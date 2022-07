Portugal y España se oponen al plan europeo de reducción del gas

Unión Europea

La península ibérica no depende del gas ruso. Tanto el gobierno español como el portugués aseguran que no van a pedir ni a sus empresas ni a sus ciudadanos que reduzcan el consumo de gas en momentos donde la sequía y los incendios están haciendo estragos. “La propuesta es insostenible y desproporcionada”, dijo el secretario de Estado de Energía portugués, Joao Galamba.

A pesar del aumento de las importaciones de Noruega, Azerbaiyán y Argelia, y de la triplicación de los envíos de gas natural licuado de Estados Unidos desde marzo, los europeos temen un invierno difícil.

La Unión Europea pidió este miércoles a sus países miembros que reduzcan su consumo de gas en un 15% hasta marzo del año que viene, como una medida de urgencia, después de las advertencias de Vladimir Putin. El presidente ruso dijo que el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1 podría reducirse, incluso interrumpirse.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen estima que el consumo anual de gas en la UE podría reducirse en unos 43.000 millones de m3. En modo de comparación, Rusia había suministrado unos 153.000 millones de m3 a los 27 países del bloque en 2020.

Para Portugal y España esta medida no es ni “justa” ni “eficaz”. "España no apoya esta propuesta", declaró en rueda de prensa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y lamentó que este plan no fuera debatido previamente.

"Las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española", garantizó la ministra.

Mismo tono en el vecino Portugal. Según Joao Galamba, secretario de Estado de Energía, esta medida limitaría la producción de electricidad por centrales gas en momentos en los que su país se ve confrontado a una sequía extrema.

Galamba criticó en una entrevista con el diario Expresso que la propuesta de la Unión Europea no tiene en cuenta las necesidades en energía hidroeléctrica de Esspaña y Portugal. “Es desproporcionada e insostenible” porque implicaría cortes de corriente, subrayó.

“La situación ibérica no se asemeja en absoluto a la del resto de países, ni el porcentaje de la capacidad que tenemos de regasificadoras en el sur, ni por las interconexiones, ni por las reservas de gas que tenemos que están en un 80%. Aunque nos hayamos empeñado en decir que hay un modelo energético en Europa, la realidad es bien distinta y no existe”, afirma a RFI Sira Rego, eurodiputada española de Unidas Podemos e integrante de la Comisión de Energía.

