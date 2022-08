Mijail Gorbachov, el artífice de la "perestroika" y del derrumbe de la URSS

Rusia

Mijail Gorbachov fue una pieza clave del siglo XX. Fue el último secretario general del Comité Central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y acto seguido, el primer y último presidente de la URSS. Sus seis años en el Kremlin concluyeron en 1991 al mismo tiempo que la existencia del bloque detras de la Cortina de Hierro. Y si en Occidente se lo ensalza como el reformista que devolvió las libertades a los soviéticos, en Rusia, hasta su muerte, este martes 30 de agosto, con 91 años, su figura fue muy controvertida. Muchos lo consideran el sepulturero de la URSS.

Por Anastasia Becchio

Con Mijaíl Gorbachov, el vocabulario occidental se enriqueció con dos palabras rusas: "perestroika" y "glasnost", dos términos que simbolizan la política de reformas que inició, abriendo la puerta a las convulsiones de principios de los años 90, que llevaron al sistema soviético a su desaparición.

Nacido el 2 de marzo de 1931 en el pueblo de Privolnoe, Mijaíl Gorbachov era originario del Cáucaso Norte, en la actual región de Stavropol. En realidad, como hijo y nieto de campesinos, combinaba sus estudios con el trabajo en el campo para ayudar a su padre en el koljoz.

Miembro de las Juventudes Comunistas desde los 14 años, en 1949 recibió la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, que le permitió ingresar en la Universidad de Moscú, el centro de enseñanza superior más prestigioso del país, donde estudió Derecho. Cuando obtuvo su diploma, ya llevaba dos años casado con Raissa Maximovna Titarenko, una estudiante de ciencias sociales que había conocido en la Universidad de Moscú. Regresó a su región natal en 1955 y, en la década de 1960, ocupó varios cargos en los órganos del Partido Comunista de Stavropol. Era miembro del partido desde los 18 años y ascendió rápidamente en el sistema soviético como apparatchik. Y en 1985 se convirtió en el Secretario General del Comité Central del PCUS.

Perestroika

Mijaíl Serguéievich Gorbachov tenía 54 años cuando tomó las riendas del país y representaba una nueva generación en medio de una envejecida dirigencia. Intentó inyectar una nueva vida a la alicaída economía soviética y lanzó la "perestroika", literalmente, reconstrucción, reestructuración. Al permitir a los particulares crear pequeñas empresas y liberalizar las grandes empresas estatales, Gorbachov intentó transformar la ineficiente economía de la URSS en una economía de mercado descentralizada.

Pero no se trataba de desafiar a los comunistas: Gorbachov trató de hacer el sistema más eficiente y flexible, adaptándolo a las exigencias de finales del siglo XX. Pero sus políticas no consiguieron reconducir la catastrófica situación económica. El nivel de vida de los soviéticos se hundió y el descontento popular creció.

El Secretario “mineral”

Una de las primeras medidas controvertidas del nuevo Secretario General fue el lanzamiento de una amplia campaña contra el alcoholismo, verdadera plaga nacional: se cerró la mitad de los puntos de venta de alcohol y se aumentó considerablemente el precio del vodka.

Pero la campaña resultó un fracaso social, económico y político. Los comediantes populares le apodaron el "Secretario [agua] mineral". Esta primera medida clave de su mandato no contribuyó a consolidar su popularidad, que, en un contexto de crecientes dificultades económicas, siguió deteriorándose hasta el 25 de diciembre de 1991, cuando se vio obligado a dimitir como Presidente de la URSS, para la que había sido elegido el 15 de marzo de 1990.

Su política de "Glasnost" ("lo conocido, lo público", según la definición de Vladimir Dahl en el Diccionario Razonado de la Lengua Rusa, pero el término se ha traducido más a menudo como "transparencia"), le valió inicialmente el apoyo de los intelectuales. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la desestalinización y la liberación de miles de presos políticos y disidentes figuraban en el orden del día: la apertura, aunque controlada, fue aplaudida, pero el entusiasmo inicial dio paso rápidamente a la decepción entre muchos miembros de la intelectualidad.

Rehabilitado por Mijaíl Gorbachov, que lo trajo de vuelta de su exilio en Gorki en 1986, el físico ganador del Premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov fue uno de ellos. Como relata el historiador Michel Heller en El séptimo secretario, en el verano de 1989, Sájarov advirtió a Gorbachov en estos términos: "No seré yo quien le explique lo grave que es la situación del país, el descontento de la gente (...) en una situación de este tipo, la línea media ya no es defendible. (...) La única posibilidad es una radicalización de la perestroika". Pero Mijaíl Gorbachov rechazó esta solución.

Caída de la URSS

La Glasnost acabó provocando manifestaciones masivas y también contribuyó al despertar del nacionalismo entre las minorías étnicas, lo que condujo a la caída de la URSS.

Abrumado por una historia que escapaba a su control, Gorbachov dimitió en directo por televisión el 25 de diciembre de 1991, dando cuenta de la desaparición de la URSS, tras un acuerdo firmado sin él por Ucrania, Bielorrusia y Rusia, por el que se creaba la Comunidad de Estados Independientes, a la que pronto se unirían otras repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, tras proclamar su soberanía.

Cuatro meses antes, el presidente soviético había observado impotente desde Foros, Crimea, cómo los conservadores organizaban un golpe de estado fallido. Este último exigía que se sofocaran las aspiraciones independentistas de las repúblicas de la Unión Soviética. Para evitar la desintegración de la URSS, Mijaíl Gorbachov había aceptado elaborar un nuevo "Tratado de la Unión" que concediera mayor autonomía a las repúblicas. Tras visitarle en su centro de vacaciones para exigirle que reconsiderara su posición, ocho hombres, entre ellos el jefe del KGB, Vladimir Kryuchkov, el ministro de Defensa, Dmitry Iazov, y el ministro del Interior, Boris Pougo, protagonizaron una rebelión.

El jefe del Kremlin se encontró aislado del mundo en su casa, junto a su esposa Raissa y su familia mientras que los tanques se desplegaban en las calles de Moscú y se declaraba el estado de emergencia durante seis meses.

Pero a los golpistas les faltó determinación y su operación acabó fracasando. Boris Yeltsin, que no había sido detenido, se puso al frente de la movilización; miles de moscovitas le apoyaron. Estados Unidos y el Reino Unido expresaron su apoyo. Alemania se mantuvo fiel a Mijaíl Gorbachov. El presidente francés François Mitterrand reconoció inicialmente las declaraciones de los golpistas, un reconocimiento de facto que luego se le reprocharía. El 21 de agosto, el golpe de estado fue finalmente derrotado y al día siguiente, Mijail Gorbachov pudo regresar a Moscú, aunque su poder se tambaleaba frente a Yeltsion, el hombre que lo remplazaría en 1992.

La era post-Kremlin

Tras dejar el Kremlin, Mijaíl Gorbachov se convirtió en un activista medioambiental. En 1993, el ex presidente soviético fundó la Cruz Verde Internacional, donde hizo campaña por la creación de un tribunal internacional para juzgar a los culpables de delitos medioambientales.

Desde 1992, presidía la Fundación que lleva su apellido, una organización no gubernamental dedicada a los estudios socioeconómicos y políticos. Durante décadas, viajó por todo el mundo dando conferencias en las que defendía la democracia, hasta que una enfermedad le impidió desplazarse. En julio de 2017, su salud no le permitió asistir en Estrasburgo a la ceremonia de homenaje a su alter ego del otro lado de la Cortina de Hierro, Helmut Kohl, el ex canciller alemán, fallecido ese año.

Como copropietario desde 1993 del bisemanario Novaya Gazeta, crítico con el gobierno ruso, Mijaíl Gorbachov no escatimó en críticas al actual jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Incluso le pidió que dimitiera tras las masivas protestas de la oposición en el invierno de 2011-2012.

Pero sus posiciones sobre Putin fueron cambiando desde el inicio de la crisis ucraniana. Ya en una entrevista concedida al Sunday Times el 22 de mayo de 2016, Mikail Gorbachov dijo que aprobaba la anexión de Crimea por parte de Rusia: "Siempre estoy del lado de la voluntad del pueblo, y la mayoría de los habitantes de Crimea querían reunirse con Rusia (...) Si yo hubiera estado en la misma situación, habría actuado de la misma manera. Una postura que le valió la ira de Kiev y que lo convirtió en persona non grata en Ucrania durante cinco años.

En noviembre de 2014, en Alemania, durante el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, Mijaíl Gorbachov dijo que Vladímir Putin es el político que mejor defiende los intereses de Rusia. También advirtió del riesgo de una nueva Guerra Fría que podría degenerar en un conflicto armado, y se mostró crítico con Estados Unidos: "Estados Unidos se ha extraviado en las profundidades de la jungla y nos está arrastrando con ella (...) nos está arrastrando a una nueva Guerra Fría, intentando seguir abiertamente su brillante idea de querer triunfar siempre (...). Sólo se habla de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. ¿Han perdido la cabeza?", se preguntó el padre de la Perestroika, citado por la agencia Interfax.

Tres años más tarde en vísperas del primer encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania), Gorbachov pidió a los dos líderes que "pusieran todo sobre la mesa" para "restaurar un clima de confianza". "Necesitamos un impulso de liderazgo, como en Reikiavik en 1986", dijo el exlíder soviético, refiriéndose a su reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que allanó el camino para el fin de la Guerra Fría.

En Rusia, sin embargo, sus intentos de volver a la política acabaron en fracaso. En las elecciones presidenciales de 1996, sólo obtuvo el 0,5% de los votos. De hecho, Mijaíl Gorbachov sigue siendo, al día de hoy, uno de los líderes más odiados de Rusia.

Gorbymanía

Por otro lado, su imagen fuera de las fronteras rusas siempre ha sido mejor, especialmente en Occidente, donde sus reformas liberales y su voluntad de apertura fueron vistas muy favorablemente. La británica Margaret Thatcher fue una de las primeras en hacerse con su reputación: "Me gusta el señor Gorbachov. Podemos hacer negocios juntos", dijo durante una visita a Gran Bretaña en diciembre de 1984.

Mijail Gorbachov sólo era entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Soviet Supremo. Unos meses antes, en una visita a Italia, "sorprendió a sus interlocutores al admitir públicamente ciertas deficiencias soviéticas. El jefe de la sección extranjera del Comité Central del PC italiano, Antonio Rubbi, que hablaba ruso, declaró que por primera vez en su vida había conocido a un dirigente soviético que se permitía hacer comentarios críticos sobre su país", dice el historiador Michel Heller.

El Secretario General con la mancha de vino en la frente calva se convirtió rápidamente en objeto de una verdadera "Gorbymanía". La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1987, y luego "Hombre de la Década" en 1989.

Consciente del peso exorbitante del complejo militar-industrial, Gorbachov multiplicó sus llamamientos al desarme. En diciembre de 1987 firmó en Washington un acuerdo Europa con el presidente estadounidense Ronald Reagan sobre la eliminación de los misiles de medio alcance. Y en julio de 1991, firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) con el sucesor de Reagan, George Bush.

Caída del Muro

Su nombre está también estrechamente relacionado con la caída del Muro de Berlín, el colapso de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental y la implosión de la URSS. En 1990 se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al final de la Guerra Fría, un proceso que no controló ni quizás quiso. En una de sus memorias publicadas en Rusia en 2012, 21 años después de dejar el Kremlin, Gorbachov se lamentaba de no haber "conducido el barco de la URSS a un puerto seguro".

"No reformamos la Unión Soviética a tiempo. No transformamos a tiempo el Partido Comunista en un partido democrático moderno. Estos son los dos principales errores", escribió. También criticaba a Occidente, y en particular a Estados Unidos, por lo que considera su apoyo a su rival de finales de los 80, Boris Yeltsin, que fue elegido presidente de Rusia y asestó el golpe definitivo al régimen soviético tras el fallido golpe conservador de agosto de 1991.

En la presentación de este libro en otoño de 2012 en una librería moscovita abarrotada, un lector preguntó a Mijaíl Gorbachov cuál era el mayor pesar de su vida. Me arrepiento de muchas cosas", respondió el expresidente soviético, "pero lo que más lamento es que Raissa nos haya dejado.

La elegante Raissa, el gran amor de su vida, su esposa durante 46 años, la primera verdadera primera dama de la historia soviética, cuya presencia al lado de su marido había contribuido en gran medida a la popularidad de Gorbachov en Occidente. Raissa murió de leucemia aguda el 20 de septiembre de 1999 en Munster (Alemania), donde recibía tratamiento. Mijaíl Gorbachov nunca se recuperó realmente de su ausencia.

