‘Desde que escuché la noticia estoy llorando”: británicos de luto tras la muerte de la reina

Reino Unido

El anuncio de la muerte de la reina Isabel II supuso una conmoción para el pueblo británico, que se había preparado para ello desde el mediodía tras la publicación de un preocupante comunicado sobre el estado de salud de la monarca. Muchos se reunieron para presentar sus respetos a la Reina en todo el país.

En Londres, por la tarde, se escucharon sirenas y un helicóptero. Todavía hay pocos británicos fuera de Buckingham, pero los rumores crecen y la preocupación también.

"Vine aquí justo después del trabajo. Este es el corazón de Londres. La Casa de la Reina es el lugar donde hay que estar ahora, aunque espero que no pase nada", decía un londinense antes de la confirmación de la muerte de la soberana. “Quiero apoyar a la Abuela de Europa", dice un turista francés bajo lluvia, hablando de Isabel II en tiempo presente.

A las 18.30 hora local, llega la temida noticia y es recibida en silencio por una multitud ya numerosa. La bandera del Palacio fue arriada a media asta y las lágrimas corrieron por el rostro de una joven inconsolable: "Es un momento muy, muy triste. La echaremos mucho de menos. Sabíamos que tenía que pasar, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta. No sé si mi país seguirá siendo el mismo después de ella”, agrega.

“Soy española, y llevo poco tiempo viviendo aquí, pero es nuestra reina, entonces es muy triste”, dice al micrófono de RFI una mujer delante del Palacio. “Creo que no pueda haber otra reina igual”, añade con la voz quebrada por las lágrimas.

Mismo tono de otra británica en el lugar: “Estoy devastada. Desde que lo escuché estoy llorando”.

Es un país triste pero unido. En oleadas, británicos de todas las generaciones acudieron a Buckingham por la tarde con flores en la mano para despedirse de su Reina y de toda una época. "Es importante para mí estar aquí porque Elizabeth fue un hito en el mundo. Ha sido reina durante mucho tiempo, desde los años 50, han pasado 70 años", exclama Nick. “El mundo ha visto muchos cambios durante su reinado, pero ella siempre ha estado en el mismo lugar. Ahora ya no está. Es un mundo completamente diferente sin ella. Le deseo lo mejor a Carlos. Es una persona interesante, con ideas modernas”, recalca.

Un londinense preocupado que había acudido a rendir homenaje a la Reina se preguntaba qué pasaría: "Es el fin de una era. Es el fin de una era. Nunca habíamos tenido esto. ¿Qué va a pasar ahora? No diría que tengo miedo, pero va a ser muy diferente. Isabel siempre ha parecido sólida, estable como reina, así que hay un poco de incertidumbre".

Al otro lado del país, en Irlanda del Norte, cerca del castillo de Hillsborourgh, la lluvia sigue cayendo. Las velas traídas por los curiosos se apagan como las de Michael. Finalmente, las flores serán suficientes, con una foto de familia frente al castillo para despedirse: "Creemos que debemos rendirle homenaje. Mi hermana pequeña escribió una tarjeta para la Reina y la llevamos para ponerla con las flores”. Dice: "Gracias por inspirar a toda una generación. Gracias por sus 70 años de servicio. Siempre ha sido una reina para todos nosotros".

“Cuando eres un niño, ya eres consciente de la presencia de la Familia Real. Está muy arraigado en la cultura británica. Eventos como el discurso de Navidad de la Reina son muy importantes. Me encanta esa tradición y la estabilidad que aporta al país”, explica.

“Esta reina es importante para la comunidad unionista, predominantemente protestante", dice nuestra enviada especial en Hillsborough, Laura Taushanov. Para John, mostrar su rostro frente a la puerta negra es una prueba de que la cultura británica no se extingue con ella: "Espero que no haya demasiados cambios y una transición suave. Siempre habrá gente que no lo respete. Un pub de Belfast va a celebrar una fiesta por su muerte. Está mal. Era una madre, una abuela. ¡Nuestro monarca! Va a ser difícil sustituirla, es una mujer increíble".

A partir de ahora, el legado de su cultura británica lo llevará Carlos III. Su visita al castillo el lunes es muy esperada por los leales a la corona, que quieren mantener la provincia dentro del Reino Unido.

Testimonios recogidos en Londres por Daniel Postico, corresponsal de RFI, y Thomas de Saint-Léger, enviado especial de RFI.

