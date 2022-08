‘Aleksandr Dugin no es el Rasputín de Putin’, estima especialista en Rusia

Rusia

En Rusia, el ideólogo ultranacionalista Aleksandr Dugin fue probablemente el objetivo del atentado que acabó con la vida de su hija el sábado 20 de agosto por la noche. Dugin es un pensador radical que aboga por la ruptura entre Rusia y Occidente y también por el dominio de su país sobre Ucrania. Repasamos el perfil de este ideólogo y su influencia en Rusia con Cyrille Bret, investigador y especialista en Rusia del Instituto Jacques Delors.

Anuncios Lee mas

Por Nicolas Falez

RFI: ¿Quién es Alexander Dugin?

Cyrille Bret: Es el guía intelectual de los llamados nacional-bolcheviques: una corriente de pensamiento radical, nostálgica del poder de la URSS y que retoma las tesis racialistas y culturalistas de ciertos movimientos nazis. Alexander Dugin es -junto con Nikolai Starikov- el principal teórico del "eurasismo". Una ideología según la cual Rusia tiene la vocación de dominar el espacio euroasiático y que tiene más vínculos con las civilizaciones asiáticas que con Europa. Se trata de una tendencia bastante minoritaria que reclama que Rusia se aleje de Occidente, con un proyecto de dominación, incluso sobre Ucrania.

¿Así que podemos decir que la guerra rusa contra Ucrania está en línea con las ideas de Alexander Dugin?

Lleva quince años pidiendo la adhesión de Crimea a Rusia. En cuanto al resto de Ucrania, es más reciente. Desde el comienzo de la invasión, ha pedido muy claramente la anexión de todo el territorio y la población de Ucrania. Se trata de la línea más bien radical de que no existe una civilización ucraniana, ni un pueblo ucraniano, ni una lengua o cultura ucraniana distinta de la civilización rusa. Esta es una tesis negacionista.

¿Cuál es su influencia?

Su público es muy amplio. A principios de la década de 2010, estaba muy cerca del Partido Comunista Ruso y tenía influencia en sus discursos. Luego tuvo una influencia muy clara en los separatistas ucranianos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. También tiene conexiones probadas -aunque no necesariamente fuertes- con el partido presidencial Rusia Unida.

Es una figura apartidista, aunque haya intentado crear su propia formación política, que ha permanecido extremadamente confidencial. Aleksandr Dugin no es el asesor de política exterior de Vladimir Putin. No tiene ningún cargo oficial, ni en Asuntos Exteriores, ni en la administración presidencial, ni en Defensa. No es una figura política, sino más bien una figura mediática e intelectual que tiene una fuerte influencia en el lenguaje y la forma de articular el debate público en Rusia. No debe ser visto como un asesor secreto o un "Rasputín" de Vladimir Putin.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo