirán. Los soldados sacrifican sus vidas para mantener nuestras líneas y proteger nuestra tierra. Así que suministrar armas a Ucrania significa salvar vidas y territorio de la destrucción.

RFI: Usted habla del sacrificio de sus soldados. ¿Mantiene el ejército ucraniano la moral alta? Hay testimonios de soldados que dicen faltar de confianza en la estrategia, que critican las operaciones militares y hablan de su baja moral.

Dmytro Kuleba: En realidad, vivimos en un país democrático en el que todo el mundo puede expresar su pensamiento libremente. Creo que el ambiente sigue siendo excelente, aunque entiendo que algunos soldados estén desanimados por el ritmo de suministro de armas. Algunos no tienen suficiente munición para defenderse, otros están desmoralizados porque han perdido a sus hermanos de armas. Pero lo más importante no es cómo nos sentimos, sino el hecho de que no bajamos los brazos, que seguimos luchando. Aunque estemos enfadados, no tenemos otra alternativa que seguir luchando.

RFI: ¿Cree que podrá recuperar los territorios perdidos en el Donbás?

Dmytro Kuleba: No tenemos otra opción. Los que piensan que Putin se detendrá en los límites administrativos de las regiones de Lugansk y Donetsk no entienden a Putin. Quiere tomar mucho más, destruir Ucrania y quiere crear una crisis que afecte a todos los europeos: crisis energética e inflación.

RFI: La visita del presidente francés Emmanuel Macron a Kiev el 22 de junio ¿ayudó a olvidar los desencuentros entre Francia y Ucrania?

Dmytro Kuleba: Yo no diría que hubo malentendidos entre Kiev y París. Pero cuando escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo, lo decimos. Algunas personas tenían la impresión de que había malentendidos entre nosotros, pero no es el caso. Siempre tenemos intercambios y una relación franca con el presidente Macron y su gobierno. Y apreciamos mucho el papel del presidente Macron en la creación de un consenso para conceder a Ucrania el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión Europea. Apreciamos el hecho de que se produzca durante la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Nunca lo olvidaremos y creo, por tanto, que nuestras relaciones van por muy buen camino.

RFI: El oligarca ruso Deripaska calificó el martes el conflicto en Ucrania de "error colosal". Estas son palabras inusualmente virulentas de un representante de la élite rusa. ¿Lo sorprende?

Dmytro Kuleba: No, no me sorprende. El Sr. Deripaska es una de las pocas excepciones entre la élite rusa. Porque ahora estamos asistiendo a un apoyo silencioso de esta misma élite al presidente Putin. No sé si sus miembros están tratando de salvar su dinero y sus privilegios, o si temen por sus vidas, porque pueden ser asesinados por el FSB si no están de acuerdo con Putin. No vemos ninguna oposición sistemática a Putin entre la élite rusa. Por eso la voz aislada del Sr. Deripaska suena tan fuerte e impresionante. Pero no cambia el sistema, por desgracia.

RFI: ¿No cree que la solución puede venir de los oligarcas?

Dmytro Kuleba: No, no lo creo. Si fueran la solución, ya habrían resuelto el problema.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo