'Gorbachov quería cambiar la URSS, pero la llevó a su destrucción', dice historiador a RFI

Desde las grandes capitales del mundo, llueven los homenajes al exdirigente soviético Mijaíl Gorbachov quien falleció a los 91 años. Pero más allá de los elogios post-mortem, en la memoria rusa ¿qué queda de la ambición reformista del que fue el último dirigente de la URSS? Entrevista con el historiador ruso Victor Jeifets.

La muerte el martes de Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética -de 1985 a 1991-, desencadenó una cascada de homenajes en Occidente, donde se elogió su papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y su combate por la paz, una visión que cobra un significado especial seis meses después de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que Gorbachov tuvo "un gran impacto en la historia del mundo". "Guió a nuestro país a través de un periodo de cambios complejos y dramáticos, y de grandes desafíos de política exterior, económicos y sociales", afirmó el mandatario.

El presidente estadounidense, Joe Biden, lo calificó de "líder excepcional", y para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Gorbachov fue "un estadista único que cambió el curso de la historia" e "hizo más que cualquier otro individuo para lograr un final pacífico de la Guerra Fría".

¿Pero qué queda de sus años de poder en la memoria rusa? RFI conversó Victor Jeifets, historiador ruso especialista en historia soviética, profesor en la Universidad de San Petersburgo y editor en jefe de la revista Latinskaya Amerika de la Academia Rusa de Ciencias.

RFI: ¿A pie de calle, como levantan hoy los rusos, con qué impresiones o recuerdos?

Victor Jeifets : Creo que gran parte de la calle ni siquiera se dio cuenta de la muerto de Mijaíl Gorbachov. En 1996 recibió muy pocos votos cuando se presentó a la elección presidencial. Para gran parte de los rusos, Gorbachov es un personaje olvidado. Los jóvenes, creo, no saben quién era, aunque su nombre figura en los manuales de historia. Para gran parte de los rusos que lo recuerdan, es un político que simboliza el colapso del país. Y no me refiero a los problemas económicos, sino a la gente que sufrió de la desintegración, este sentimiento es mucho más fuerte. Para mí, que era estudiante en su época, sí simboliza el cambio del país. Pero es la visión de la capa intelectual del país. No creo que en la calle hoy día la gente esté hablando de la muerte de Gorbachov.

RFI: ¿Cuáles fueron los logros políticos de Gorbachov, ¿tanto a nivel interno, como externo?

Victor Jeifets:“Él quería cambiar el sistema, lo que llevó a su destrucción. Originalmente, el proyecto de Mijaíl Gorbachov era modernizar el sistema comunista. Pensaba convertir el partido comunista de la URSS en un partido contemporáneo, social democrático y parlamentario y alcanzar el socialismo democrático. Este proyecto resulto inviable y termino con el colapso de la URSS y del sistema de socialismo real en Europa del Este, pero este proceso no necesariamente dependía de él.

También contribuyo mucho a un nuevo tipo de relaciones internacionales. Contribuyó al détente (distensión) en las grandes potencias, a la disminución de los arsenales nucleares y a la destrucción del sistema de dominio de la URSS en los países aliado. Dejó también el camino libre a las naciones de Europa del Este que querían tomar su propio rumbo. Son los dos logros mayores de Gorbachov.”

RFI: ¿Se le fue la mano con el cursor de sus reformas? ¿Le faltó hoja de ruta en implantación?

Victor Jeifets: Yo recuerdo muy bien como en una de las reuniones del gobierno, uno de los ministros de Gorbachov dijo abiertamente ‘no estamos entendiendo el país’. Eso era un diagnóstico de las reformas de Gorbachov. Tenía la línea de horizonte de las reformas, pero no tenía hoja de ruta. El mismo no tenia las competencias necesarias en materia de política exterior o de reformas económicas. Pero siempre es más fácil observar y hacer críticas desde a fuera. Nadie antes había tenido una experiencia de cambio de sistema a esta escala.

RFI: Aunque nunca se pronunció sobre la guerra de Putin y las políticas del actual presidente más allá de que su fundación pidiese el "fin de hostilidades". ¿Qué visión tenía Gorbachov del actual inquilino del Kremlin?

Victor Jeifets: Gorbachov estuvo abiertamente opuesto con muchas cosas que estaba haciendo el gobierno de Yeltsine. Intentó competir en las elecciones de 1986 pero recibió menos de 2% de los votos lo que su opinión valía ya muy poco para los rusos.

Con el gobierno de Putin también tuvo sus divergencias. En algunas cosas lo apoyó y en otras estuvo en desacuerdo abierto y tenía el privilegio de poder hablarle directamente.

Gorbachov intentó crear un mundo con menos armas nucleares, menos fronteras, con mas esfuerzos comunes para combatir los problemas globales como el terrorismo internacional o los problemas ecológicos. Y esta visión desapareció. La necesidad de un esfuerzo común desapareció en detrimento de la confrontación. Es algo trágico para Gorbachov.

