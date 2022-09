Reino Unido, a la espera de saber quién tomará las riendas del país en un contexto de crisis

Reino Unido

Los conservadores británicos tienen hasta esta noche para votar al sucesor de Boris Johnson, entre la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, y el exministro de Finanzas, Rishi Sunak. El nombre del ganador se sabrá el lunes 5 de septiembre y, salvo sorpresa mayúscula, será Liz Truss quien heredará una situación económica y social muy difícil.

Con nuestra enviada especial a Londres, Émeline Vin, y la AFP.

La contienda entre Liz Truss, actual ministra de Exteriores, y Rishi Sunak, exministro de Finanzas, inició a principios de julio cuando Boris Johnson se vio obligado a dimitir acosado por los escándalos. Los militantes conservadores han votado por correo y en línea desde principios de mes para designar a su nuevo líder en un proceso que se cierra este viernes.

Crisis económica y social

El ganador se anunciará el próximo lunes e inmediatamente tomará las riendas del gobierno para hacer frente a la crisis económica que vive el país, amenazado con un otoño de protestas y huelgas en un contexto de inflación descontrolada que alcanza ya el 10% y se encamina a superar el 13% a finales de año.

Ocho candidatos conservadores se postularon en julio para suceder al controvertido Johnson, entre los que los diputados del partido designaron a dos, en sucesivas votaciones eliminatorias, para someterlos luego a la elección por las bases.

"Mensajes conservadores tradicionales"

Frente a unos británicos preocupados por la carestía de la vida, especialmente cuando a partir de octubre suba un 80% el tope tarifario de la energía, los dos candidatos se han enfrentado en varios debates televisivos, además de recorrer numerosas ciudades haciendo campaña.

Sunak, de 42 años, un multimillonario exbanquero de abuelos inmigrantes indios, era el gran favorito entre los diputados conservadores. Pero al encontrarse frente a las bases del partido como finalista contra la ministra de Exteriores, que pasó a la última vuelta por solamente ocho votos, empezó a perder terreno, acusado por muchos de haber precipitado la dimisión de Johnson con su propia renuncia en julio.

"En un partido que ha evolucionado hacia el populismo, ella [Liz Truss] ha sabido presentarse de una manera más auténtica, más natural que Rishi Sunak, a quien se asimila fácilmente con la élite globalizada", señala Tim Bale, politólogo de la Universidad Queen Mary de Londres. Truss "logra transmitir fácilmente los mensajes conservadores tradicionales", añade John Curtice, experto de la Universidad de Strathclyde.

¿Bajada de impuestos o ayudas públicas?

La campaña ha estado dominada por cómo responder a la crisis económica y social. Truss prometió inmediatas bajadas de impuestos asegurando que la inminente recesión no es inevitable y que la modificación tras el Brexit de las reglas comerciales y financieras heredadas de la Unión Europea permitirá impulsar el crecimiento económico.

Por su parte, Sunak defendió la necesidad de mantener las subidas de impuestos decididas por él mismo antes de dejar la cartera de Finanzas y ofrecer ayudas públicas a los más desfavorecidos. Y acusó a su rival de defender una "economía de cuento de hadas".

Electores divididos

Entre los militantes, muchos habían elegido a su candidato antes de este viernes, con o sin convicción. "Ya he votado por Rishi Sunak. Tiene la experiencia necesaria para gestionar la economía en tiempos difíciles", comentó una mujer a RFI.

"Rishi es muy inteligente", confirmó su vecina, "pero me parece que la mayoría de sus políticas no son más que una continuación del gobierno actual. Liz me parece más nueva". "Voté Rishi, pero no tenía una fuerte convicción", admitió por otra parte un hombre.

Si se convierte en primera ministra, Truss será la tercera mujer en acceder a este puesto en la historia del país tras las también conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019). Pero las próximas elecciones generales están previstas en enero de 2025 a más tardar y los sondeos dan al opositor Partido Laborista 13 puntos de ventaja sobre un Partido Conservador que lleva 12 años en el poder.

