Seis meses después de la invasión rusa, un conflicto con resultado incierto

El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una "operación especial" en Ucrania. Las defensas aéreas ucranianas se vieron superadas en pocas horas, Kiev fue bombardeada y la guerra parecía haber terminado. Sin embargo, seis meses más tarde, el conflicto ha retrocedido hacia el este y está empantanado, sin que Rusia exponga claramente sus objetivos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este miércoles que su país resistirá "hasta el final".

Hace seis meses, las explosiones resonaron en toda Ucrania. Al mismo tiempo, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, declaró en la televisión nacional el inicio de una "operación especial" en Ucrania, con el objetivo de "desnazificar" el país. Volodimir Zelenski llamó a la resistencia de su pueblo y declaró la ley marcial. La comunidad internacional trató de contener el conflicto sin intervenir directamente.

En retrospectiva, estos seis meses de guerra sugieren un conflicto trabado, con una resolución aún incierta. El tiempo ha cambiado las doctrinas de todas las partes implicadas en el conflicto, y la vaguedad hábilmente mantenida por cada parte sugiere una guerra de larga duración.

Objetivos rusos inciertos

¿Qué quería Rusia en Ucrania? Incluso hoy en día, es difícil responder a esta pregunta. Al principio, el objetivo declarado de Vladimir Putin era la "desnazificación" y la "desmilitarización" del país. Siendo la desnazificación sólo un pretexto, la desmilitarización y las ganancias territoriales parecen más bien centrales en la decisión rusa de invadir Ucrania.

Tres horas después del inicio de la invasión, "la infraestructura militar de las bases aéreas de las fuerzas armadas ucranianas quedó fuera de combate", dijo el Ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de noticias rusas. "Las instalaciones de defensa antiaérea de las fuerzas armadas ucranianas han sido destruidas", añadió. A las 19.00 horas GMT, el aeropuerto militar Antonov de Gostomel, en las afueras de la capital ucraniana, Kiev, había caído y la capital estaba rodeada. La desmilitarización parecía un objetivo alcanzable para Rusia en ese momento, el ejército ucraniano parecía desorganizado, pero rápidamente se organizó la contraofensiva y el suministro de armas por parte de Occidente hizo imposible la desmilitarización.

Vladimir Putin siempre ha considerado a Ucrania como un error de la historia, una parte de Rusia que debería haber estado en su redil. Aprovechando un rápido avance por toda Ucrania en las primeras horas, el ejército ruso parecía dispuesto y capaz de conquistar todo el territorio. Pero tras este espectacular avance, los focos de resistencia ucraniana se consolidaron. El 2 de abril, 38 días después del inicio de la invasión, la región de Kiev fue recuperada por los ucranianos, aprovechando la rápida retirada rusa. Dos semanas después, el conflicto se concentró en el Donbass y en el sur del país.

En esta foto tomada el domingo 26 de agosto de 2018 y publicada por el servicio de prensa del Kremlin el lunes 27 de agosto de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin, a la izquierda, y el ministro de Defensa Sergei Shoigu descansan durante unas minivacaciones en la región siberiana de Tyva, Rusia. AP - Alexei Nikolsky

¿Había previsto Vladimir Putin esta retirada táctica o subestimó al ejército ucraniano? Un alto funcionario ruso declaró el viernes 22 de abril: "Uno de los objetivos del ejército ruso es establecer un control total sobre el Donbass y el sur de Ucrania", hablando de una "segunda fase de la operación especial" destinada, entre otras cosas, a "asegurar un corredor terrestre hacia Crimea".

Resistencia sangrienta para Ucrania

"No somos agresivos con el pueblo ucraniano, sino con la junta en el poder en Kiev", dijo el embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia, al concluir su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 24 de febrero. Seis meses después, el gobierno de Zelenski sigue en el poder y el pueblo ucraniano es atacado en zonas residenciales. Las exacciones se han multiplicado, y el 23 de mayo se condenó al primer soldado ruso por crímenes de guerra. La población huyó en masa a los países vecinos antes de regresar tímidamente y el número de militares ucranianos muertos se eleva a 9.000 según el ejército ucraniano, cifras que están sujetas a dudas.

“Tengo la sensación permanente de no estar en casa. Me siento mal. Me siento mal cada mañana cuando me despierto. Me preocupan mis amigos que siguen en Ucrania. Me siento como un refugiado. ¿Mi mayor deseo? Que todos mis amigos están vivos, lo cual no es el caso, perdí a tres de ellos. Dos como soldados, y un tercero fue asesinado en Boucha”, explicaba a RFI Anna, refugiada ucraniana en Berlín.

Abrumada en las primeras horas de la invasión, Ucrania contraatacó en las semanas siguientes, haciendo retroceder a las fuerzas rusas hacia el sur y el este. Sin embargo, a largo plazo, el ejército ucraniano está sufriendo y tiene dificultades para continuar su contraataque. Los objetivos concretos de Volodimir Zelenski tampoco están claros. La ofensiva ucraniana en la región de Jersón sigue en suspenso, a la espera de la destrucción de un puente muy estratégico para los rusos y del refuerzo de las capacidades del ejército ucraniano.

El presidente Zelenski anuncia que quiere reconquistar todos los territorios conquistados por Rusia, no sólo los conquistados recientemente, sino también los de 2014, lo que incluye a Crimea. Tras un primer intento de mediación que tuvo lugar en Estambul y que fracasó, en el que se entendía que quizás se harían concesiones en el plano territorial, hoy el presidente juega la carta máxima.

Foto tomada y publicada el 27 de julio de 2022 por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania muestra al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. AFP - -

Zelenski afirmó este miércoles que Ucrania resistirá la invasión rusa "hasta el final" sin hacer "ninguna concesión o compromiso", en un mensaje por el Día de la Independencia del país, que coincide con los seis meses de guerra.

"No nos importa el ejército que tengan, sólo nos importa nuestra tierra. Lucharemos por ella hasta el final", declaró Zelenski en un video divulgado por la mañana con motivo de la conmemoración de la Independencia.

“Sobre el terreno, los avances ucranianos son sin embargo muy lentos. Cada uno de los protagonistas busca obtener las máximas ganancias antes del invierno. Porque las operaciones se ralentizarán naturalmente a partir de noviembre”, explicó a RFI El general Dominique Trinquand.

Además, los recientes ataques a la infraestructura militar rusa en Crimea están en consonancia con el deseo del presidente Volodimir Zelenski de retomar el territorio conquistado por Rusia en 2014. "Todo empezó con Crimea, y todo acabará con Crimea", declaró el martes 23 de agosto durante la "plataforma de Crimea". Una declaración ambiciosa para compensar, tal vez, su descenso de popularidad tras las recientes revelaciones del Washington Post. Después de haber pasado por una fase de supervivencia y posterior recuperación de sus zonas ocupadas tras el inicio del conflicto, Ucrania parece dirigirse gradualmente hacia una fase de reconquista más allá de sus recientes fronteras. A riesgo de despertar un poco más la ira del Kremlin.

Estados Unidos y la OTAN, a distancia

Desde el principio del conflicto, el Presidente ucraniano pidió a Joe Biden que "instara a los líderes mundiales a denunciar claramente la flagrante agresión del Presidente Putin y a apoyar al pueblo de Ucrania". Si las condenas son casi unánimes en la comunidad internacional, el quid del problema aparece rápidamente. ¿Cómo ayudar a Ucrania sin convertirse en cobeligerante y sin arriesgarse a una guerra nuclear total?

Seis meses después del inicio de un conflicto que había intentado evitar sin éxito yendo a Moscú y luego a Kiev en la postura de un mediador de última oportunidad. El presidente francés Emmanuel Macron aborda esta nueva etapa relanzando su diálogo telefónico con Vladimir Putin, que había interrumpido a finales de mayo bajo el fuego de ciertas críticas sobre la ineficacia de sus intercambios con el presidente ruso.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.



Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

"Ucranianos, en nombre de Francia, en este Día de la Independencia de Ucrania, quería enviarles este mensaje de amistad", escribió en Twitter este miércoles 24 de agosto de 2022 el presidente francés.

Las sanciones económicas se multiplicaron primero del lado de Occidente. Uno a uno, los oligarcas rusos fueron sancionados, y muchas empresas extranjeras suspendieron sus actividades en territorio ruso, aislando gradualmente a Rusia en la escena internacional.

El deporte ruso en su conjunto está a la espera. Los atletas se miden entre sí en competiciones organizadas a nivel nacional, o incluso a nivel internacional con algunos países aliados, como Bielorrusia y Armenia, pero esto es relativamente raro. El objetivo de las autoridades rusas es dar la ilusión a los atletas de que el modelo deportivo ruso no está tan afectado.

Por el lado del apoyo militar, se está librando una guerra "extraña". La OTAN activa sus planes de defensa para desplegar fuerzas adicionales en los Estados miembros de Europa del Este a partir del 24 de febrero. Pero el Secretario General, Jens Stoltenberg, dice que la OTAN no tiene tropas en Ucrania ni planes de desplegarlas.

Militares ucranianos disparan con un cañón francés autopropulsado de 155 mm/52 calibre Caesar hacia las posiciones rusas en una línea de frente en la región oriental ucraniana de Donbas el 15 de junio de 2022. - AFP - ARIS MESSINIS

Sin embargo, la OTAN está involucrada en el conflicto, con armas entregadas por Alemania desde el tercer día del conflicto. Pero al igual que Rusia finge desconocer que Ucrania está bombardeando sus almacenes en Crimea, también opta por no tomar represalias frontales cuando la OTAN entrega armas cada vez más sofisticadas a Ucrania. Las entregas van desde armas pequeñas hasta artillería, pero no los aviones que quiere Ucrania.

“Debemos cortar estas cadenas de suministro para que nuestros soldados puedan liberar el territorio cuando estén preparados y tengan suficientes armas para lanzar la contraofensiva. Por eso también tenemos como objetivo los depósitos de municiones, en el Donbass ocupado o en la región de Jersón. Y por eso necesitamos las armas occidentales de alta precisión, que pueden golpear muy específicamente donde están las poblaciones. Sobre todo porque, como saben, ahora tenemos acceso permanente a los datos de los satélites, por lo que nuestros militares saben exactamente dónde apuntar”, indicó a RFI el diputado ucraniano Yevheniia Kravchuk.

Esta "guerra a distancia" tiene efectos muy reales en Alemania y muchos países europeos que dependen del gas y el carbón rusos. El grifo de la energía se ha cerradp en represalia por las sanciones y el suministro de armas, mientras aumenta la preocupación por el invierno. Por ello, la Unión Europea pretende reducir el consumo de energía para compensar este descenso de la oferta.

¿Un conflicto interminable?

Desde hace varias semanas, la situación se ha atascado en todo el país. Ya el 19 de junio, el Secretario General de la OTAN temía que la guerra en Ucrania durara mucho tiempo. "Tenemos que prepararnos para el hecho de que podría durar años", dijo Jens Stoltenberg al periódico alemán Bild. Dos meses después, los acontecimientos parecen darle la razón.

Pero en una situación de statu quo en la que las partes interesadas se mantienen en sus posiciones, cualquier elemento nuevo podría acelerar el conflicto. El 24 de agosto podría ser un factor de tensión renovada. Ucrania celebra 31 años de independencia, exactamente seis meses después del inicio del conflicto. La muerte de Daria Dugina, la hija de un ideólogo imperialista pro-Kremlin, en un atentado en el corazón de Moscú aumenta la tensión, y los servicios secretos rusos acusan a Ucrania. "Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón [...]. No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores", declaró el 23 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

