Supermercados británicos eliminan etiquetas de consumo preferente en alimentos

Reino Unido

¿Está bueno o está vencido? Otro supermercado británico ha decidido suprimir las etiquetas que indican cuándo es "preferible" consumir alimentos frescos. A partir de septiembre, Waitrose dejará que sean los clientes quienes juzguen si los productos de una lista de más de 500 tipos de frutas y verduras están en condiciones de ser llevados a la mesa.

Anuncios Lee mas

Por Vivian Oswald, corresponsal de RFI en Londres

La marca es una de las últimas entre las grandes empresas que aún no había dado este paso. La medida pretende reducir el despilfarro y rebajar los precios de los productos en un momento en que la inflación se mantiene en su nivel más alto de los últimos 40 años.

Esto no significa que los consumidores se vean obligados a consumir productos viejos. Hay dos etiquetas distintas. La propia etiqueta de la fecha de caducidad, que se conserva por motivos de salud. Indica que un determinado producto no puede consumirse a partir de esa fecha, porque podría ser perjudicial para la salud. Pero también está el que recomienda hasta cuándo se debe consumir preferentemente el producto. No es raro que confundan a los consumidores y, por ello, mucha gente tira a la basura artículos que podrían consumirse perfectamente, como la fruta y la verdura.

Según la ONG Waste & Resources Action Programme, WRAP, cada año se tiran 4,5 millones de toneladas de alimentos que podrían consumirse. La entidad afirma que estos residuos alimentan el cambio climático y cuestan dinero a los consumidores. Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indican que cada año se desperdicia un tercio de la producción de alimentos en el mundo.

Es esa vieja discusión que todo el mundo ha tenido en casa. ¿Hasta cuándo podemos comer un producto que está en la nevera? Si se trata de una fruta, una verdura o un yogur, en principio, todo el mundo es capaz de reconocerlo por su olor o su sabor. Pero esto no provocará la enfermedad ni la muerte. Ya hay supermercados en el Reino Unido que dicen que la gente debe oler la leche para saber si sigue estando buena.

A principios de 2019, hubo una gran polémica sobre el tema en el país. La ex primera ministra Theresa May dijo en público que quitaba esa capa de moho que da a las gelatinas de frutas y se las comía de todas formas. Mucha gente se tapó la nariz. Todo el mundo tenía una opinión al respecto. Muchos argumentaron en su momento que nadie murió por comer mermelada como la ex primera ministra.

La iniciativa de Waitrose no es la primera en el Reino Unido

El primero fue Tesco, que en 2018 eliminó las etiquetas "preferiblemente consumir por" de 100 productos. Marks & Spencer hizo lo mismo el mes pasado con 300 tipos de frutas y verduras. El problema es que el movimiento promete ser aún más amplio y, ciertamente a los ojos de muchos, más controvertido. La etiqueta de "caducidad" o su equivalente sigue siendo válida y sirve para indicar que un determinado alimento no puede consumirse después de la fecha marcada en el envase. Debe estar presente en los productos microbiológicamente perecederos. Hay artículos que deben mostrarlo inequívocamente, por ejemplo, la carne fresca, el pescado, los crustáceos o el queso. Pero son los productores los que deciden si quieren utilizar la etiqueta y cuál.

En enero de este año, el supermercado Morrisons se atrevió a advertir que eliminaba la "fecha de caducidad" del 90% de sus propias marcas de leche para animar a los consumidores a hacer lo que denominó una prueba de olfato. Esto evitaría el desperdicio de producto. Co-Op, por su parte, dijo que iba a cambiar las etiquetas de "caducidad" de sus yogures por las de "consumo preferente".

Todo esto podría seguir causando mucha controversia. Necesitamos saber si esta medida significa que los supermercados tirarán menos artículos y, por tanto, ofrecerán descuentos a los consumidores en tiempos de alta inflación, la más alta de los últimos 40 años. Y más: ¿cómo garantizar que, a pesar de esta flexibilización, que incluso puede ser justa en muchos casos, el consumidor siga consumiendo alimentos seguros para su salud?

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo