Sunak se afianza como el favorito para suceder a Boris Johnson

Reino Unido

El ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak, es el favorito para sustituir a Boris Johnson.

El miércoles los diputados tories deberán definir a los dos candidatos que se disputarán el liderazgo del Partido Conservador Británico. El favorito es el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak quien está siendo el más votado, le sigue Penny Mordaunt y Liz Truss, la favorita de Boris Johnson.

Anuncios Lee mas

Sunak obtuvo el lunes 115 votos, 14 más que en la segunda votación. En segundo lugar con 82 votos se situó la secretaria de Comercio Internacional, Peny Mordaunt y en tercer lugar, la ministra de Exteriores, Liz Truss, con 71. El cuarto puesto fue para la exministra de Igualdad, Kemi Badenoch. Y definitivamente se quedó fuera el diputado Tom Tugendhat con 31 votos.

Este martes y miércoles se vuelve a votar para conocer a los finalistas que se someterán a una votación por correo de los 200.000 militantes del partido.

Truss es la favorita del bando de Boris Johnson, que según la prensa local, está haciendo presión para acorralar a su ex ministro de Finanzas, al que considera un “traidor”, afirma el diario The Times.

El periódico afirma que Johnson está maniobrando para que los candidatos eliminados apoyen a cualquiera menos a Sunak al que culpa de la ola de dimisiones en su gobierno que provocó su caída.

A pesar de que los cuchillos vuelen y de que la batalla interna sea intensa, para los especialistas, esta elección no va a suponer ningún volantazo en las políticas conservadoras. Cualquiera que sea el ganador en “la práctica no vamos a ver muchos cambios, no soy optimista sobre un cambio de dirección en el gobierno británico”, afirma a RFI, Andrés Mejía Acosta, profesor de Política Económica en King’s College de Londres.

Se trata, según el especialista de una paradoja porque estamos en una campaña interna “como reacción a Boris Johnson”, pero sin cambios programáticos.

“No hay una diferencia dramática entre los candidatos. Todos, en diferentes versiones, han empezado a caer en una tentación populista de mostrar más voluntad de gastar sin decir de dónde van a venir esos ingresos”, lamenta Mejía Acosta.

Todos quieren bajar impuestos, “pero en ningún momento dicen, tal vez con la excepción de Sunak, de cómo se va a financiar o cómo se va a renegociar la deuda de este país que después del Covid ha sobrepasado el 100% del PIB y cómo se va a controlar la inflación. Todos están en el juego de ofrecer exenciones tributarias con el fin de ganar votos”, subraya el profesor de King’s College de Londres.

“Ningún candidato, hasta ahora, ha hecho referencia activa a una redistribución de ingresos, tampoco sobre los servicios sociales o la escasez de combustible. Y tampoco hemos visto y no vamos a ver diferencias abiertas sobre el Brexit”, añade Mejía Acosta.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo