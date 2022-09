El fantasma de una catástrofe nuclear en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia

RFI en Ucrania

La central más potente de Europa, con seis reactores apagados, está bajo control ruso desde marzo. Desde finales de julio, el lugar ha sido objeto de ataques de los que se acusan mutuamente ucranianos y rusos. Kiev acusa a Moscú de almacenar armas pesadas en el lugar y de utilizarlo como base para atacar posiciones ucranianas. La situación allí es "insostenible", según la Agencia Internacional de Energía Atómica, y los empleados que hablaron con RFI en el lugar.

Por Anastasia Becchio y Boris Vichith, enviados especiales de RFI a Zaporiyia

En el pueblo, que está a unos 50 km de la planta, la gente se está preparando para lo peor.

"Estamos a un centímetro, a un milímetro del desastre. Y la magnitud de este desastre será tal que afectará a Rusia, a Europa, y ni hablo de Ucrania”. Quien dice esto era, hasta hace unos días, ingeniera de la central de Zaporiyia, responsable, entre otras cosas, de la seguridad nuclear.

Desea permanecer en el anonimato, ya que es probable que su marido, también empleado de la planta, vuelva allí. "Mucha gente no entiende lo que realmente sucede allí y lo aterrador que es. Están disparando en el sitio de la planta, hay proyectiles, cráteres. Todos estamos tensos como arcos, estamos bajo una presión constante. Por supuesto que estábamos preparados para situaciones de estrés, ¡pero no a estos niveles! Hay muchos factores a tener en cuenta. Es seguro que, si estos seis reactores no se enfrían, nos dirigimos a una catástrofe mundial. ¡Dios no lo quiera!”, alerta.

Esta imagen satelitar proporcionada por Maxar Technologies muestra los seis reactores de la central nuclear de Zaporiyia, en la Ucrania ocupada por Rusia, el viernes 19 de agosto de 2022. AP

El operador de la central ucraniana, Energoatom, anunció el domingo el cierre del último reactor en funcionamiento. La decisión se adoptó tras el restablecimiento parcial del suministro eléctrico externo al recinto.

Pero si las líneas eléctricas vuelven a ser bombardeadas, la central dependerá por completo de generadores diésel de emergencia para garantizar las funciones vitales de seguridad y protección nuclear.

Para este otro empleado de la planta, también refugiado en Zaporiyia, el peligro podría venir también de los depósitos de residuos radiactivos. "Si en los reactores se protege el combustible nuclear, el combustible gastado se almacena en una especie de contenedores de acero de unos 100 milímetros de grosor, con hormigón encima, y ya está. Hay más de 150 de estos contenedores al aire libre, protegidos por un recinto de hormigón de 2 metros de altura, y nada más...".

En Zaporiyia, Dmytro Orlov, alcalde en el exilio de Energodar, él mismo ex ingeniero jefe de turbinas, antes de ser elegido en 2020, ha abierto un centro de ayuda humanitaria, social y médica para todos los que huyen de la ciudad, bombardeada y privada de agua corriente y electricidad. Entre ellos, cada vez más empleados de la central.

La cuestión del personal puede afectar significativamente a la seguridad", explica Dmytro Orlov.” La gente no puede estar en su puesto las 24 horas del día. Para rotar entre turnos, se necesitan cinco personas por turno. Ahora, nos encontramos con situaciones en las que ya no había cinco personas, sino cuatro. Esto significa que los que quedan tienen que trabajar menos turnos y, por lo tanto, tienen menos descanso. Si sólo quedan tres, tendrán que ir a trabajar todos los días”, dice a RFI.

Vigilancia las 24 horas del día

A unos 50 km de la planta, las autoridades de Zaporiyia siguen muy de cerca la situación. Un laboratorio móvil mide los niveles de radiación las 24 horas del día. "Vemos las cifras en la pantalla que bajan en tiempo real, justo después de ser analizadas por los sensores que miden el nivel de radiación. Por el momento, como se puede ver en la pantalla, son normales.

Taras Tyshchenko, representante del Ministerio de Sanidad en Zaporiyia. © Boris Vichith / RFI

Aunque las cifras son tranquilizadoras, las autoridades locales siguen desconfiando. “Todos los servicios de la región de Zaporiyia están preparados, tanto el Ministerio de Situaciones de Emergencia como la administración militar regional, que trabaja desde hace cuatro semanas las 24 horas del día, los siete días de la semana", explica Taras Tyshchenko, representante del Ministerio de Sanidad en Zaporiyia. “Están trabajando en las respuestas a todas las hipótesis que hemos planteado, por si se da el peor de los casos”, añade.

Una mujer muestra un paquete con pastillas de yodo antes de distribuirlas a los residentes en una escuela local en caso de una fuga de radiación en Zaporiyia, Ucrania, el viernes 2 de septiembre de 2022. AP - Leo Correa

Para evitar este escenario, Ucrania, al igual que la AIEA, reitera su petición de establecer una zona desmilitarizada alrededor de la central. Esta petición no ha sido atendida hasta ahora.

