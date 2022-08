Cientos de personas acuden al funeral de Daria Duguina

Guerra en Ucrania

Cientos de personas se congregaron el martes en Moscú para el funeral de Daria Duguina, hija de un destacado intelectual ultranacionalista ruso, asesinada en un atentado con bomba, que Rusia atribuye a Ucrania.

Anuncios Lee mas

Con Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

Varios centenares de personas se reunieron para rendir homenaje a la memoria de la mujer de 29 años que murió el sábado por la noche en la explosión de un coche, un atentado que Moscú atribuye a Kiev.

Todos llevaban camisetas negras para esta ceremonia bajo alta seguridad. Negro de luto, negro también de la bandera de la doctrina política que llevan padre e hija, el euroasianismo, es decir, una alianza entre Europa y Asia bajo el liderazgo ruso.

Los deudos, muchos de ellos con flores, ofrecieron sus respetos a Duguina en un salón del centro Ostankino TV de Moscú, donde un retrato suyo en blanco y negro se colocó sobre su féretro abierto.

"Ella murió por el pueblo, por Rusia, en el frente. El frente es aquí", expresó Duguin al inicio de la ceremonia.

“No sentía ningún miedo", dijo su padre en el homenaje a su hija.” La última vez que hablamos, que fue el sábado pasado, me dijo: 'Papá, me siento como un guerrero, como un héroe. Esto es lo que quiero ser, no quiero otro destino. Quiero estar con mi gente, con mi país”.

Duguin y su esposa, ambos vestidos de negro, se sentaron junto al ataúd de su hija.

La Orden del Valor

En la multitud que acudió a presentar sus respetos y a desfilar ante el féretro, había familiares de la familia, pero también dirigentes políticos.

El Presidente Putin también le concedió el lunes por la noche, a título póstumo, la Orden del Valor, una importante condecoración en Rusia. La medalla fue colocada en su ataúd.

Rusia afirma que los servicios de inteligencia ucranianos son responsables del ataque, algo que Kiev rechaza.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo