La carrera para suceder a Boris Johnson suma ocho competidores

La competición por el liderazgo del partido conservador y de Downing Street podría durar varios meses. El exministro de Finanzas Rishi Sunak es uno de los pesos pesados que estarán en la competencia. Los dos finalistas podrán conocerse en un plazo de dos semanas, antes de la pausa parlamentaria de verano.

Tres nuevos aspirantes se apuntaron el sábado por la noche a la carrera para primer ministro británico tras la dimisión de Boris Johnson, entre ellos el exministro de Sanidad Savid Javid, lo que eleva el número de candidatos a ocho. La competición por el liderazgo del partido conservador y, por tanto, de Downing Street, con los "tories" en mayoría en la Cámara de los Comunes, podría durar varios meses.

Además de Javid, también aspiran al 10 de Downing Street el nuevo ministro de Economía, Nadhim Zahawi, y el exministro de Exteriores y de Sanidad, Jeremy Hunt, quien ya en 2019 se enfrentó a Boris Johnson por el liderazgo del Partido Conservador.

Antes había anunciado sus intenciones de competir el actual Secretario de Estado de Transportes británico, mientras que el Secretario de Defensa, Ben Wallace, decidió no presentarse.

El exministro de Finanzas Rishi Sunak es uno de los pesos pesados que también estarán en la competencia.

Dos días después del anuncio de la dimisión de Johnson, de 58 años, debilitado por los escándalos y prácticamente derribado por la renuncia de Sunak, catalizador de más deserciones, la catarata de aspirantes a sucederle no cesa.

El Secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps, anunció su candidatura con la promesa de un gobierno "estratégico" y "sobrio". Diputado con experiencia, miembro del gabinete del ex primer ministro David Cameron en 2010, no es el favorito en las encuestas. Tampoco están la ex secretaria de Igualdad Kemi Badenoch, la fiscal general Suella Braverman y el diputado Tom Tugendhat.

Por el contrario, Sunak, de 42 años, fue el primer aspirante de peso en lanzar su candidatura el viernes, en un video que alimentó las sospechas de una candidatura planeada desde hace tiempo. En el video, que solo el sábado fue visto siete millones de veces, Sunak promete "restaurar la confianza", "reconstruir la economía y reunificar el país".

Sunak, que durante mucho tiempo fue uno de los favoritos para entrar en Downing Street si caía Johnson, se vio debilitado hace unos meses tras la revelación del estatus fiscal especial del que disfruta su esposa, que le permitía evitar la declaración de ingresos en el extranjero al fisco británico.

Una encuesta de Channel 4 realizada el viernes entre 493 miembros del partido le daba como candidato favorito de los conservadores (25%), por delante de la ministra de Exteriores, Liz Truss (21%).

Sunak fue uno de los primeros en abandonar el Gobierno el martes por la noche, al parecer sin avisar siquiera a Boris Johnson, junto con Javid. Estas dos dimisiones casi simultáneas habían desencadenado una hemorragia fatal para el primer ministro saliente, héroe del Brexit.

Proceso hasta otoño

La contienda se presenta reñida, con la ministra de Asuntos Exteriores y Javid como serios aspirantes. Otro peso pesado que estaba entre los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, dijo el sábado que no se presenta. A pesar de contar con muchos partidarios, y de tener un papel destacado en la política británica respecto a Ucrania, Wallace dijo que quería concentrarse en su tarea actual y "garantizar la seguridad del país".

Con la crisis de la inflación, se espera que la fiscalidad tenga un papel central en la carrera, en la se esperan hasta 15 contendientes.

Ante la perspectiva de tanto aspirante, se prevé que el partido aumente el número de apoyos y votos requeridos en la primera parte del proceso de nominación, explicó un miembro del Comité 1922, responsable de la interna de los conservadores.

De este modo, los dos finalistas podrán conocerse en un plazo de dos semanas, antes de la pausa parlamentaria de verano, que comienza el 22 de julio.

La elección final de los miembros del partido conservador -160.000 votantes en las últimas elecciones internas de 2019- tendría lugar en otoño, según informa la prensa británica.

Al anunciar su dimisión, Johnson indicó que tenía la intención de permanecer en Downing Street hasta que el partido tenga nuevo líder.

(Con AFP)

