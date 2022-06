Los vecinos del enclave ruso de Kaliningrado están preocupados

Guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania fue el centro de la cumbre de la OTAN en Madrid. En respuesta a la invasión rusa, la Alianza Atlántica decidió reforzar su flanco oriental. En las últimas semanas ha aumentado la tensión en los Estados bálticos en torno a Kaliningrado. El fuertemente militarizado enclave ruso, ubicado entre Lituania y Polonia, está en el centro de un nuevo tira y afloja entre el Kremlin y la Unión Europea.

Por Anastasia Becchio

Moscú ha advertido que la imposición por parte de Lituania de restricciones al suministro de mercancías a Kaliningrado no quedará sin respuesta. Denunciando un "bloqueo" y una "violación de las leyes internacionales", la diplomacia rusa multiplica sus advertencias. Rusia tomará "medidas económicas muy severas", advierte el ex presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev. El jefe de la agencia espacial y ex embajador en la OTAN, Dmitry Rogozin, fue más allá y dijo que Lituania "no sólo se había disparado en el pie, sino también en la cabeza".

¿Existe un riesgo real de enfrentamiento militar en esta región, como temen los países bálticos? "Nunca hay que descartar nada", advierte Thibault Fouillet, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica (FNRS, por sus siglas en francés), aunque, tal y como están las cosas, "parece muy poco probable". En primer lugar, está la cuestión de la fuerza y los medios que podría utilizar Rusia. "Ya está claro que Rusia está en grandes dificultades, que su aparato militar está muy consumido por las operaciones en Ucrania. Es difícil ver cómo podría llevar a cabo otra operación en otro lugar”.

Si Rusia decidiera atacar a Lituania, tendría que extender su operación a los países vecinos: "Dada la integración de los distintos Estados de la región, también tendría que llevar a cabo operaciones en Polonia y los demás Estados bálticos", explicó Thibault Fouillet.

Artículo 5

A diferencia de Ucrania, Lituania, al igual que sus vecinos bálticos y polacos, está en teoría protegida por el artículo 5 del Tratado de Washington. Establece que, si un país de la OTAN es víctima de un ataque armado, cada miembro de la Alianza considerará este acto de violencia como dirigido contra todos los miembros y tomará las medidas que considere necesarias para ayudar al país que sufre la agresión.

Sin embargo, el miedo sigue siendo elevado en estos estados. "Es comprensible que estén preocupados", señala Cindy Régnier, doctoranda de la FNRS en relaciones internacionales en la Universidad de Lieja. "Desde hace varios años, los Estados bálticos son víctimas de ataques cibernéticos e híbridos. Han visto cómo se atacaba a Georgia y ahora a Ucrania”.

En esta foto tomada de un video y publicada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el jueves 27 de enero de 2022, los sistemas rusos de misiles tierra-aire S-400 Triumf asisten a un simulacro militar en la región de Sverdlovsk, en los Urales, en Rusia. AP

Sin embargo, el hecho de formar parte del bloque atlántico debería jugar a favor de la moderación. "Rusia, incluso en su guerra con Ucrania, siempre ha tenido cuidado de no desbordar a Polonia, ya que habría una potencial guerra con la OTAN", explica Cindy Régnier, que espera más probables ataques híbridos de Moscú, como ciberataques u operaciones de desinformación y desestabilización, especialmente a través de las poblaciones rusoparlantes de estas regiones.

"El riesgo de un enfrentamiento militar, por desgracia, existe", estima Yuri Zverev, un experto militar ruso del Instituto Federal Immanuel Kant, con el contactado en Kaliningrado. "Se trata de una realidad objetiva en un momento en el que las fuerzas enfrentadas se fortalecen, en el que existe una gran desconfianza mutua y en el que se han interrumpido todos los contactos militares. Es entonces cuando pueden producirse incidentes militares accidentales", analiza.

Sensación de inseguridad

En vísperas de la cumbre de la OTAN en Madrid, el primer ministro estonio, Kaja Kallas, expresó públicamente su preocupación por el hecho de que los planes de la alianza dieran de facto tiempo a Rusia para borrar a los países bálticos del mapa antes de una respuesta militar. La sensación de inseguridad se ve reforzada por la creciente militarización del enclave de Kaliningrado en los últimos años, que alberga misiles tierra-tierra, tierra-aire y antibuque, así como sistemas de misiles balísticos Iskander capaces de transportar una cabeza nuclear.

En cuanto al número de militares presentes en Kaliningrado, las estimaciones varían entre 9.000 y 20.000, señala Cindy Régnier. Aunque la presencia militar rusa en Kaliningrado es mucho menor que los 100.000 hombres desplegados durante la Guerra Fría, "el contingente actual permite garantizar la seguridad y proteger los intereses del país", afirma Yuri Zverev. Si el enclave de Kaliningrado está físicamente separado del territorio ruso, sólo lo está de Bielorrusia, fiel aliado de Moscú, por el corredor de Suwalki. Esta franja, a ambos lados de la frontera entre Polonia y Lituania, sigue siendo el eslabón débil del flanco oriental de la OTAN.

Varios simulacros han puesto de manifiesto la debilidad de las fuerzas armadas de la OTAN en caso de enfrentamiento con las fuerzas rusas en el Báltico. En 2016, la Corporación RAND, que asesora al ejército estadounidense, estimó que Rusia tardaría entre 36 y 60 horas en tomar las capitales de los países bálticos, recuerda Cindy Régnier, "por eso la OTAN envió tropas en rotación al Báltico en 2016, con tres batallones en Estonia, Letonia, Lituania y también en Polonia".

El investigador señala que esta simulación también fue criticada por no tener en cuenta la cuestión de la disuasión nuclear y el hecho de que la OTAN podría atacar por otros flancos. "El escenario, tal y como se había establecido, se basaba en las capacidades rusas al final de las operaciones en Crimea y Donbás, y por lo tanto estaba sobreestimado, lejos de lo que vemos de las capacidades reales actuales del ejército ruso en Ucrania", dijo Thibault Fouillet.

La OTAN se refuerza en el Este

Desde 2014, los ejércitos bálticos se han reforzado. Ante la amenaza de Rusia, los países de la Alianza decidieron en Madrid aumentar la presencia militar en el flanco oriental de la OTAN, que también incrementar160 el número de sus fuerzas de alta disponibilidad de 40.000 a más de 300.000 soldados. "Se trata de la remodelación más importante de nuestra defensa colectiva desde la Guerra Fría", dijo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estas decisiones son extremadamente irritantes en Moscú.

"La cumbre de Madrid consolida el curso de una contención agresiva de Rusia por parte del bloque atlántico", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Riabkov. Una sensación de ciudadela asediada que comparte Yuri Zubov: "cada acción genera una contra-acción", advierte el experto militar ruso. "Rusia se verá obligada a tomar represalias para reforzar su seguridad. Además, el ministro de Defensa, Serguei Shoïgu, ha declarado que Rusia reforzará su distrito militar occidental. Nadie se beneficiará de esta espiral y la seguridad de la región se verá muy reducida. Aislar Kaliningrado no servirá de nada a los países europeos”.

Desde Ashgabat, la capital de Turkmenistán, donde se encontraba de visita, el Presidente ruso denunció las "ambiciones imperiales" de la OTAN, que, según él, pretende imponer su "hegemonía" a través del conflicto ucraniano. Según Vladimir Putin, la Alianza Atlántica y "sobre todo, Estados Unidos han necesitado durante mucho tiempo tener un enemigo exterior en torno al cual pudieran unir a sus aliados".

