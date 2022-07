‘Yo no hablaría de caos en los aeropuertos europeos’, dice Javier Taibo

España

RFI entrevistó a Javier Taibo, editor de la revista Airline y Defensa, sobre la cancelación de vuelos en España y otros países europeos. Para este experto en aeronáutica, la penuria de personal no es un problema tan dramático como sí lo es la huelga de Ryanair, mayor empresa aeronáutica europea.

Anuncios Lee mas

RFI. Al menos quince vuelos fueron cancelados y 175 sufrieron retrasos este sábado en el aeropuerto de Madrid por una huelga de tripulantes de Ryanair y de EasyJet, y decenas fueron anulados en el aeropuerto Charles de Gaulle de París por un paro de los bomberos. ¿Se puede hablar de caos en esos aeropuertos?

Yo no estoy seguro de que se pueda hablar de caos porque es una situación puntual. No es una situación dramática, salvo la huelga de Ryanair, mayor compañía europea, y EasyJet en Madrid. Las compañías aéreas y las infraestructuras aeroportuarias han sido muy cautas en la recuperación de su personal y de su flota. Estamos viviendo una demanda exagerada y puntual, una especie de ansia de viajar de la gente que no creo sea tan duradera.

RFI. ¿Por qué piensa usted que es algo pasajero?

Porque la gente está aceptando precios altísimos. Y no solo en los pasajes aéreos, sino también en hoteles y restaurantes. Por eso yo creo que va a ser un fenómeno puntual y a partir de septiembre, sobre todo con la situación económica, se va a moderar. Ahí sí recuperaremos los niveles de tráfico aéreo del 2019. Todavía estamos en un momento de ajuste entre la oferta y la demanda. Esto también se produjo cuando se cayó el tráfico con la pandemia, había un exceso de oferta con respecto a la demanda. Por eso repit que es una situación de ajuste entre la demanda y la oferta. Por eso, yo no hablaría de caos.

RFI. ¿Y la huelga de Ryanair? ¿Es una huelga que se esperaba tras la pandemia?

Ryanair es una compañía de bajos cotos, la empresa modelo de este tipo de negocios en Europa. Los bajos costos incluyen al personal, lo que no quiere decir que los empleados no estén contentos con sus sueldos. Pero en el momento en el que se dispara la demanda, es cuando los empleados aprovechan para reivindicar su situación y tratar de mejorar sus condiciones laborales y salariales. Es legítimo.

En el caso de Ryanair, hay una particularidad: esta compañía no tiene acuerdos con otras compañías como suele ocurrir con las grandes compañías de red, de tal forma que intentan derivar esos pasajeros hacia otros transportistas. En este caso, se cancela el vuelo, devuelvo el billete, me someto a penalizaciones, etc., esto sí que contribuye para incrementar una situación caótica de desórdenes laborales en una empresa. En el caso de Ryanair es más crítico y con una solución más difícil.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo