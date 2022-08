‘Hay que intentar estabilizar la situación’ en Zaporiyia, dice a RFI el director del AIEA, Rafael Grossi

Guerra en Ucrania

El director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica estuvo en París el jueves para reunirse con el presidente francés. En medio de los preparativos para su viaje al sitio de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, el diplomático argentino habló de esta misión, mientras ucranianos y rusos se acusaban mutuamente de bombardear la mayor central de Europa. El director de la AIEA también habla de los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear iraní ante la posibilidad de un compromiso.

Anuncios Lee mas

Por Nicolas Falez

RFI: ¿Cuándo podrá visitar el emplazamiento de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, al frente de una misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica?

Rafael Grossi: Debo decir que llevamos meses trabajando en esto. Se trata de llevar a cabo una misión con expertos para evaluar la situación, ver qué está pasando. Sabemos que la central ha sido objeto de ataques, quizá indirectamente. Hubo un episodio al principio de la guerra, en marzo, cuando un edificio fue objeto de un ataque. Y también hubo problemas con el suministro eléctrico externo, que continúa también hoy. Tenemos que intentar restablecer los sistemas de transmisión de datos que nos llegan a Viena y también tratar de estabilizar un poco la situación en la instalación.

Rusia ha dado luz verde a la llegada de esta misión. ¿Cuáles son los obstáculos que quedan?

Esta es una misión compleja. En primer lugar, está el simple hecho de llegar allí, que no es fácil. Es una zona de guerra. Ya he estado en Ucrania dos veces (en Chernóbil y luego en el sur del país), pero esta es una zona de guerra. Así que tenemos que asegurar nuestra ruta, tenemos que hacerlo en coordinación entre los dos países, lo que no es fácil dadas las circunstancias. También debemos contar con el apoyo de las Naciones Unidas y sus vehículos blindados que nos llevarán hasta allí. Esa es la logística, luego, a nivel técnico, tenemos que definir los parámetros de la misión y - eventualmente - establecer una presencia continua de la Agencia en el lugar.

Hace unos días, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, usted dijo: "La situación es grave". ¿La situación es peligrosa en el emplazamiento de esta central nuclear ucraniana, ocupada desde hace meses por el ejército ruso?

Lo dije en esa sesión del Consejo y creo que me ayudó a generar un consenso internacional. Esta sesión fue obviamente tormentosa y las diferencias políticas fueron claras, pero sin embargo demostró el acuerdo de todos en un punto: la necesidad de que entre la Agencia Internacional de Energía Atómica, la necesidad de establecer una presencia imparcial, internacional y técnica. Este es el papel que intentamos cumplir.

El mundo ha vivido catástrofes en el ámbito de la energía nuclear civil: Chernóbil, Fukushima... ¿Estaban el mundo y el OIEA preparados para esta nueva situación: una gran central nuclear atrapada en un conflicto armado?

Es un tipo de guerra convencional que se parece mucho a la Segunda Guerra Mundial, con tanques, infantería... no nos lo imaginábamos, ¡pensábamos más en la ciberguerra y los misiles! Pero la Agencia es una reserva de talento y experiencia internacional. Contamos con la "crème de la crème" de los expertos en tecnología y seguridad nuclear. Así que yo diría que, aunque no esperáramos un acontecimiento así, estamos preparados.

Otro tema candente es la cuestión nuclear iraní. ¿Cree usted, como otros estos días, que está al alcance un acuerdo para revivir el JCPOA (El Plan de Acción Integral Conjunto, por sus siglas en inglés), el acuerdo nuclear de Irán de 2015?

Tras meses y meses de negociaciones, parece que las partes están más cerca que nunca de un acuerdo. Cerca de restablecer este acuerdo que había sido vaciado de su contenido. La AIEA tiene un papel de inspección indispensable. Daremos las garantías vinculadas al acuerdo. Creo que esta es una oportunidad que también nos dará el nivel de acceso y verificación que se necesita dada la escala, la ambición y la dimensión del programa nuclear de Irán.

¿Qué ocurrirá si se reactiva el acuerdo o, por el contrario, no se consigue volver ponerlo en marcha?

Si se reanuda el acuerdo, políticamente corresponde a los países decir lo que esperan. Pero está claro que en el frente nuclear tendremos la posibilidad de verificar y controlar un programa nuclear muy amplio. Esta es una posibilidad que no tenemos en la actualidad. Es un valor añadido innegable. Si el acuerdo no tiene éxito, creo que nos enfrentaremos a un reto: cómo acordar con Irán que acepte los niveles de inspección y verificación que requiere un programa de este tipo, que enriquece uranio a niveles bastante cercanos al militar.

¿Lo que está diciendo es que en los últimos años Irán se ha acercado peligrosamente a la capacidad de conseguir una bomba atómica?

Estoy diciendo que Irán tiene un programa ambicioso, un programa que requiere un cierto nivel de verificación, no estoy haciendo ninguna acusación. Les corresponde a ustedes, analistas, periodistas y políticos, sacar las conclusiones necesarias. Digo que no es común, si enriqueces uranio al 60%, estás cerca de un nivel militar. Así que si lo haces, pues bien, pero tienes que dejarte inspeccionar, porque si no, claro, empiezan a sonar las alarmas.

Algunas voces se alzan contra la idea de reactivar el acuerdo, especialmente en Israel. ¿Cómo responde a quienes cuestionan la idea misma de un acuerdo?

Como funcionario internacional, no debería juzgar la posición individual de un país. Un país fija sus posiciones en función de sus intereses nacionales y, por tanto, no me corresponde a mí juzgarlos. Pero si podemos acordar con Irán un sistema de inspección creíble y sólido, eliminamos los argumentos que podrían justificar una posición hostil hacia Irán. Así que creo que es una situación en la que todos ganan. A todos nos interesa que Irán se abra a la inspección internacional si no tiene nada que ocultar.

La posición de Irán es decir: "No queremos que se repita la retirada de Estados Unidos", como cuando los Estados Unidos de Donald Trump se retiraron del acuerdo en 2018. ¿Es este un punto sensible en la negociación?

Lo entiendo. Sin juzgar las decisiones del gobierno estadounidense en el pasado, puedo entenderlo. Ellos [los iraníes] quieren comprometerse y quieren una garantía de que continuará a largo plazo. Creo que en última instancia es una cuestión de voluntad política. Si hay voluntad política, se puede dar forma y modular los acuerdos.

Si en los próximos días se reanuda un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, ¿se abrirá un importante campo de trabajo tanto para Irán como para su agencia, la AIEA, para que Irán pueda volver al marco del que se ha apartado en gran medida en los últimos años?

Por supuesto. Habrá mucho trabajo de inspección y recuperación. No hay que olvidar, por ejemplo, que hace unos meses Irán desconectó 27 cámaras de la Agencia. Así que tendremos que restaurar estos sistemas, restablecer lo que llamamos "continuidad del conocimiento". Esta será una tarea muy importante.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo