Llega la ola de calor al Reino Unido, un país nada preparado para afrontar los 40°

Canícula en Europa

El Reino Unido ha quedado atrapado en una ola de calor y se espera que hoy se alcancen los 40°. Un récord histórico en el país. El gobierno ha puesto en marcha un plan de contingencia para los hospitales y los servicios de ambulancias y de bomberos.

Informa nuestro corresponsal en Londres

Las fuentes de las ciudades, las playas del sur del país, los lagos y los ríos se han convertido en imprescindibles. Los ciudadanos hacen lo que pueden para soportar el calor.

"Se me han muerto todas las flores, todas", explica un ciudadano de Londres, una ciudad poco acostumbrada al calor. "Básicamente porque no hay prados, está toda llena de edificios y por la noche no corre absolutamente nada de viento", añade.

No es un país que está preparado para las altas temperaturas. Se ha reducido por ejemplo el número de trenes y se ha limitado su velocidad porque los raíles que pueden alcanzar los 60° se deforman y el asfalto se está derretiendo.

"La masa de aire cálido es tan importante que abarca espacios del Reino Unido, no sólo Londres, en los que se va a superar los 40° con facilidad", explica Mario Cuéllar, meteorólogo español.

