Rusia: el dolor invisible de las familias de los soldados

Es una información muy sensible en los conflictos, a menudo prohibida o, en todo caso, siempre muy controlada: las bajas en un ejército que opera en un campo de batalla. Afganistán, Chechenia o Siria, el ejército ruso tiene un largo y reciente historial de intervenciones militares. Pero en el caso de la "operación especial en Ucrania", el duelo se vive aun más en la intimidad.

Por nuestra corresponsal en Rusia, Anissa El Jabri.

En un mapa de Vladivostok, el lugar se llama "cementerio marítimo". Las tumbas diseminadas entre los árboles y el césped se encuentran en una colina que domina el puerto y el estuario del océano Pacífico, ofreciendo una vista de 380°. También es el cementerio militar de esta capital del Extremo Oriente.

Tumbas alineadas

Nada más entrar, hay varias tumbas alineadas. Todos ellos son jóvenes nacidos en la década de los 90, que murieron entre marzo y este verano. Todos ellos eran también miembros de las tropas de élite del ejército ruso: sobre las coronas de flores frescas flotan las banderas de varios cuerpos de élite del ejército junto a la bandera nacional.

Según la prensa local, que les rindió homenaje, otros soldados tienen su última morada en este cementerio. Pero después de recorrer los caminos y ver agrupadas las tumbas de otros jóvenes que murieron durante el mismo periodo, fue imposible encontrar los nombres mencionados.

Estas imágenes de tumbas son poco frecuentes en la televisión rusa. También hay poca cobertura sobre las familias, excepto las voces de los padres que dicen estar orgullosos de que su hijo haya cumplido con su deber en la "lucha contra el nazismo en Ucrania". Lo que sí vemos es la entrega de medallas en el campo de batalla, la visita de oficiales a los heridos en los hospitales y los artistas cantando para ellos.

Rusia admite 1.351 muertos

¿Cuántos heridos y muertos hubo en la "operación especial en Ucrania"? En Rusia, en cualquier caso, está prohibido utilizar otras cifras que no sean las oficiales, bajo pena de prisión. El contador está bloqueado en el 25 de marzo. La última cifra de muertos del Ministerio de Defensa es de 1.351.

Hasta el pasado mes de junio, algunos medios de comunicación locales publicaban los nombres de los soldados muertos según las listas oficiales para rendirles homenaje. En algunos casos, los periodistas fueron acusados por los tribunales de violar el secreto de las bajas del ejército ruso, y las listas fueron suprimidas. Las listas mostraban el origen geográfico y el perfil social de los combatientes y, en particular, la sobrerrepresentación de las regiones periféricas de Rusia, especialmente el Extremo Oriente y el Cáucaso.

Sin embargo, en Vladivostok, al igual que en Moscú, a más de 6.000 kilómetros y siete husos horarios, la "operación especial en Ucrania" está casi ausente de la vida cotidiana. Hay carteles "Z" en los edificios oficiales, pero apenas se ve uno en una pared o en la ventanilla de un coche. Sin embargo, aquí viven las familias de los soldados que lucharon, siguen luchando y a veces han muerto.

Murad Magomedovitch, caído en Mariúpol

Para conocer a un familiar, hubo que dar pruebas de honestidad. En Rusia, los periodistas occidentales tienen muy mala prensa desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania. Sin embargo, Evgenia Magomedova aceptó reunirse con RFI en el salón de belleza que dirige en una zona boscosa de Vladivostok.

De pelo largo y castaño y aspecto cuidado, tiene 32 años y es madre de dos niños, de seis y un año. Con una taza de té y un plato lleno de sandía fresca y dulce, repasa la historia de su encuentro y relación amorosa con su difunto marido, utilizando todavía el tiempo presente de vez en cuando para hablar del padre de sus hijas.

Mujer activa, acostumbrada a que su marido militar esté lejos de ella y de su familia durante meses, Evgenia Magomedova recibió su anuncio a principios de enero como una noticia ordinaria: "Me voy de ejercicios a Bielorrusia". Pero aún recuerda su llamada telefónica del 24 de febrero: "Me llamó muy rápido y me dijo 'cariño, no te preocupes, no te daré noticias durante un tiempo'. Y eso fue todo. No supimos nada de él durante un mes. Vi las noticias con mis padres y fue la primera vez que vi a mi padre tan asustado. Y cuando le dije 'papá, tengo miedo', me dijo 'yo también tengo miedo'", cuenta.

"¿Por qué hay tanto odio entre ellos?"

Las noticias de su marido se volvieron muy espaciadas, los mensajes, breves, a veces transmitidos por otros. "Nunca supe dónde estaba mi marido ni qué hacía", dice Evgenia Magomedova. "Ni siquiera me lo imaginaba. Cuando se trata del trabajo, mi marido siempre ha sido así. Lo único que sé es que mi marido murió en Mariúpol el 25 de abril. Lo sé porque está escrito en el certificado de defunción y no es información clasificada", detalla.

Murad Magomedovich, oficial del Cuerpo de Marines, está enterrado junto a su abuelo en su región natal de Daguestán. ¿Por qué luchó? "Lo que dicen nuestros chicos que vuelven de la guerra y lo que intentan negar en los medios de comunicación extranjeros sobre el nazismo en Ucrania, todo eso es cierto. Vi con mis propios ojos un vídeo de nuestros chicos entrando en una casa y encontrando, en lugar de un icono, un retrato de Hitler. Para mí, como musulmán, es difícil ver eso", responde espontáneamente la mujer.

"Quiero creer que lo que se está haciendo allí es correcto. De lo contrario, me será imposible vivir. ¿Lo entiendes? Ya he pagado un precio muy alto por esto", añade. Una "causa justa", dice esta esposa de militar que también se hace preguntas para las que no tiene respuesta: "¿Por qué es todo tan cruel? ¿Por qué hay tanto odio entre ellos? ¿En qué momento los ucranianos y los rusos se convirtieron en enemigos?".

Lágrimas de ambos lados de la frontera

La joven madre quiere que RFI subraye el hecho de que el gobierno la apoyó, y recibió ayuda financiera. Pero hoy, para Evgenia Magomedova, "en esta situación, ya no puede haber ganadores y perdedores".

"Ambos bandos han perdido ya a mucha de su gente. Conozco a muchas mujeres aquí que han perdido a sus maridos. En algún lugar de Ucrania puede haber otra mujer que, como yo, tenga un marido soldado muerto, y las mismas lágrimas saladas que las mías cuando acuesta a sus hijos y sabe que su padre ya no los arropará. Ahora necesitamos acciones razonables por ambas partes, tenemos que empezar a negociar", estima.

