Giorgia Meloni, gran favorita para las legislativas italianas

En Italia, tras la caída en julio del ejecutivo de unidad nacional de Mario Draghi, comenzó oficialmente esta semana, la campaña electoral. Elecciones cruciales para el país y la Unión Europea, que tendrán lugar de manera anticipada, el 25 de septiembre. La líder de la extrema derecha, Giorgia Meloni, figura como la gran favorita, liderando los últimos sondeos. Si la tendencia se mantiene, la presidenta de 'Fratelli d'Italia' podría convertirse en la primera mujer en llegar al poder en Italia.

Entrevista con Michele Testoni profesor de Relaciones Internacionales en IE Univesity de Madrid.

RFI : ¿Quién es Giorgia Meloni y cuáles son sus orígenes políticos?

Michele Testoni: Giorgia Meloni no es una novicia en la política, está en ello desde hace muchos años, fue ministra de Berlusconi en 2008 y desde su juventud pertenece a la extrema derecha italiana. Fue militante del antiguo partido post- fascista Alianza Nacional, que se unió con Forza Italia, cuando Berlusconi creó el partido el Pueblo de la libertad. Cuando Berlusconi decidió recuperar el antiguo nombre de Forza Italia, parte de los antiguos militantes de ese partido decidieron volver a los orígenes y restablecieron ese antiguo partido con un nuevo nombre : Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) eligiendo a Giorgia Meloni como nueva líder. Es una mujer inteligente y que sabe moverse en el mundo político. Meloni es un fenómeno mediático, en buen parte creado por los medios y que representa la última expresión de una volatilidad electoral muy fuerte, que en Italia existe desde hace cerca de una década.

RFI: ¿ Cual sería, aproximadamente, ese porcentaje de electorado volátil?

Michele Testoni : Hay entre un 15 y un 18% del electorado que en Italia ya no se reconoce en una formula política o partido determinado, derecha o izquierda. Lo hemos visto fluctuando, por ejemplo, desde Berlusconi a Mateo Renzi, al Movimiento Cinco estrellas, a La Liga Norte y ahora a la extrema derecha de Giorgia Meloni.

RFI: ¿ Cual es la implantación del partido Fratelli de Italia?

Michele Testoni : Es un movimiento de la ciudad de Roma y sus alrededores, y en cierto sentido de la Italia centro meridional, que siempre estuvo al margen de la gran política con un porcentaje electoral muy bajo. Si vemos las elecciones municipales de la primavera pasada, vemos que es un partido que no tiene ningún tipo de enraizamiento territorial, es Giorgia Meloni. Una política con experiencia, que por un abanico de razones, se ha convertido en un foco mediático. En una estrella del debate televisivo y las redes sociales, sumado a un cansancio y podríamos decir, cierto populismo, que ahora la pone en el primer sitio de las encuestas políticas, pero es un fenómeno ampliamente mediático.

RFI: ¿Es decir que fundamentalmente son los medios de comunicación los que han contribuido a ponerla en órbita políticamente?

Michele Testoni : Los medios han tenido un papel muy importante. Hace prácticamente treinta años que se derrumbó lo que en Italia se llama la antigua Primera República y surgió la controvertida figura de Silvio Berlusconi propulsada por los medios de comunicación que han tenido un papel fundamental. Meloni no es el primer caso.

RFI: Para ganar estas elecciones Giorgia Meloni precisa ampliar su base electoral más allá de su base de extrema derecha. ¿ Puede conseguirlo?

Michele Testoni : Meloni lo está haciendo, buscando resolver las ambigüedades en torno a su figura, de una forma que recuerda —guardando las diferencias—, una “normalización” como la de Marine Le Pen en Francia. Dejando atrás la simbología y las referencias post fascistas adoptando en cambio, una narrativa más bien neo conservadora. En varias entrevistas ha dicho que si fuera británica votaría por el partido conservador. Pero hay ambigüedades en la segunda y tercera fila de su partido, respecto a actitudes y comportamientos fascistas. Lo vemos en la composición de las listas electorales de su partido, figuran antiguos socios de Berlusconi, como Giulio Tremonti, ex ministro de finanzas y economía de Forza Italia. De una manera muy inteligente intenta enmascarar esa connotación de ultraderecha, con una apariencia de partido más conservador. Hace unas semanas hizo campaña en España con su socio político Jose Abascal, del partido Vox. Con un discurso muy fuerte contra los inmigrantes, la gran finanza, las minorías, los homosexuales… rasgos que no la califican como neofascista, pero subrayan una ambigüedad que persiste con un pasado fascista. Ha dicho que condenaba las leyes racistas de 1938 que aplicaba Mussolini contra los judíos, pero sin condenar de manera tajante el pasado fascista. Meloni juega con esta ambigüedad.

RFI: Meloni encabeza los sondeos, eso da la impresión que el electorado italiano cree en esta desdiabolización.

Michele Testoni : Sí, por su puesto, pero no es una novedad, ya lo hizo Berlusconi a partir de 1994. La liga Norte, que no es un partido post fascista ni neo fascista, ha planteado en varias ocasiones políticas de endurecimiento contra la migración.

En la década pasada, con el gobierno Berlusconi, hubo leyes que intentaron limitar la inmigración al límite de la constitucionalidad. Como vemos en otros países: España, Hungría, Polonia, Escandinavia, Alemania, los países Bajos…. por una serie de razones, la extrema derecha está en un proceso de legitimación debido a la polarización, a la crispación de nuestras sociedades. Parte de los Italianos están de acuerdo, y están avalando ese proceso de legitimación de un sector de la política italiana, que hace unas décadas no tenía legitimidad.

RFI: La victoria de Meloni es una hipótesis que preocupa a Bruselas.

Michele Testoni : Desde luego y también a Estados Unidos. Meloni es socia política de Orban, aunque Italia no corre el riesgo de convertirse en una Hungría del sur de Europa. Italia por razones históricas culturales tiene relaciones comerciales y energéticas con Rusia muy Importantes y no sabemos exactamente, —si Meloni se convierte en la primera ministra de Italia—, cual sería su política exterior. Probablemente un endurecimiento de Italia respecto al bloque central franco-alemán y España. Un acercamiento hacia posiciones mucho más euroescépticas que ya tuvo en el pasado con Berlusconi. Cuando el Movimiento cinco estrellas y la Liga Norte gobernaron, tuvieron posiciones euro esépticas que provocaron un cierto aislamiento diplomático de Italia, respecto a los principales socios fundadores de la integración europea. Puede ser un riesgo calculado por la misma Meloni. ¿Quién sería su ministro de relaciones exteriores? Probablemente alguien de Forza Italia como Antonio Taiani….

RFI: Su lema es 'Los italianos primero,' es algo que recuerda el 'America First', de Trump.

Michele Testoni : Sí, con Steve Bannon, Trump y el partido republicano de hoy, un partido reaccionario, de extrema derecha. Esa es la referencia de Meloni. Esto no significa que Italia vaya a hacer un referéndum como el Brexit, para salir de la Unión Europea. En Italia los referéndums sobre los tratados internacionales están prohibidos por la Constitución, no se podría hacer. El punto de referencia ya no es el neofascismo y un pensamiento nostálgico hacia el Duce, sino más bien, un pensamiento neo conservador. Hay fotografías de Meloni con Bannon.

Pero hemos visto que muchos de estos populistas, cuando llegan al poder, su crítica es más bien doméstica, no tanto hacia el exterior. Lo vemos con Hungría, con Polonia... El único cuestionamiento serio de la Unión Europea ha sido el Brexit, pero en Italia no es posible. La posición respecto a la guerra en Ucrania se complicaría, pero Italia es un país bastante atlantista. Estados Unidos, legitima y estratégicamente se mantiene fuera de la competición electoral, pero pasadas las elecciones, todos los grandes países, desde Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos y China, intentarán moldear la política exterior italiana. Es cierto que el otoño va a ser complicado y con un gobierno de Meloni, probablemente la posición italiana hacia Ucrania sería más blanda.

RFI: La dimensión carismática de Meloni parece seducir a sectores importantes de la sociedad italiana.

Michele Testoni : Son los tiempos que estamos viviendo. En Francia, Macron es un poco eso, pero desde el centro, no desde la ultra derecha. Hay un deseo de encontrar personalidades carismáticas porque la política, en todo occidente, se está transformando. Los partidos políticos, que después de la segunda guerra mundial han jugado un rol de correa de transmisión, de filtro entre las demandas de la sociedad y la ejecución de políticas, se han debilitado; la comunicación se acelera con las redes sociales. Este intento de acudir a líderes carismáticos se manifiesta tanto en el centro, la derecha o la izquierda. Es lo que ocurre en este momento.

